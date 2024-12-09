Появились новые коды доходов и вычетов по НДФЛ на 2025 год. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1829

В 2025 году появятся новые коды доходов и вычетов для физлиц и ИП. Действовать коды начнут уже с 1 января.

Сегодня в выпуске:

Новые коды по НДФЛ.

За рекламу в интернете придется платить новый сбор.

в 1 квартале 2025 года ФНС не будет наказывать за неправильный НДС в чеках.

Налоговики просят подавать уведомление об уменьшении патента на взносы подавать за 20 дней до срока платежа.

Яндекс раскрыл секрет формирования цен на поездки: может зря?

Три полезных ссылки для бухгалтера и не только.

Мем дня.

Утвердили новые коды для НДФЛ и вычетов по налогу

Новые коды по НДФЛ появятся для доходов по:

выплатам участникам СВО;

надбавкам северным сотрудникам;

выплатам по договорам долгосрочных сбережений.

Кода дохода 2014 — для выходного пособия свыше трех средних зарплат останется, но уточнили его описание (изменился способ расчета пособия).

Новые коды будут по вычетам:

для ИП на ОСНО (профвычеты поделили на два кода);

за нормы ГТО.

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За рекламу в интернете придется платить в бюджет

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя. Предполагается, что новый платеж вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Новый сбор возмущает бухгалтеров. Наш постоянный блогер Наталья Горячая оставила вот такой комментарий под новостью.

Налоговая временно не будет штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в кассовых чеках

С 2025 года упрощенцы, которые будут плательщиками НДС, обязаны указывать в чеках ставку налога. Для этого надо обновить прошивку кассы, это касается ставок 5% и 7% (для 20% НДС естественно кассы уже приспособлены).

Скоро должен выйти приказ ФНС с поправками в форматы фискальных документов. Производители ККТ обещают завершить все технические работы по доработке программного обеспечения до конца года.

За нарушение налогоплательщиков должны штрафовать, но если ПО не было вовремя обновлено по вине производителя, то штрафа не будет, при этом провести обновление все же надо в разумный срок — это первый квартал 2025 года.

Как в 1С:УНФ вести управленческий учет

На новом курсе повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ» дадим все необходимые знания по работе в программе, расскажем, как избегать рисков и увеличивать прибыль компании и заодно свой собственный доход.

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Об уменьшении патента надо сообщать заранее!

Налоговики предупреждают, что если опоздать с подачей уведомления об уменьшении налога по ПСН на страховые взносы, это может привести к возникновению задолженности.

Подавать уведомление следует заранее — не позднее, чем за 20 дней до срока уплаты патента.

Яндекс показал пассажирам за что они платят

Яндекс Go добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту.

Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.

Пассажиров ценнообразование удивило. Даже на «Клерке» в комментариях спрашивают, почему цена формируется с учетом оплаты и времени в пути и колометража одновременно.

Три ссылки для бухгалтера и не только

Самозанятость — не такой уж понятный и прозрачный режим. По нему всегда задают много вопросов. В статье Можно ли ИП совмещать с самозанятостью и может ли самозанятый работать с самозанятым наши коллеги постарались понятно ответить на два из них.

Бесплатный вебинар 11 декабря в 11:00 по мск Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса. Вам не просто расскажут об изменениях, но дадут практические советы — какие документы подготовить, как правильно внедрить изменения.

Думаете бухгалтер может только учиться для повышения кваликации и осваивать новые участки учета? А вот и нет, можно еще подобрать и курсы просто для себя лично — Как пережить зиму без простуд, перестать стрессовать, научиться открыто обсуждать интимные желания и не развестись, если затеяли ремонт?

Мем дня

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