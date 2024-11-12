Утренний бухгалтер № 5765. Заработную плату можно выплачивать на кредитную карту

— Утренний бухгалтер № 5764. Может ли закрывающийся ИП уменьшить налог по УСН на неуплаченные взносы

Ситуацию разбирает эксперт.

— НПД в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на профессиональный доход. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки

— Когда выгодно брать отпуск в 2025 году, чтобы отдохнуть подольше или не потерять в деньгах

Чтобы отпуск в 2025 году получился максимально выгодным, важно правильно выбрать даты: некоторые периоды позволят дольше отдыхать за счет праздников, другие — получить больше денег. Определиться желательно до того, как HR начнут формировать графики отпусков на следующий год.

— Как ИП принять на работу гражданина Белоруссии

При трудоустройстве гражданина Белоруссии нужно учитывать, что эта страна входит в ЕАЭС. А значит и порядок трудоустройства будет не как у других иностранцев.

— Что такое АСВ, на какую сумму страхуются вклады и как узнать рейтинг надежности банка

Рассказываем, как работает агентство по страхованию вкладов, кого оно защищает, какие банки регистрируются в системе страхования и откуда берется страховая выплата.

— Кто из упрощенцев будет корректировать учетную политику на 2025 год

Минфин считает, что компаниям на УСН учетная политика для налогового учета не нужна, и это вполне объяснимо. Но для бухгалтерского учета учетная политика нужна всем организациям, в том числе и упрощенцам. Они в 2025 году станут плательщиками НДС. А это может повлечь внесение дополнения именно в бухгалтерскую учетную политику.

— Положение о служебных командировках в 2025 году

Нормы и правила возмещения так называемых суточных, то есть командировочных расходов, а также оплату проезда и проживания компания устанавливает локальным нормативным актом. Таким актом может быть положение о служебных командировках, о котором и пойдет речь в этой статье.

— Как получить деньги за поврежденную купюру, какие банкноты обязаны принять в магазине

Несмотря на огромную популярность банковских карт, наличные деньги для многих остаются самым надежным средством платежа. Здесь только одна серьезная проблема: бумажные банкноты имеют свойство изнашиваться и повреждаться со временем, а желающих принять в качестве оплаты поврежденную купюру немного. Разберем, что говорит по этому поводу закон.

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2024 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 11 дней подряд.

— Как правильно заполнить график отпусков на 2025 год: образец

График отпусков на 2025 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2024 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.