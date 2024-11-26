Утренний бухгалтер № 5775. Страховые взносы ИП 1% за 2025 год при УСН «д-р» можно будет учесть в 2025 или 2026 году

ФНС: взносы в размере 1% сверхлимита можно учесть в расходах как в 2025, так и в 2026 году — по выбору ИП.

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Бизнес просит ввести налоговые льготы для женщин в онлайн-торговле.

Центробанк собирается создать единое мобильное приложении для операций с цифровым рублем.

Законопроект: депутаты хотят, чтобы ФНС возвращала изъятые документы через 30 дней.

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Когда платить зарплату за декабрь 2024 и НДФЛ с нее: смотрите в таблице.

Вычет по НДС на УСН при ставке 5% будет в четырех случаях.

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