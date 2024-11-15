Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5768. Новый бизнес обделили регистрационным номером в СФР

В ЕГРЮЛ до сих пор нет новых регномеров в СФР.

У действующих компаний в ЕГРЮЛ есть старые регномера ПФР и ФСС, а у новых вообще никакого номера – ни старого, ни нового.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Минфин разъяснил на примере, как считать налог на имущество по среднегодовой стоимости.

Чтобы собрать деньги на проект «Экономика данных», власти могут ввести новый сбор с рекламного рынка.

В 2024 году можно получить налоговые вычеты по старым инвестиционным счетам.

Как организовать совместную работу команды: почта, календарь, мессенджер, видеозвонки, диск и документы в одном месте — узнаете здесь.

Свыше 412,6 тыс. юридических лиц на упрощенной системе налогообложения имеют признаки дробления.

Обсуждения: если доход компании в 2024 году будет меньше 60 млн рублей, то права выбора ставки НДС 20% с вычетами у нее не будет.

Совет от редакции: как получить отсрочку платежа у поставщиков в Китае на 90—120 дней без участия компаний-посредников? Как повысить рейтинг компании и найти партнеров, если вы только начинаете работать с Китаем и не успели набрать свою базу поставщиков? Узнаете здесь.

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Разборы законов

Как физлицу получить ИНН: инструкция для работников и работодателей. Мини-курс

Если у вас работают иностранные граждане, то наверняка вам приходилось отвечать на вопросы, где взять российский ИНН. С той же проблемой подходят работники, у которых это первая работа. Сегодня в копилку ваших знаний добавится полезный лайфхак — получение ИНН для нерезидента.

Скриншоты-доказательства: обязательно ли их заверять

Письменным доказательствам традиционно придается большое значение. Скриншоты, по смыслу определения письменных доказательств, данных во всех кодексах (ст. 71 ГПК, ст. 75 АПК, ст. 70 КАС), – именно письменные доказательства. Вопрос: по умолчанию, или только после удостоверения?

Изменились правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО

Доходы от долей в ООО выделили в отдельную налоговую базу, ввели новую прогрессивную шкалу, для налоговых резидентов ограничили размер необлагаемого дохода, для нерезидентов вообще отменили льготу.

Отвечает ли налогоплательщик за контрагента, который не уплатил НДС

Речь о ситуации, когда налогоплательщик претендует на налоговый вычет, но выясняется, что контрагент не уплатил НДС. Должен ли налогоплательщик проверять деятельность своих деловых партнеров?

Как оформить и возместить расходы сотрудника «задним числом». Мини-курс

Вряд ли найдется такой бухгалтер, которому не приходилось работать с документами «задним числом». Сегодня разберем часто встречающуюся ситуацию — директор сначала купил за свои деньги, а потом просит компенсировать.

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Новости

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22 Минфин: в 2024 году можно получить налоговые вычеты по старым инвестиционным счетам

23 Как считать налог на имущество по среднегодовой стоимости: пример

24 Успейте купить онлайн-курсы по 3 500 рублей. Акция действует только сегодня!

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🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!

Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

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Мероприятия

НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила

Дата проведения: 18 ноября, понедельник

Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025

Дата проведения: 19 ноября, вторник

Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, расчет эффективности

Дата проведения: 19 ноября, вторник

DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ

Дата проведения: 20 ноября, среда

Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты

Дата проведения: 20 ноября, среда

Налоговые проверки – 2025

Дата проведения: 20 ноября, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5767. Фиксированные взносы ИП могут списать в счет личных налогов

Срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год – 09.01.2025. До этого наступит срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2023 год – 02.12.2024.

Модернизация малоценного имущества: особенности списания

Лимит отнесения имущества к амортизируемому в налоговом учете – 100 000 рублей. Если первоначальная стоимость ОС меньше, его разрешается единовременно списывать в расходы при вводе в эксплуатацию. Но объект продолжает существовать физически, его используют в производстве, он может требовать ремонта, а в ряде случаев его даже модернизируют. Как списывать эти расходы?

Что делать, если в декларацию не вошел авансовый НДС

Нередко бывает так, что банковская выписка не проводится, и аванс не входит в декларацию. Разбираемся, каким числом загружать выписку и как сделать корректировочную декларацию.

Патентная система налогообложения в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Как отдыхаем на Новый год 2025 и как оплатят длинные каникулы

Предстоящие новогодние каникулы продлятся с воскресенья, 29 декабря, по среду, 8 января, включительно. В этом году количество выходных на один день больше, чем в прошлые новогодние каникулы.

Инвестиции, лизинг, краудфандинг — что выбрать для стартапа? Обзор финансовых инструментов

Мечтаете превратить свой стартап в успешную и быстрорастущую компанию? Тогда вам необходимо тщательно изучить существующие финансовые инструменты, которые могут помочь в достижении этой цели.

Бухгалтерский учет скидок

Компании-продавцы, нередко, чтобы удержать постоянных клиентов или привлечь новых, предоставляют скидки на свои товары. Условием может быть, например, покупка определенного объема товаров или досрочная оплата поставленной продукции. В статье расскажем, как отразить такие скидки в бухгалтерском учете покупателя и продавца.

Как предпринимателю вести управленческий учет

Налоговая реформа поставит в затруднительное положение многих предпринимателей, чей доход превысит 60 млн рублей.

Какие «сюрпризы» ждут россиян в ноябре 2024? 6 хороших и одна плохая новости

Уже в этом году грядут изменения и нововведения в сфере пенсий, ЖКХ, постановке на воинский учет, криптовалюте, тарифах СБП и соцсетях. Подробнее читайте в статье.

Как товарные знаки и авторское право спасают маскотов, персонажей и героев произведений от плагиата

Маскоты стали важной частью маркетинговой стратегии для многих предпринимателей, а персонажи игр и герои произведений способны приносить дополнительную прибыль авторам и правообладателям. Например, персонажа игры можно использовать на товарах для фанатов и получать деньги от распространения продукции.

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Как получить амнистию за дробление бизнеса: методичка от ФНС

МЧД в 2025 году: как оформить и применять

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Уменьшение уставного капитала в Федресурсе: как опубликовать сообщение?

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Резюме

Трибуна

УСН и НДС: освобождение по ст.145 НК

Швейцарские импланты: цены, виды и особенности

23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении

💥Обзор новостей: Москва увеличит транспортный налог, желающих бросить курить все меньше, тревожная кнопка в такси

Доход от предоставления займов облагать налогом на профессиональный доход нельзя. Только НДФЛ

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👑Темы выступлений. О чем будут говорить на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»

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РАССЫЛКА 520 939 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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