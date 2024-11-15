Утренний бухгалтер № 5768. Новый бизнес обделили регистрационным номером в СФР

У действующих компаний в ЕГРЮЛ есть старые регномера ПФР и ФСС, а у новых вообще никакого номера – ни старого, ни нового.

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Минфин разъяснил на примере, как считать налог на имущество по среднегодовой стоимости.

Чтобы собрать деньги на проект «Экономика данных», власти могут ввести новый сбор с рекламного рынка.

В 2024 году можно получить налоговые вычеты по старым инвестиционным счетам.

Как организовать совместную работу команды: почта, календарь, мессенджер, видеозвонки, диск и документы в одном месте — узнаете здесь.

Свыше 412,6 тыс. юридических лиц на упрощенной системе налогообложения имеют признаки дробления.

Обсуждения: если доход компании в 2024 году будет меньше 60 млн рублей, то права выбора ставки НДС 20% с вычетами у нее не будет.

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