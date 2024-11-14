Утренний бухгалтер № 5767. Фиксированные взносы ИП могут списать в счет личных налогов

Если ИП уплатит фиксированные взносы, но не уплатит имущественные налоги, деньги с ЕНС уйдут именно на личные имущественные налоги.
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Мероприятия
Бухгалтерская отчетность с 2025 года по-новому
Дата проведения: 14 ноября, четверг
45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 1)
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НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила
Дата проведения: 18 ноября, понедельник
Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025
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Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, расчет эффективности
Дата проведения: 19 ноября, вторник
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Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 018-59/10002 от 28.10.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-13/5224 от 25.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100942 от 17.10.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/3287@ от 01.11.2024
: Федеральный закон № 303-ФЗ от 08.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100632 от 17.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100811 от 17.10.2024
Роструд: Письмо № ПГ/21287-6-1 от 30.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100940 от 17.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85361 от 09.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Адвокатам положен профвычет по НДФЛ: кто его предоставляет
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