Кассовые чеки станут более читабельными.🔍«Ночной бухгалтер» № 1826

Люди жалуются в ФНС на мелкий шрифт в чеках ККТ. Это исправят.

Сегодня в выпуске:

Людям выдают чеки ККТ, в которых без лупы ничего не видно.

Как бухгалтеру закрыть все дела уходящего года.

ФНС начислила бизнесу рекордную сумму штрафов и пеней.

Турналог насчитают на всю стоимость услуги, а не на каждого гостя.

От добровольной льготы по НДС на ЕСХН отказаться нельзя.

Три статьи дня для бухгалтера.

Распределенная между участниками ООО доля в уставном капитале облагается НДФЛ.

Мем дня.

Кассовый чек под лупой

Мало того, что чеки ККТ быстро выцветают, так на них изначально толком ничего не видно.

ФНС отреагировала на жалобы потребителей и выпустила рекомендации для изготовителей ККТ.

Высота шрифта в чеках должна быть не менее 2 мм, интервалы между строками – не менее 0,5 мм, контрастность – не менее 40%. И использовать надо качественную бумагу для ККТ, а не экономить ленту в ущерб покупателям.

Финальный чек-ап 2024 для бухгалтера

В декабре бухгалтеру необходимо закрыть все дела уходящего года, чтобы отдохнуть на праздниках. Как все успеть и ничего не забыть? Приходите на бесплатный чек-ап 17 декабря в 11:00. На нем разберем:

что нужно закончить и проверить к концу 2024 года;

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нововведения в налогах в 2025 году;

что нужно сделать в начале 2025 года.

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Рекорд по штрафам

ФНС бьет рекорды: за 10 месяцев 2024 года гражданам и бизнесу начислено 783 млрд рублей штрафов и пеней. Это рекордный объем за последние 10 лет.

Ты да я, да мы с тобой

Если один человек бронирует номер в отеле на себя и своих друзей, то для туристического налога имеет значение, на чье имя составлен договор.

Если заказчик – льготник (инвалид, ветеран боевых действий и т. д.), то туристического налога не будет. Если заказчик не имеет льгот, то будет турналог на всю стоимость, даже если среди проживающих есть льготники.

Вход добровольный, выхода нет

Освобождение от НДС на ЕСХН оформляют в добровольном порядке (в отличие от аналогичной льготы при УСН, которая принудительная).

Но однажды оформив такую льготу, бизнес на ЕСХН уже не может от нее отказаться и должен применять ее, пока не утратит право на освобождение.

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5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

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Три статьи дня для бухгалтера

На «Клерке» появился блог юридической компании Kelin . В первой статье эксперты раскрыли для вас важный вопрос: штатный юрист, юридический аутсорсинг и юрист-фрилансер — кого предпочесть и в какой ситуации.

Что делать, если сотрудник не прошел обучение по охране труда, как выйти из этой ситуации, чтобы не получить болезненные штрафы? Узнаете из нового разбора.

Сотрудников в 2025 году ждет рабочая суббота в ноябре, 9 дней новогодних каникул и длинные праздники в июне. Все выходные и праздники собрали в этой статье.

Мы делили апельсин

Если один участник ООО вышел, а двое его партнеров по бизнесу остались и им распределили долю вышедшего, то у этих двоих образовался натуральный доход. Этот доход облагается НДФЛ.

Мем дня

Когда пытаешь разглядеть, сколько заплатил за обед

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Ваша плохо видит без очков мелкий шрифт в чеках редакция