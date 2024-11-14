Долги по бизнесу могут списать с личного счета ИП. 💰«Ночной бухгалтер» № 1812

Гражданин Иванов остается самим собой даже после того, как ему присваивается ОГРНИП. Став ИП, человек не перестает нести бремя имущественной ответственности по своим личным делам.

А если он задолжает налоги по бизнесу, приставы взыщут деньги, в том числе, и с личного счета ИП, предупреждает Минфин.