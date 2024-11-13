Утренний бухгалтер № 5766. Ввели уголовную ответственность за сбыт и подачу заведомо подложных счетов-фактур и деклараций

— Пошаговая инструкция перехода ИП с УСН на НПД. Мини-курс

Если выручка упала, предпринимателю стоит рассмотреть налог на профессиональный доход (НПД). Условия для перехода на НПД, ограничения для самозанятых, преимущества и пошаговый план перехода на НПД узнаете в мини-курсе.

— Фиктивный договор: что такое и кто может его признать таковым

Такого понятия в законе нет, а явление — есть. Фиктивным договором является сделка, которая совершена с целью обойти закон.

— Отчетность за самозанятого в СФР. Мини-курс

Организации и ИП, работающие с физлицами по договорам ГПХ, обязаны платить страховые взносы и сдавать отчетность в СФР. С самозанятыми можно заключить договор без уплаты взносов и отчетности, но при потере ими статуса придется уплатить взносы и предоставить ЕФС-1. Подробнее о отчетности за самозанятых в СФР расскажем в мини-курсе.

— Как сделать удержание за брак из заработной платы сотрудника: примеры

Разберем, как правильно оформить брак по вине работника, удержать сумму ущерба из зарплаты, привлечь работника к матответственности.

— Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса

Если вы применяете дробление с применением бизнеса на спецрежимах, то самое время выйти из опасной зоны, в особенности если вы уже попали в поле зрения налоговиков. Итак, что делать, чтобы избежать лишних трат в связи с дроблением.