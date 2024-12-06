Утренний бухгалтер № 5783. Пока не ясно, смогут ли упрощенцы добровольно применять НДС 5%

Эксперт: пока не понятно, можно ли на УСН без НДС добровольно применять пониженную ставку НДС 5%.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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