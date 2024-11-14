Обзоры для бухгалтера

Долги по бизнесу могут списать с личного счета ИП. 💰«Ночной бухгалтер» № 1812

Не имеет значения то, для каких целей физлицом, имеющим статус ИП, открыт счет в банке. Имущественная ответственность у него единая и по бизнесу, и по личным делам.

Сегодня в выпуске:

  • Хранение денег на личном счете не спасет ИП от взыскания налоговых долгов.

  • В упрощенном порядке за год можно возместить НДС в 4 раза больше прошлогодних налогов.

  • Новые компании обделили регномером в СФР.

  • С доходов от рекламы хотя ввести сбор 5%.

  • На УСН выбрать НДС 20% с вычетами при доходах менее 60 млн руб. нельзя.

  • В обед можно не только есть, но и прогуляться за воротами предприятия.

  • Продавцы предлагают покупателям фейковые скидки на распродаже.

  • Мем дня.

Иванов = ИП Иванов

Гражданин Иванов остается самим собой даже после того, как ему присваивается ОГРНИП. Став ИП, человек не перестает нести бремя имущественной ответственности по своим личным делам.

А если он задолжает налоги по бизнесу, приставы взыщут деньги, в том числе, и с личного счета ИП, предупреждает Минфин.

⚡Главная распродажа года 11.11! Онлайн-курсы «Клерка» за 3 500 рублей!

Все практические курсы по 3 500 рублей: маркетплейсы, управленка, налоговая реформа, бухгалтер с нуля, воинский учет, бухгалтерия ИП, Excel и Google таблицы и другие.

Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.

Смотреть каталог

Один раз отмерь, четыре раза отрежь

В заявительном порядке можно возместить НДС, сумма которого не превышает уплаченные в прошлом году налоги. Причем сравнение идет ежеквартально без суммирования.

Если в прошлом году вы уплатили 2 млн налогов, то в этом году можно заявительно возместить 2 млн руб. НДС каждый квартал, итого 8 млн руб. в год.  

Кому-то три регномера, а кому-то – ни одного

С 1 ноября в ЕФС-1 надо указывать новый регистрационный номер. Его СФР присвоил всем компаниям и ИП. Но новый бизнес обделили.

В итоге у всех компаний в ЕГРЮЛ есть два старых регномера (в ПФР и ФСС), и есть еще один новый – в СФР, который пока не отражен в выписке из ЕГРЮЛ.

А вот у нового бизнеса по понятным причинам нет старых номеров и по непонятной причине нет нового номера. СФР советует им пока сдавать отчеты на бумаге без номера.

Новый сбор

С доходов от рекламы хотят ввести сбор в размере 2 – 5% от дохода.

Средства от нового сбора планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных».

Дополнительные сборы приведут к увеличению стоимости рекламы, что в конечном итоге скажется на рекламодателях, предупреждают эксперты.

⚡ Совет от редакции: читайте 4 мифа про автоматизацию 1С: что нужно знать бизнесу

Хочешь вычеты по НДС, переходи на ОСНО

При доходах на УСН меньше 60 млн рублей добровольно платить НДС по ставке 20% можно, а вот получать вычеты – нет.

Единственный вариант для такого микробизнеса стать полноценным плательщиком НДС со всеми правами и обязанностями – это переход на ОСНО.

Ибо освобождение от НДС при доходах до 60 млн рублей для бизнеса на УСН – принудительное. При всем желании в такой ситуации нельзя выбрать НДС 20% с правом на вычеты.

В обед – на все четыре стороны

Во время обеденного перерыва работник свободен от своих служебных обязанностей. Удерживать его на территории предприятия – незаконно, предупреждает Роструд.

Во время обеда работник может выйти за ворота.

11.11

Не все скидки на распродаже 11.11 в маркеплейсах – настоящие. Есть много фейков, когда селлеры сначала сделали наценку на обычную цену, а потом дали скидку от нее, и в итоге стоимость осталась прежней.

С этим явлением маркетплейсы борются, в том числе, с помощью искусственного интеллекта.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1812 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша все-таки кое-что прикупила со скидкой редакция

Начать дискуссию