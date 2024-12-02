Разъяснения по УСН на 2025 год для ИП, чек по чаевым не нужен, выросли взносы для айтишников. 🐱‍🏍«Ночной бухгалтер» № 1824

Парочка полезных разъяснений от Минфина по НДС на УСН для предпринимателей. Дали на чай официанту? Не ждите чека. IT-компаниям повысили ставку взносов. И другие новости понедельника.

Сегодня в выпуске:

Два полезных разъяснения по НДС от Минфина для ИП на упрощенке.

Айтишники будут платить больше страховых взносов.

По чаевым чек не пробивают.

90% компаний подарят подарки работникам и / или их детям.

Онлайн-подавцы не готовы полностью обелить свою работу.

Три статьи дня бухгалтера.

Понедельниковый мем.

Минфин поясняет: про ставки НДС для ИП на УСН в 2025 году

ИП на УСН в течение года может перейти со ставки НДС 20% на ставку 5%.

Прикиньте, добровольно?

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-07-11/109614.

Если у ИП доход за 2024 – больше 60 млн рублей, он с 01.01.2025 становится плательщиком НДС, при этом он переходит на льготную (5%) ставку или на полную — 20%.

Если он изначально выберет ставку 20%, то в течение года имеет право передумать и вернуть себе льготную ставку. При этом, при переходе на ставку 5% надо будет восстановить НДС, ранее принятый к вычету, по товарам, работам, услугам. Восстановление будет в том квартале, с которого началась льготная ставка. И применять ее придется 12 кварталов.

Чтобы применять НДС 0% по услугам гостиницы, ИП на УСН должен выбрать ставку НДС 20%.

ИП, оказывающий услуги гостиниц, имеет право на ставку НДС 0%, но это при условии, что он перейдет на уплату полной ставки (20%) в 2025 году. Применение льготных ставок несовместимо со льготой — 0% НДС для отельного бизнеса. Об этом сообщает Минфин в письме от 29.10.2024 № 03-07-11/105724.

Нулевой НДС при льготных ставках тоже есть, но он применяется к ряду отдельных операций (экспорт, международные перевозки).

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Повысили взносы для айти

С 2025 года тариф страховых взносов 7,6% для радиоэлектронных и IT-компаний будет применяться ко всей зарплате, в том числе и выше предельной базы.

Сейчас на выплаты физлицам свыше предельной базы у таких компаний взносов нет (тариф 0%). С 2025 года будут взносы. Пример расчета мы приводили здесь. Предельная база на 2025 год утверждена в размере 2 759 000 руб.

Чаевые: чека не будет

Посетители общепита платят чаевые не кафе, а официанту. Поэтому заведение чек на чаевые не пробивает.

Само кафе или ресторан никак не отражают в своем учете чаевые.

Для удобства посетителей можно использовать специальные сервисы, которые помогают оставить официанту вознаграждение. Как правило, они берут комиссию за услуги (иногда и с посетителя тоже).

Компании готовы одаривать сотрудников к Новому году

22% компаний подарят новогодние подарки и сотрудникам и их детям;

20% организаций только сотрудникам;

48% предприятий порадуют только детей.

Кроме того, бизнес не забывает и про контрагентов — поздравить клиентов и партнеров планируют 36% компаний.

10% бизнесменов, не готовых подарить своим работникам и их детям ничего — надеемся, вы хотя бы устраиваете новогодний корпоратив, ну или платите годовые премии.

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Онлайн-продавцы не готовы к ужесточению правил торговли

Для многих продавцов и арендодателей деятельность по продаже онлайн товаров или услуг — эпизодическая, да к тому же не приносит большого дохода. Поэтому они не готовы регистрировать полноценный бизнес.

60% признаются, что работают «в серую». 53% не готовы обелять бизнес, многие опасаются высоких налогов. От 33% до 40% селлеров готовы уйти с цифровых платформ, если правила работы с ними будут более жесткими.

Три статьи дня для бухгалтера

Один из наших активный и популярных блогеров — Наталья Горячая продолжает расказывать о подготовке к новому году (не только к празднику, но к новому рабочему бухгалтерскому году). В это раз Наталья напоминает о праве материально поддержать сотрудника не небольшую сумму без уплаты НДФЛ и взносов.

Гвоздь программы — новый БухСтрим (смотреть можно на Ютуб и ВК видео, а также просто почитать конспект выпуска). В этот раз БухСтрим посвятили ключевым изменениям, которые коснутся ИП. На самом деле почти все из них актуальны и для компаний.

5 и 6 декабря состоится «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего», вы еще можете приобрести онлайн-билеты. Для офлайн-участников сделали пост-памятку, чтобы им проще было добраться до места проведения конференции.

Локация новая и для нас — гостиница Novotel City. Обязательно порадуем вас классными фото, будем вести прямой репортаж на «Клерке», делиться комментариями спикеров и участников, писать крутые новости с инсайдами от экспертов, впервые нас ждет новый формат на конференции — дискуссия. Так что будьте с нами — офлайн, онлайн на конференции и на сайте 5 и 6 декабря. Будет много интересного!

Мем дня

Все мы немножко этот котик по понедельникам…хорошо, что рабочий день уже закончился

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Ваша ждет встречи с бухгалтерами на конференции редакция