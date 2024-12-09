Утренний бухгалтер № 5784. Налоговая обновила пять налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию

В связи с поправками в НК внесены изменения в основные формы налоговой отчетности и правила их заполнения.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: в 2025 году стандартный вычет по НДФЛ работникам надо предоставлять без заявления.
Эксперт: о схеме с выдачей работникам фиктивных займов в первую очередь для налоговиков говорят низкие зарплаты.
С 2025 года в Санкт-Петербурге изменятся условия для льготной ставки 7% по УСН «доходы минус расходы».
Агентские договоры иногда используют с целью получения необоснованной налоговой выгоды: как проверить договор, рассказал эксперт.
Хотите реабилитировать компанию по 115-ФЗ? Учтите, что далеко не любое действие или решение банка можно обжаловать.
Как считать транспортный налог за неполный месяц: разъяснения Минфина.
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Разборы законов
— Как оформить авансовый отчет при использовании бизнес-карты. Мини-курс
Корпоративная бизнес-карта это современный и необходимый инструмент для осуществления коммерческой деятельности. Но вместе с этим «пластик» может принести много проблем бухгалтеру и директору. Расскажем, как правильно оформлять расходы по карте, чтобы не вызывать претензий у налоговой и банка.
— Контрагент пропал: что делать с долгами
Деловой партнер перевел или получил предоплату, отгрузил или получил товар — и пропал с радаров: не выходит на связь, не отвечает на письма и звонки. Но долги никуда не деваются сами по себе. Что делать в такой ситуации?
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— Трудовой договор с иностранным гражданином: образец 2025
Есть ряд особенностей, которые надо учитывать, принимая на работу иностранцев. Рассказываем основные нюансы.
— Когда для расчета больничного можно выбирать расчетный период. Мини-курс
По общему порядку для расчета больничного пособия необходимо складывать доходы сотрудника за два предыдущих календарных года. Но для расчета некоторых видов больничных и пособий закон разрешает менять расчетный период с пользой для работника. Подробнее в мини-курсе.
😬 Как не попасть на радар ФНС при сотрудничестве с самозанятыми
Налоговая с каждым годом все больше усиливает контроль за самозанятыми и компаниями, которые с ними сотрудничают. Чтобы проверка не застигла вас врасплох, приходите на вебинар 💪
Риски при работе с самозанятыми: разбор судебных кейсов и практические советы
📅 10 декабря, в 10:00
В программе:
✔️ Какие ошибки чаще всего привлекают внимание ФНС и как их избежать.
✔️ Реальные судебные кейсы и уроки из практики.
✔️ Как правильно оформлять договора и проводить выплаты.
✔️ Цифровые решения для автоматизации и минимизации рисков.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/96875 от 07.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/103492 от 24.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/107914 от 02.11.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/129797@ от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108544 от 05.11.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/130534@ от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/109353 от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108559 от 05.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости В 2025 году сотрудникам надо будет предоставлять вычет по НДФЛ за нормы ГТО
Правительство РФ: Постановление № 555 от 03.05.2019
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