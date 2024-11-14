Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5767. Фиксированные взносы ИП могут списать в счет личных налогов

Срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год – 09.01.2025. До этого наступит срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2023 год – 02.12.2024.

Если ИП уплатит фиксированные взносы, но не уплатит имущественные налоги, деньги с ЕНС уйдут именно на личные имущественные налоги.

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Утренний бухгалтер

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Минфин: упрощенцы должны платить налог с дохода по договору цессии.

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Роструд: отметка в графике отпусков подтвердит согласие работника на деление отпуска на части.

Покупка бизнеса: какие риски подстерегают инвестора и как их избежать, узнаете здесь.

Туристический налог не будут начислять на частичную предоплату.

Минфин: отходы производства отражают в бухучете по нормам ФСБУ.

В 2025 году предельная база по взносам вырастет на 24%.

Совет от редакции: разберитесь как компании и ИП на УСН должны платить НДС с 2025 года на вебинаре 18 ноября в 15:00 мск. Записаться.

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Документы

Центральный банк РФ: Письмо № 018-59/10002 от 28.10.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 44-13/5224 от 25.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100942 от 17.10.2024

ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/3287@ от 01.11.2024

: Федеральный закон № 303-ФЗ от 08.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100632 от 17.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100811 от 17.10.2024

Роструд: Письмо № ПГ/21287-6-1 от 30.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100940 от 17.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85361 от 09.09.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Адвокатам положен профвычет по НДФЛ: кто его предоставляет

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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