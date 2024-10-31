Освобожденные от НДС упрощенцы рвутся платить налог. Зачем? 👀«Ночной бухгалтер» № 1802

Сегодня бухгалтеры выясняли, зачем упрощенцы заинтересовались возможностью платить НДС в 2025 году, даже если НК их от этой обязанности освобождает. Есть ли смысл в таких манипуляциях или нет?

Сегодня в выпуске:

Откуда интерес к НДС на УСН у тех, кому и платить то его не надо.

Туристам в Казани придется с нового года платить туристический налог.

Если купили товар, подлежащий маркировке для себя — обязанности регистрироваться в ЧЗ нет.

Глава ЦБ не считает, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию.

Готовимся к изменениям 2025 — полезное чтение для бухгалтера.

Мем дня.

Нездоровый интерес к НДС

Уже не первый раз всплывает в телеграм-канале «Клерка» вопрос — можно ли выставлять документы с НДС в 2025 году, если налогоплательщик получил освобождение от уплаты налога (доход в 2024 году меньше 60 млн руб.). Освобождение от НДС на УСН – автоматическое, и отказаться от него нельзя, такое разъяснение дал Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.

Почему же компании так настойчиво думают об этом налоге — радовались бы!

У нас есть предположение. Возможно, что интерес идет от руководства компании, которое ошибочно считает, что, выставляя документы с НДС, привлечет клиентов, которым важен вычет, может даже есть и реальные конкуренты, которые переходят на добровольную или обязательную уплату НДС в 2025 году. Но добровольно применяя ставку в 5% налогоплательщик, имеющий освобождение, и сам не получает права на вычет и контрагенту его не дает.

Скорее увеличивается риск ввести контрагента в заблуждение — он решит, что компания-плательщик НДС по закону, покажет вычет в декларации, а ФНС его, конечно, снимет.

В любом случае бухгалтеры считают такую затею извращением. Зачем просто дарить бюджету деньги?

❗Проверьте регистрацию в Роскомнадзоре или обновите документы по 152 ФЗ!

Каждая организация, которая работает с персональными обязана быть зарегистрирована в реестре оператора персональных данных и вести более 60 документов для соблюдения 152-ФЗ. Штрафы за нарушения 152 ФЗ достигают 18 000 000 рублей.

Мы предлагаем пройти регистрацию в реестре и обновить документы согласно 152 ФЗ «О персональных данных». Кроме того, мы подготовили для вас чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства. В Чек-листе вы найдете список документов, обязательных мероприятий для соблюдения 152 ФЗ.

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В Казани хотят установить туристический налог

Казань— популярный город для туристов, поэтому не удивительно, что и здесь наряду с другими городами хотят установить новый налог. Удерживать будут 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, минимальная сумма — 100 рублей в сутки. От налога предполагают освободить несовершеннолетних туристов.

В комментариях бухгалтеры говорят о несправедливости минимального налога. Для номеров стоимостью до 10 000 рублей он будет одинаковым. Т.е. не важно остановились ли вы в скромной гостинице со стоимостью 1 500 руб. за номер или в аппартаментах стоимостью 10 000 в сутки, заплатите вы одинаковый налог.

При покупке маркированного товара для себя регистрироваться в Честном знаке не нужно

Вы купили шины для служебного авто, в документах указаны данные маркировки. Стоит ли ради одного комплекта шин регистрироваться в ЧЗ и подавать отчеты?

Нет, поясняет наш эксперт. Если вы используете товар для личных нужд, закон позволяет не передавать данные в Честный знак, но это должен сделать продавец.

🐱‍🏍Не пропустите VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Хотите два дня общаться с коллегами в неформальной обстановке, завести новые бизнес-знакомства, услышать об изменениях в НК, годовой отчетности и не только от ведущих экспертов-практиков? Тогда ждем вас 5 и 6 декабря в Москве на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

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Эльвира Набиуллина: «Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию»

Глава ЦБ высказалась о мнении, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию в стране. Она заявила, что расходы на проценты по кредитам составляют порядка 5%, при этом увеличились затраты на материалы, оборудование и сырье, которые как раз таки подорожали на фоне инфляции.

Бухгалтеры логику не увидели.

Что почитать бухгалтеру: готовимся к 2025 году

Размеры больничных, декретных и детских пособий на 2025 год — как изменяться размеры пособий из-за увеличение МРОТ.

Составляем график отпусков на 2025 год в 1С:ЗУП: пошаговая инструкция — создаем график за 8 шагов.

Переквалификация договоров с самозанятыми: 3 случая судебной практики с многомиллионными штрафами — учимся на чужих ошибках, ведь внимание к занятости и выплатам физлицам будет только расти.

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Мем дня

Бухгалтер, когда услышал очередную «гениальную идею» оптимизации

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