Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5771. Налоговики назвали преимущества пониженных ставок НДС, но бухгалтеры не согласны

Налоговики обозначили преимущества при выборе пониженных ставок НДС на УСН в 2025 году.

ФНС перечислила преимущества при выборе пониженных ставок НДС. Клерки преимуществ не видят.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Обсуждения: СФР до сих пор не начислил ИП пенсионные баллы за 1-процентные взносы-2023.

В Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях запустят обслуживание в МФЦ по биометрии.

Топ лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году, найдете в обзоре.

Размер страхового возмещения по эскроу-счетам могут повысить до 30 млн рублей.

Как открыть корпоративный счет за границей: выбрать юрисдикцию, избежать отказов и типичных ошибок, узнаете здесь.

С 2025 года у IT-компаний ставка налога на прибыль вместо 0% будет 5%. Но ежемесячные авансы за 1 квартал будут нулевые.

Минфин: при передаче ОС в уставный капитал надо восстановить НДС.

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Стандартные вычеты по НДФЛ: что меняется с 2025 года

Изменили детские вычеты и ввели новый вычет.

Налоговые льготы для юрлиц и физлиц на 2025 год. Мини-курс

Налоговая реформа приведет к повышению налогов. Также появится несколько новых льгот. Подробнее смотрите в мини-курсе.

Скриншоты-доказательства: обязательно ли их заверять

Письменным доказательствам традиционно придается большое значение. Скриншоты, по смыслу определения письменных доказательств, данных во всех кодексах (ст. 71 ГПК, ст. 75 АПК, ст. 70 КАС), – именно письменные доказательства. Вопрос: по умолчанию, или только после удостоверения?

Налоговая тайна: что изменилось с 30 октября 2024 года

С 30 октября режим налоговой тайны распространен на новые сведения — которые налоговики передают в комиссии по нелегальной занятости и органы Роструда.

Как вызвать инспектора ГИТ с профилактическим визитом. Мини-курс

Появился новый способ пригласить инспектора ГИТ в компанию в целях профилактики. Что для этого нужно сделать и как не превратить профилактический визит во внеплановую проверку, узнаете в мини-курсе.

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9 Как считать доходы для лимита 60 млн рублей по НДС на УСН

10 Размер страхового возмещения по эскроу-счетам могут повысить до 30 млн рублей

11 💫 В честь Дня бухгалтера — наши лучшие онлайн-курсы по 3 500 рублей

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Мероприятия

DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ

Дата проведения: 20 ноября, среда

Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты

Дата проведения: 20 ноября, среда

Налоговые проверки – 2025

Дата проведения: 20 ноября, среда

Бухгалтерский баланс за 2024 год

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Налоговая реформа – 2025: последние новости и уплата НДС на УСН

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Статьи

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С 2025 года изменятся правила учета фиксированных взносов на УСН.

Чью сторону выбрать: Минфина или судов? Противоположные мнения о предквалификации

При участии в закупках с НМЦК свыше 20 млн руб. в случае отсутствия дополнительных требований участники должны пройти универсальную предквалификацию. Они предоставляют исполненный договор с ценой не менее 20 процентов НМЦК объявленной закупки. Сделано это для большей безопасности закупочной процедуры и надежности определения поставщика.

Бухгалтерский учет импортных товаров

Бухучет импортных товаров имеет свои особенности. Это связано с тем, что при ввозе продукции на территорию РФ нужно заплатить таможенную пошлину и сборы. Кроме того, стоимость импортных договоров, как правило, выражена в иностранной валюте. Как, учитывая эти особенности, принять ввозимые из-за границы товары к учету, расскажем в статье.

Справку о среднем заработке изменят с 1 января 2025 года

Справку о среднем заработке выдают по просьбе увольняющего работника, который планирует встать на учет в службе занятости. С 1 января 2025 года Минтруд скорректирует форму.

Сроки сдачи персонифицированных сведений о физических лицах в 2025 году

В данном материале обобщаем все сроки сдачи персонифицированных сведений о физических лицах в 2025 году в единой таблице.

Пенсионный возраст в 2025 году: почему не будет пенсионеров по возрасту и кто все-таки сможет выйти на пенсию

Следующий, 2025 год станет вторым запланированным периодом, когда в России после пенсионной реформы никто из граждан не сможет начать получать пенсию по старости. Первым таким периодом был 2023 год. Объясняем, почему сложилась данная ситуация, кто из досрочников все-таки сможет выйти на пенсию и при каких условиях.

Новые тренды в резюме: как составить, чтобы вас заметили и при этом захотели позвать на собеседование

Сегодня соискателю недостаточно просто составить резюме: важно сделать его современным и заметным. Разберемся, какие тренды наметились в оформлении резюме за последний год и как они помогают привлечь внимание рекрутеров. И расскажем, как вы можете применить их, чтобы подчеркнуть свой профессионализм и получить приглашение на собеседование.

Материальная помощь работнику: нужно ли включать в РСВ, ПСФЛ, 6-НДФЛ

Работодатель оказал единовременную матпомощь сотруднику в связи со смертью близкого родственника. Если матпомощь не облагается НДФЛ и страховыми взносами, нужно ли ее отражать в отчетности?

Уведомления: по каким налогам подавать и еще один важный нюанс по налогу на имущество

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

Налоговая амнистия: кому простят дробление в 2025 году

Дробление незаконно — если налоговая выявляет факт правонарушения, то последствия для бизнеса могут быть катастрофическими: например, доначисление налогов, штрафов и пени порядка 50% от суммы доходов за три года. Однако некоторые организации могут рассчитывать на амнистию в 2025 году. Рассказываем, какие организации могут воспользоваться амнистией.

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В статье расскажем об актуальных инвестиционных стратегиях на рынке недвижимости Дубая.

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Резюме

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⚡️Облигации электроэнергетиков с максимальной доходностью

💥Обзор новостей: правительство не поддержало увеличение уровня доходов самозанятых, ипотека 12% для госслужащих, четырехдневка для многодетных

Чат-боты в бизнесе: инвестиция в будущее или деньги на ветер?

Сам себе директор

Запрет на повторную подачу заявлений о субсидиарной ответственности

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Новые правила бухгалтерии для малого бизнеса: как выбрать, чтобы не утонуть в цифрах

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Два генеральных директора. А что, так можно было?

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🌟Налоговая реформа-2025: декларация по НДС и книга продаж. Рекомендации от Людмилы Ганичевой

Зачет зарубежного налога в размере, превышающем 13%, — незаконен — актуально для налогоплательщиков, уплачивающих НДФЛ 15%

Патент при сборке мебели, страховые взносы по акциям работников, НДФЛ при продаже нескольких авто в обзоре позиций Минфина

Документы

Нижегородская область: Закон № 172-З от 30.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/75973 от 13.08.2024

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9826@ от 28.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости На деньги для образовательной организации получить инвестиционный вычет может даже ее учредитель

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/76625 от 15.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/76530 от 15.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/80904 от 27.08.2024

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9826@ от 28.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/83030 от 02.09.2024

Минтруд РФ: Письмо № 16-6/В-1076 от 30.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98040 от 10.10.2024

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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