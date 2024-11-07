Утренний бухгалтер № 5762. Власти хотят, чтобы компании-нулевки платили страховые взносы

Чтобы в ЕГРЮЛ было меньше недействующих организаций, власти обяжут платить страховые взносы, даже если у бизнеса нет сотрудников, кроме директора.

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ФНС советуют предпринимателям на ПСН заранее подавать уведомления об уменьшении налога.

Бизнес на УСН в 2025 году не будет платить НДС за спортивные услуги.

Суд: компания не вправе сдать декларацию до окончания налогового периода, даже 31 числа.

Информацию об отрицательном сальдо ЕНС будут обновлять каждые сутки.

Бухгалтеры, назовите лучшего на ваш взгляд оператора электронного документооборота (ЭДО): опрос.

Вышло постановление о предельной базе по страховым взносам с 2025 года.

Минфин: для лимита по НДС предприниматели учитывают доходы по УСН и ПСН.

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