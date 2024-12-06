Утренний бухгалтер № 5783. Пока не ясно, смогут ли упрощенцы добровольно применять НДС 5%

Эксперт: пока не понятно, можно ли на УСН без НДС добровольно применять пониженную ставку НДС 5%.
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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С 1 марта 2025 года работодатель обязан при увольнении сотрудника оплатить ему все неиспользованные отгулы.
Эксперт: бизнесу важно успеть учесть в 2024 году как можно больше доходов, а на следующий год перенести расходы и убытки.
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Разборы законов
— Когда для расчета больничного можно выбирать расчетный период. Мини-курс
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Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
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Новости
1 При передаче товара своему иностранному филиалу НДС 0% не будет
2 Роструд спросили про принудительный перевод с дистанционной работы в офис
3 Расходы без документов не учитывают для налога на прибыль
4 Просрочки и кассовые разрывы: в РФ отмечен резкий рост неплатежей со стороны контрагентов
5 Нежилую недвижимость в новостройке можно продать без НДФЛ только через 5 лет: пример
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7 Новый размер суточных в 3 500 рублей не касается загранкомандировок
8 ИП на УСН с НДС 5% в 2026 году может работать без НДС
9 Эксперт: «успейте учесть в 2024 году как можно больше доходов, а на следующий год перенесите расходы и убытки»
10 Убытки прошлых лет можно учесть в 2025 году, чтобы уменьшить налог на прибыль по ставке 25%
11 Что надо поменять в договорах упрощенцам, у которых в 2025 году не будет НДС: пример
12 Успейте купить топовые онлайн-курсы по 3 600 рублей
13 ❗ Упростят продажу доли в ООО: обязательное преимущественное право покупки отменят
14 Какие доходы не будут учитывать для освобождения от НДС
15 Когда при УСН можно совмещать ставки НДС 5% и 0%
16 Пока не понятно, можно ли на УСН без НДС добровольно применять ставку НДС 5%
17 Подарки сотрудникам не входят в лимит для стандартного вычета по НДФЛ
18 Какие ошибки бизнес допускает в чеках ККТ
19 ⚡ Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый
20 В 2025 году будут глобальные изменения по кассам и их проверкам
21 При работе с платежным агентом оформляют два платежных поручения
22 Перевозка по России на авто товаров на экспорт не подпадает под НДС 0%
23 При ВЭД бухгалтерам нужно внимательно относится к расчетам и следить за международным законодательством
24 ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен перед Новым годом
25 😮 Власти могут снять запрет на создание фирм-«матрешек»
26 ИП на УСН не может отказаться от льготы по НДС
27 Краткосрочную часть внеоборотных финвложений показывают в балансе как оборотный актив
28 Индекс потребительских цен – новый рекорд
29 С 1 марта 2025 года предоставлять отгулы нужно по-новому
30 Можно будет высылать уволенным сотрудникам их трудовые книжки за границу
31 УК на УСН в 2025 году при выборе ставки НДС 5% не будут платить НДС за коммунальные услуги
32 📄 Утверждена новая форма заявления на вычет по долгосрочным сбережениям
33 Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ не говорят о «техническом» статусе компании
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Новое в учетной политике для централизованных бухгалтерий
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10 функций 1С-Битрикс24, которые повысят эффективность вашего бизнеса
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ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в 2025 году
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Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
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Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса
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— Учетная политика на 2025 год: изменения, образцы
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— Утренний бухгалтер № 5782. 28 декабря у компаний с ЕНС сначала спишут НДФЛ, а потом – страховые взносы
В декабре бухгалтерам надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ, некоторые включат в последнее еще и страховые взносы.
— Изменения в инвестиционных вычетах с 2025 года: трехлетняя льгота
До конца 2024 года у вас есть возможность продать иностранные ценные бумаги, которые больше 3 лет находятся в собственности и котируются на бирже, чтобы воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. С 2025 года эта опция станет недоступна для большинства иностранных активов.
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При заключении трудового договора с иностранными гражданами, работодатель обязан уведомить МВД. Рассказываем, какое местонахождение работодателя указывать в уведомлении при командировочной работе.
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Данные о заработной плате, выплаченной сотруднику, ежемесячно на протяжении всего календарного года заносят в лицевой счет. Работодатели ведут его на всех своих работников. Что представляют собой лицевые счета сотрудников, как их оформлять и обязательно ли нанимателю вести этот бланк — изложено в материале.
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 555 от 03.05.2019
Правительство РФ: Постановление № 554 от 03.05.2019
Правительство РФ: Постановление № 550 от 03.05.2019
Правительство РФ: Постановление № 448 от 24.03.2022
Правительство РФ: Постановление № 529 от 30.04.2019
Правительство РФ: Постановление № 1598 от 05.12.2019
Правительство РФ: Постановление № 767 от 21.05.2021
Верховный Суд РФ: Постановление № 14 от 26.04.2007
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/107914 от 02.11.2024
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