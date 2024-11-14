Долги по бизнесу могут списать с личного счета ИП. 💰«Ночной бухгалтер» № 1812

Сегодня в выпуске:
Хранение денег на личном счете не спасет ИП от взыскания налоговых долгов.
В упрощенном порядке за год можно возместить НДС в 4 раза больше прошлогодних налогов.
Новые компании обделили регномером в СФР.
С доходов от рекламы хотя ввести сбор 5%.
На УСН выбрать НДС 20% с вычетами при доходах менее 60 млн руб. нельзя.
В обед можно не только есть, но и прогуляться за воротами предприятия.
Продавцы предлагают покупателям фейковые скидки на распродаже.
Мем дня.
Иванов = ИП Иванов
Гражданин Иванов остается самим собой даже после того, как ему присваивается ОГРНИП. Став ИП, человек не перестает нести бремя имущественной ответственности по своим личным делам.
А если он задолжает налоги по бизнесу, приставы взыщут деньги, в том числе, и с личного счета ИП, предупреждает Минфин.
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Один раз отмерь, четыре раза отрежь
В заявительном порядке можно возместить НДС, сумма которого не превышает уплаченные в прошлом году налоги. Причем сравнение идет ежеквартально без суммирования.
Если в прошлом году вы уплатили 2 млн налогов, то в этом году можно заявительно возместить 2 млн руб. НДС каждый квартал, итого 8 млн руб. в год.
Кому-то три регномера, а кому-то – ни одного
С 1 ноября в ЕФС-1 надо указывать новый регистрационный номер. Его СФР присвоил всем компаниям и ИП. Но новый бизнес обделили.
В итоге у всех компаний в ЕГРЮЛ есть два старых регномера (в ПФР и ФСС), и есть еще один новый – в СФР, который пока не отражен в выписке из ЕГРЮЛ.
А вот у нового бизнеса по понятным причинам нет старых номеров и по непонятной причине нет нового номера. СФР советует им пока сдавать отчеты на бумаге без номера.
Новый сбор
С доходов от рекламы хотят ввести сбор в размере 2 – 5% от дохода.
Средства от нового сбора планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных».
Дополнительные сборы приведут к увеличению стоимости рекламы, что в конечном итоге скажется на рекламодателях, предупреждают эксперты.
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Хочешь вычеты по НДС, переходи на ОСНО
При доходах на УСН меньше 60 млн рублей добровольно платить НДС по ставке 20% можно, а вот получать вычеты – нет.
Единственный вариант для такого микробизнеса стать полноценным плательщиком НДС со всеми правами и обязанностями – это переход на ОСНО.
Ибо освобождение от НДС при доходах до 60 млн рублей для бизнеса на УСН – принудительное. При всем желании в такой ситуации нельзя выбрать НДС 20% с правом на вычеты.
В обед – на все четыре стороны
Во время обеденного перерыва работник свободен от своих служебных обязанностей. Удерживать его на территории предприятия – незаконно, предупреждает Роструд.
Во время обеда работник может выйти за ворота.
11.11
Не все скидки на распродаже 11.11 в маркеплейсах – настоящие. Есть много фейков, когда селлеры сначала сделали наценку на обычную цену, а потом дали скидку от нее, и в итоге стоимость осталась прежней.
С этим явлением маркетплейсы борются, в том числе, с помощью искусственного интеллекта.
Мем дня
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