Утренний бухгалтер № 5768. Новый бизнес обделили регистрационным номером в СФР

У действующих компаний в ЕГРЮЛ есть старые регномера ПФР и ФСС, а у новых вообще никакого номера – ни старого, ни нового.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Чтобы собрать деньги на проект «Экономика данных», власти могут ввести новый сбор с рекламного рынка.
В 2024 году можно получить налоговые вычеты по старым инвестиционным счетам.
Как организовать совместную работу команды: почта, календарь, мессенджер, видеозвонки, диск и документы в одном месте — узнаете здесь.
Свыше 412,6 тыс. юридических лиц на упрощенной системе налогообложения имеют признаки дробления.
Обсуждения: если доход компании в 2024 году будет меньше 60 млн рублей, то права выбора ставки НДС 20% с вычетами у нее не будет.
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Разборы законов
— Как физлицу получить ИНН: инструкция для работников и работодателей. Мини-курс
Если у вас работают иностранные граждане, то наверняка вам приходилось отвечать на вопросы, где взять российский ИНН. С той же проблемой подходят работники, у которых это первая работа. Сегодня в копилку ваших знаний добавится полезный лайфхак — получение ИНН для нерезидента.
— Скриншоты-доказательства: обязательно ли их заверять
Письменным доказательствам традиционно придается большое значение. Скриншоты, по смыслу определения письменных доказательств, данных во всех кодексах (ст. 71 ГПК, ст. 75 АПК, ст. 70 КАС), – именно письменные доказательства. Вопрос: по умолчанию, или только после удостоверения?
— Изменились правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО
Доходы от долей в ООО выделили в отдельную налоговую базу, ввели новую прогрессивную шкалу, для налоговых резидентов ограничили размер необлагаемого дохода, для нерезидентов вообще отменили льготу.
— Отвечает ли налогоплательщик за контрагента, который не уплатил НДС
Речь о ситуации, когда налогоплательщик претендует на налоговый вычет, но выясняется, что контрагент не уплатил НДС. Должен ли налогоплательщик проверять деятельность своих деловых партнеров?
— Как оформить и возместить расходы сотрудника «задним числом». Мини-курс
Вряд ли найдется такой бухгалтер, которому не приходилось работать с документами «задним числом». Сегодня разберем часто встречающуюся ситуацию — директор сначала купил за свои деньги, а потом просит компенсировать.
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Новости
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6 В 2025 году турагенты на УСН с доходом свыше 60 млн рублей будут платить НДС со своего вознаграждения
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8 Если имущественный вычет на покупку квартиры был использован ранее, можно получить вычет на ипотечные проценты
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15 На фоне похолодания хакеры стали атаковать топливно-энергетический комплекс
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28 🍵🏃 Во время обеда сотрудник может выйти с завода
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Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!
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Мероприятия
НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила
Дата проведения: 18 ноября, понедельник
Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025
Дата проведения: 19 ноября, вторник
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, расчет эффективности
Дата проведения: 19 ноября, вторник
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Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты
Дата проведения: 20 ноября, среда
Дата проведения: 20 ноября, среда
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29516 от 07.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35397 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/35399 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-13-13/35457 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35472 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/35425 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/83049 от 02.09.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-13/4599 от 04.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35496 от 20.04.2022
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