Утренний бухгалтер № 5767. Фиксированные взносы ИП могут списать в счет личных налогов

Если ИП уплатит фиксированные взносы, но не уплатит имущественные налоги, деньги с ЕНС уйдут именно на личные имущественные налоги.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Минфин: упрощенцы должны платить налог с дохода по договору цессии.

Налоговая не выдаст ИП повторное уведомление о постановке на учет.

Роструд: отметка в графике отпусков подтвердит согласие работника на деление отпуска на части.

Покупка бизнеса: какие риски подстерегают инвестора и как их избежать, узнаете здесь.

Туристический налог не будут начислять на частичную предоплату.

Минфин: отходы производства отражают в бухучете по нормам ФСБУ.

В 2025 году предельная база по взносам вырастет на 24%.

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