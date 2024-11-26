Утренний бухгалтер № 5775. Страховые взносы ИП 1% за 2025 год при УСН «д-р» можно будет учесть в 2025 или 2026 году

ФНС: взносы в размере 1% сверхлимита можно учесть в расходах как в 2025, так и в 2026 году — по выбору ИП.
Утренний бухгалтер
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Вычет по НДС на УСН при ставке 5% будет в четырех случаях.
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22 Минтруд сократит число документов для возмещения расходов на охрану труда
23 🤩 Встречаем «черную пятницу» на «Клерке» — ослепительные скидки на все профкурсы
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/109430 от 07.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Через 3 года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13188@ от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/9440 от 25.02.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/77701 от 30.10.2018
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/12916@ от 12.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Взносы ИП 1% за 2025 год при УСН «доходы минус расходы» можно учесть в 2025 или 2026 году
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/77100 от 16.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Лизинговые платежи и выкупная стоимость идут в расходы при УСН
ФНС РФ: Письмо № 03-04-05/111130 от 11.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/94559 от 30.10.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27209 от 01.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/27177 от 01.04.2022
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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