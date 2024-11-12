Утренний бухгалтер № 5765. Заработную плату можно выплачивать на кредитную карту

Минтруд: карта, на которую бухгалтер перечисляет сотруднику зарплату, не обязательно должна быть дебетовой.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
ФНС: с 3 декабря начнут капать пени на неуплаченные имущественные налоги.
Установлен размер федерального инвестиционного вычета. Он будет 3%.
Общепит на УСН с правом на льготу в 2025 году не будет платить НДС.
Покупка бизнеса: какие риски подстерегают инвестора и как их избежать, узнаете здесь.
ФНС: при оплате патента за сотрудника-иностранца надо правильно указывать ИНН.
Минфин: дивиденды не учитывают для базы по НДС при импорте.
ЦБ предложили изменить условия депозитов для компаний. Они должны стать менее привлекательными, чем инвестиционная активность.
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Разборы законов
— Отчетность за самозанятого в СФР. Мини-курс
Организации и ИП, работающие с физлицами по договорам ГПХ, обязаны платить страховые взносы и сдавать отчетность в СФР. С самозанятыми можно заключить договор без уплаты взносов и отчетности, но при потере ими статуса придется уплатить взносы и предоставить ЕФС-1. Подробнее о отчетности за самозанятых в СФР расскажем в мини-курсе.
— Как сделать удержание за брак из заработной платы сотрудника: примеры
Разберем, как правильно оформить брак по вине работника, удержать сумму ущерба из зарплаты, привлечь работника к матответственности.
— Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса
Если вы применяете дробление с применением бизнеса на спецрежимах, то самое время выйти из опасной зоны, в особенности если вы уже попали в поле зрения налоговиков. Итак, что делать, чтобы избежать лишних трат в связи с дроблением.
— Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс
Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.
— Как оформить перевод сотрудника на другую должность
Перевод на другую работу возможен для любого сотрудника — совместителя, отпускника, находящегося на больничном или в командировке. Рассмотрим нюансы оформления, приведем примеры формулировок.
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Новости
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5 Российские компании за восемь месяцев заработали 20 трлн рублей
6 Инвестиционные налоговые кредиты будут выдавать любым организациям
7 Зарплату можно выплачивать на кредитную карту
8 В 2025 году бухгалтерам нужно сдавать отчеты по новым формам
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14 В 2025 году производители пива и лимонадов должны перейти на экологичную упаковку
15 Ипотеку на Дальнем Востоке под 2% будут выдавать до 2030 года
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Мероприятия
Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Дата проведения: 12 ноября, вторник
Бухгалтерские новшества — 2025
Дата проведения: 13 ноября, среда
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 13 ноября, среда
Пазл для HR: планирование кадров на пустом рынке труда
Дата проведения: 13 ноября, среда
Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать
Дата проведения: 13 ноября, среда
Бухгалтерская отчетность с 2025 года по-новому
Дата проведения: 14 ноября, четверг
45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам
Дата проведения: 14 ноября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5764. Может ли закрывающийся ИП уменьшить налог по УСН на неуплаченные взносы
Ситуацию разбирает эксперт.
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— Когда выгодно брать отпуск в 2025 году, чтобы отдохнуть подольше или не потерять в деньгах
Чтобы отпуск в 2025 году получился максимально выгодным, важно правильно выбрать даты: некоторые периоды позволят дольше отдыхать за счет праздников, другие — получить больше денег. Определиться желательно до того, как HR начнут формировать графики отпусков на следующий год.
— Как ИП принять на работу гражданина Белоруссии
При трудоустройстве гражданина Белоруссии нужно учитывать, что эта страна входит в ЕАЭС. А значит и порядок трудоустройства будет не как у других иностранцев.
— Что такое АСВ, на какую сумму страхуются вклады и как узнать рейтинг надежности банка
Рассказываем, как работает агентство по страхованию вкладов, кого оно защищает, какие банки регистрируются в системе страхования и откуда берется страховая выплата.
— Кто из упрощенцев будет корректировать учетную политику на 2025 год
Минфин считает, что компаниям на УСН учетная политика для налогового учета не нужна, и это вполне объяснимо. Но для бухгалтерского учета учетная политика нужна всем организациям, в том числе и упрощенцам. Они в 2025 году станут плательщиками НДС. А это может повлечь внесение дополнения именно в бухгалтерскую учетную политику.
— Положение о служебных командировках в 2025 году
Нормы и правила возмещения так называемых суточных, то есть командировочных расходов, а также оплату проезда и проживания компания устанавливает локальным нормативным актом. Таким актом может быть положение о служебных командировках, о котором и пойдет речь в этой статье.
— Как получить деньги за поврежденную купюру, какие банкноты обязаны принять в магазине
Несмотря на огромную популярность банковских карт, наличные деньги для многих остаются самым надежным средством платежа. Здесь только одна серьезная проблема: бумажные банкноты имеют свойство изнашиваться и повреждаться со временем, а желающих принять в качестве оплаты поврежденную купюру немного. Разберем, что говорит по этому поводу закон.
— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2024 года: таблица
По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 11 дней подряд.
— Как правильно заполнить график отпусков на 2025 год: образец
График отпусков на 2025 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2024 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/100387 от 16.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/100244 от 16.10.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11865@ от 18.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Когда при продаже квартиры для НДФЛ можно учесть расходы на отделку
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/99855 от 15.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/99690 от 15.10.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12343@ от 30.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать срок владения квартирой для НДФЛ после заключения брачного договора
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/12105@ от 23.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/101679 от 21.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости У казахстанского пенсионера тоже есть льгота по налогу на имущество в России
Главный государственный санитарный врач РФ: Постановление № 32 от 27.10.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Кому и когда нужно обязательно подать уведомление в Роспотребнадзор
Минтранс России: Приказ № 145 от 29.04.2013
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