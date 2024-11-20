Утренний бухгалтер № 5771. Налоговики назвали преимущества пониженных ставок НДС, но бухгалтеры не согласны

ФНС перечислила преимущества при выборе пониженных ставок НДС. Клерки преимуществ не видят.
Утренний бухгалтер
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Как открыть корпоративный счет за границей: выбрать юрисдикцию, избежать отказов и типичных ошибок, узнаете здесь.
С 2025 года у IT-компаний ставка налога на прибыль вместо 0% будет 5%. Но ежемесячные авансы за 1 квартал будут нулевые.
Минфин: при передаче ОС в уставный капитал надо восстановить НДС.
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Письменным доказательствам традиционно придается большое значение. Скриншоты, по смыслу определения письменных доказательств, данных во всех кодексах (ст. 71 ГПК, ст. 75 АПК, ст. 70 КАС), – именно письменные доказательства. Вопрос: по умолчанию, или только после удостоверения?
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6 СФР до сих пор не начислил ИП пенсионные баллы за 1-процентные взносы-2023
7 Средняя пенсия работающих пенсионеров за год выросла на 10%
8 Вынужденное уменьшение уставного капитала не учитывается в доходах
9 Как считать доходы для лимита 60 млн рублей по НДС на УСН
10 Размер страхового возмещения по эскроу-счетам могут повысить до 30 млн рублей
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12 Как работать с кассами без ошибок и проблем. Узнайте на бесплатном вебинаре!
13 Минстрой пересмотрит нормативы потребления коммунальных услуг
14 Китайские банки отказывают в обслуживании компаниям из черных списков адресов
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22 Минфин: продажа продукции общепита через вендинговые аппараты идет с НДС
23 У IT-компаний в 1 квартале 2025 года не будет авансовых платежей по налогу на прибыль
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25 Промышленные малые предприятия получили больше 309 млрд рублей
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27 При передаче ОС в уставный капитал надо восстановить НДС
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30 Центробанк установил «период охлаждения» на долевое страхование жизни
31 Адрес работника надо указывать в карточке № 10 по воинскому учету
Мероприятия
Дата проведения: 20 ноября, среда
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Дата проведения: 20 ноября, среда
Бухгалтерский баланс за 2024 год
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Налоговая реформа – 2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Дата проведения: 21 ноября, четверг
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Справку о среднем заработке выдают по просьбе увольняющего работника, который планирует встать на учет в службе занятости. С 1 января 2025 года Минтруд скорректирует форму.
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Резюме
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Документы
Нижегородская область: Закон № 172-З от 30.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/75973 от 13.08.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9826@ от 28.08.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/76625 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/76530 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/80904 от 27.08.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9826@ от 28.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/83030 от 02.09.2024
Минтруд РФ: Письмо № 16-6/В-1076 от 30.09.2024
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