Утренний бухгалтер № 5762. Власти хотят, чтобы компании-нулевки платили страховые взносы

Чтобы в ЕГРЮЛ было меньше недействующих организаций, власти обяжут платить страховые взносы, даже если у бизнеса нет сотрудников, кроме директора.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
ФНС советуют предпринимателям на ПСН заранее подавать уведомления об уменьшении налога.
Бизнес на УСН в 2025 году не будет платить НДС за спортивные услуги.
Суд: компания не вправе сдать декларацию до окончания налогового периода, даже 31 числа.
Информацию об отрицательном сальдо ЕНС будут обновлять каждые сутки.
Бухгалтеры, назовите лучшего на ваш взгляд оператора электронного документооборота (ЭДО): опрос.
Вышло постановление о предельной базе по страховым взносам с 2025 года.
Минфин: для лимита по НДС предприниматели учитывают доходы по УСН и ПСН.
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Именно поэтому мы решили провести закрытую онлайн-встречу и на реальных примерах разобрать:
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Разборы законов
— Как пробивать чек с учетом скидки и при оплате бонусами. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как оформлять кассовый чек с учетом скидки и при оплате бонусами, что указывать в чеке в зависимости от способа расчета, и как поступать в случае, когда бонусы и баллы опускают цену до нуля.
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Служба в армии считается долгом и обязанностью каждого гражданина согласно ст. 59 Конституции. За различные действия, направленные на уклонение, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Рассказываем, что считается уклонением и какие санкции за него предусмотрены.
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— Фиктивный договор: что такое и кто может его признать таковым
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7 Компании с нулевой отчетностью обяжут платить страховые взносы
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12 📌 Официально вышел документ о предельной базе по страховым взносам с 2025 года
13 Блогеры подали больше 13 тысяч заявлений на регистрацию каналов
14 Важные письма Минфина и ФНС за октябрь, как считать доходы для освобождения от НДС в 2025-м, призыв на военные сборы: экспертные разборы за неделю
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16 Закон о налоговой реформе-2025 не изменил стандарт доказывания налоговиками дробления бизнеса
17 В России начнут маркировать автозапчасти
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19 Пенсионеры могут частично вернуть НДФЛ
20 Сдача декларации НДС 31 марта (заранее) в суде не прокатила
21 Цветоводов хотят освободить от НДС
22 Налоговики советуют бизнесу на ПСН заранее подавать уведомления об уменьшении налога
23 Читатели «Клерка» получат скидку 50% на страховку юридических лиц
24 👔 Юрист: планируемые изменения нормативно закрепят необходимость платить взносы даже на директоров – единственных учредителей
25 Компания на УСН в 2025 году не будет платить НДС за спортивные услуги
26 Аудиторам предложили повысить минимальные расценки
27 Получите бесплатный доступ к внешней аналитике Wildberries
🔥 Остался месяц до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Налоговые реалии с 2025 г. Риски, подготовка, тенденции
Дата проведения: 7 ноября, четверг
Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике
Дата проведения: 7 ноября, четверг
Дата проведения: 7 ноября, четверг
Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Дата проведения: 12 ноября, вторник
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Резюме
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Документы
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-28704/2022 от 01.11.2022
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-16037/2024 от 30.05.2024
Вологодский областной суд: Апелляционное определение № 33-1138/2014 от 21.03.2014
Центральный районный суд города Симферополя: Решение № 2-805/2023 от 20.01.2023
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-4868/2022 от 20.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Порядок и сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-26710/2008 от 01.06.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Порядок и сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-25291/2024 от 26.06.2024
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-4286/2020 от 19.10.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Порядок и сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки
Нижегородский областной суд: Апелляционное определение № 33-8121/2023 от 06.06.2023
ФАС Московского округа: Постановление № КА-А40/8644-09 от 09.09.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Порядок и сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки
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