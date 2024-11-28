ФНС пересчитает НДФЛ за год и доначислит налог от продажи квартиры + дивиденды. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1822

Допустим, вы получаете дивиденды. являясь участником ООО, а еще вы имеете долю в другой компании и оттуда тоже получаете дивиденды, работаете и получаете зарплату, и в течение года еще продали квартиру.

По дивидендам каждый налоговый агент посчитает налоговую базу отдельно, отдельно будут считать налог по зарплате, а о продаже квартиры вы сообщите ФНС, сдав декларацию 3-НДФЛ.

В результате у налоговиков появится информация сразу о трех видах ваших доходов. При этом ни один налоговый агент не станет учитывать доходы, полученные у другого и от продажи имущества.

Мы составили табличку со списком доходов, по которым действуют две ставки — 13% и 15%. В нее вошли как раз дивиденды и доходы от продажи имущества. Вот эти доходы ФНС сложит и если база превысит 2,4 млн рублей, то с превышения придется заплатить уже 15% налога. Пример такого расчета мы тоже для вас написали.

Зарплата — это отдельная база для обложения НДФЛ, для нее действует уже пять ставок от 13% до 22%. По ней налог считают отдельно. Кстати, в 2025 году четверть работодателей готова компенсировать сотрудникам потери при уплате повышенной ставке НДФЛ, остальные или пока колеблются или не готовы ничего менять.