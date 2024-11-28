ФНС пересчитает НДФЛ за год и доначислит налог от продажи квартиры + дивиденды. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1822

Сегодня в выпуске:
НДФЛ пересчитают по итогам года.
ИП не нужно пересчитывать патент в связи с наймом сотрудников, но только при определенных условиях.
Аудиторскую деятельность хотят усовершенствовать.
Интервью с основателем и руководителем компании «Мультибухгалтер».
Три топ-статьи дня для бухгалтера.
Мем дня.
Почему НДФЛ за год может вырасти?
Допустим, вы получаете дивиденды. являясь участником ООО, а еще вы имеете долю в другой компании и оттуда тоже получаете дивиденды, работаете и получаете зарплату, и в течение года еще продали квартиру.
По дивидендам каждый налоговый агент посчитает налоговую базу отдельно, отдельно будут считать налог по зарплате, а о продаже квартиры вы сообщите ФНС, сдав декларацию 3-НДФЛ.
В результате у налоговиков появится информация сразу о трех видах ваших доходов. При этом ни один налоговый агент не станет учитывать доходы, полученные у другого и от продажи имущества.
Мы составили табличку со списком доходов, по которым действуют две ставки — 13% и 15%. В нее вошли как раз дивиденды и доходы от продажи имущества. Вот эти доходы ФНС сложит и если база превысит 2,4 млн рублей, то с превышения придется заплатить уже 15% налога. Пример такого расчета мы тоже для вас написали.
Зарплата — это отдельная база для обложения НДФЛ, для нее действует уже пять ставок от 13% до 22%. По ней налог считают отдельно. Кстати, в 2025 году четверть работодателей готова компенсировать сотрудникам потери при уплате повышенной ставке НДФЛ, остальные или пока колеблются или не готовы ничего менять.
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Не нужно пересчитывать патент, если вы наняли сотрудников, главное — учесть сроки
Если ИП применяет патент и не нанимает работников, то он может уменьшить налог на 100% (уменьшает на фиксированные взносы). Если при ПСН у ИП есть работники, то уменьшить налог можно только на 50%.
Но что если работников сначала не было, а потом ИП их нанял? Тут все зависит от того, на какой срок выдан патент, закончился он к моменту найма сотрудников или нет.
Например, если патент взят на год, с января по август работников не было, а в сентябре появились, то уменьшить налог по патенту можно только на 50%.
Если у ИП был патент на три месяца — с января по март, а потом он взял еще один снова на три месяца — с апреля по июнь и нанял в апреле сотрудника, то первый патент он может уменьшить на 100%, а второй уже на 50%. Если ИП уволит работника в июне, а на июль-август-сентябрь возьмет третий патент, то этот третий он опять сможет уменьшить на 100%.
Есть и еще один нюанс, о нем рассказали здесь.
Усовершенствуют экономическую модель рынка аудита в России
Любые реформы и усовершенствования несколько напрягают нашу аудиторию:
Основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024 предусматривают изменения в работе аудиторов.
Эти изменения коснуться и бухучета. В частности, власти считают, что они будут способствовать расширению практики аудита по профессиональному подтверждению раскрываемой информации об устойчивости, оценке технического и программного обеспечения ведения бухучета организациями.
У аудиторов появится право оказывать услуги ведения бухучета без соблюдения специальных требований к таким лицам закона «О бухгалтерском учете».
Будут и другие изменения.
Поговорим?
Новый гость «Тот еще разговор» — Андрей Жильцов, основатель и руководитель компании «Мультибухгалтер» и бухгалтерской компании «СБК «Профит».
Андрей поделился историей как можно построить бизнес без маркетинга, ну или почти без. Развеял мифы, что работать с родственниками нельзя. Рассказал, как его жена сумела заглянуть в будущуее бухучета в России.
Каждый выпуск проекта — это новая беседа с успешным предпринимателем, владельцем бизнеса, инвестором. Вы сможете не только послушать интереснеые истории из жизни, но и подчерпнуть важные советы, вдохновиться идеями, узнать о возможных сложностях в той или иной сфере.
Гости чем только не занимаются — у нас были и владельцы ресторанов и баров, и айтишники, и производитель крепких напитков, и маркетологи… В общем в студии скучно не бывает, тем более, что ведущие выпуска — Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский не дадут вам заскучать и будут задавать гостям отнюдь не тривиальные вопросы.
Топ-статьи дня для бухгалтера
Строго говоря первый пост, о котором мы хотим рассказать — это не статья, а Календарь вебинаров для бухгалтера в декабре 2024. В декабре вас ждет девять интреснейших вебинаров на темы ошибок бухгалтера, налоговых изменений, учета в строительстве, НДС, аутсорсинга и маркетплейсов.
Также сегодня вышел очень ожидаемый разбор — Что делать бухгалтерским компаниям и аутсорсерам в сфере ПОД/ФТ: изменения с 30 декабря 2024 года. Было много вопросов в первую очередь от аутсорсеров — как дальше работать.
Пост, собравший большое количество лайков, на тему — Налоговая реконструкция: табличка с первичкой или справедливый расчет расходов? В статье рассказано, как налоговая реконструкция помогает отстоять позицию налогоплательщика в налоговых спорах и приведены примеры реальных кейсов компаний.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1822 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша сами в шоке с новостей редакция
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