Утренний бухгалтер № 5766. Ввели уголовную ответственность за сбыт и подачу заведомо подложных счетов-фактур и деклараций

12 ноября Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Утренний бухгалтер
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Минфин: при покупке старого ОС надо самостоятельно определить срок использования.
Меняется форма справки для пособия по безработице.
Если уведомления по ЕНП на НДФЛ сданы с одним ОКТМО, а 6-НДФЛ с другим, то будет двойное начисление налога на ЕНС.
Обсуждают бухгалтеры: запись о приеме удаленщика вносят в трудовую книжку только по его желанию.
Как обучиться новым навыкам и вырасти в профессии за счет работодателя, узнаете здесь.
Эксперт: ответственным за воинский учет может быть директор компании.
Крупный бизнес просит Центробанк отказаться от плавающего курса рубля.
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Разборы законов
— Пошаговая инструкция перехода ИП с УСН на НПД. Мини-курс
Если выручка упала, предпринимателю стоит рассмотреть налог на профессиональный доход (НПД). Условия для перехода на НПД, ограничения для самозанятых, преимущества и пошаговый план перехода на НПД узнаете в мини-курсе.
— Фиктивный договор: что такое и кто может его признать таковым
Такого понятия в законе нет, а явление — есть. Фиктивным договором является сделка, которая совершена с целью обойти закон.
— Отчетность за самозанятого в СФР. Мини-курс
Организации и ИП, работающие с физлицами по договорам ГПХ, обязаны платить страховые взносы и сдавать отчетность в СФР. С самозанятыми можно заключить договор без уплаты взносов и отчетности, но при потере ими статуса придется уплатить взносы и предоставить ЕФС-1. Подробнее о отчетности за самозанятых в СФР расскажем в мини-курсе.
— Как сделать удержание за брак из заработной платы сотрудника: примеры
Разберем, как правильно оформить брак по вине работника, удержать сумму ущерба из зарплаты, привлечь работника к матответственности.
— Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса
Если вы применяете дробление с применением бизнеса на спецрежимах, то самое время выйти из опасной зоны, в особенности если вы уже попали в поле зрения налоговиков. Итак, что делать, чтобы избежать лишних трат в связи с дроблением.
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Раньше предприниматели использовали только региональный вычет по налогу на прибыль. Но с введением поправок в НК появилась возможность применения федерального инвестиционного вычета.
— Профессиональный налоговый вычет в 2025 году
Профессиональные налоговые вычеты применяются в отношении НДФЛ, уплачиваемого авторами произведений литературы, науки, искусства и изобретателями. Вычет рассчитывается по нормативу затрат от 20% до 40% доходов либо в размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/74739 от 09.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100065 от 16.10.2024
Роструд: Письмо № ПГ/20171-6-1 от 17.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить по сокращению женщину, бывший муж которой не платит алименты
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82758 от 02.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/81681 от 29.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/100947 от 17.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/100521 от 16.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100527 от 17.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100550 от 17.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100556 от 17.10.2024
Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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