ФНС за долги заберет даже домашних питомцев, ведь и они — имущество. «Ночной бухгалтер» № 1832

Сегодня в выпуске:
Конфисковали семь немецких овчарок: справедливо ли решение суда?
Утвердили список видов деятельности МСП для пониженных взносов.
НДС 2025 года не идет в расчет 60-миллионного лимита на УСН.
Сбер теперь выдает справки с Госуслуг.
Сговор на закупках: какие схемы строят участники и заказчики.
Подборка дня для бухгалтера.
Мем дня.
У хозяина забрали собак в ходе дела о банкротстве
Процедура банкротства была инициирована ФНС — у мужчины были долги по налогам. Среди прочего имущества обнаружились и собаки породы немецкая овчарка, целых восемь. Финансовый управляющий убедился, что собаки принадлежат супруге банкрота и включил их в конкурсную массу. Об этом в своем блоге рассказала наш постоянный автор Ольга Ульянова.
Конечно хозяин пытался оспорить решение:
Собаки эмоционально привязаны к хозяину и я вляются скорее членами семьи.
Они не используются в предпринимательских целях.
Выручить больших денег за собак не получится.
Но суд решил:
Собаки проживали не с хозяевами, а на даче у тещи.
Это выставочные животные, с родословными, большим количеством наград, в таком количестве (целых семь!) собак такой породы обычно не содержат в быту. Поэтому есть признаки использования их для разведения.
Невозможно определить стоимость собак, пока их не выставят на аукцион. Цену определит рынок.
Непонятно на какие деньги хозяин собирается содержать (кормить, водить к ветеринару и т.д.) животных, ведь его доход контролируется финансовым управляющим, а «на жизнь» остается минимум.
Кроме того финансовый управляющий говорил о том, что банкрот скрыввет имущество и, видимо, доходы, ведь источник финансирования содержания тех же собак он не раскрывает.
В общем собак будут продавать с молотка и в этой ситуации очень жаль именно их, ведь питомцы не виноваты в проблемах своих владельцев.
А вы с кем согласны — с судом или с хозяином?
Изменение цен на продукты 1С в 2025 году
Цена изменится с 20 декабря!
С 1 января 2025 года фирма «1С» устанавливает новые цены на аренду 1С, 1С: Фреш, 1С: ИТС и 1С-Отчетность.
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МСП из сферы обработки получат право на пониженные взносы
С 1 января 2025 года малые и средние предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам по ОКВЭД, будут применять пониженный тариф страховых взносов — 7,6%.
Льготу получат, например, производители продуктов питания, одежды, бытовых приборов и др. Всего в перечне — более 30 видов деятельности (пока официально не опубликован).
В расчет лимита в 60 млн НДС, который упрощенец платит в 2025 году, не идет
Если компания на УСН в 2025 году платит НДС , то этот НДС не учитывают при расчетет лимита для освобождения от НДС в 2026 году.
Разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.
Если упрощенец в 2025 году «попал» на НДС из-за того, что в 2024 году он превысил лимит в 60 млн по доходам, то у него есть возможность не платить НДС в 2026 году. Для этого надо, чтобы доходы 2025 года не превысили указанный лимит.
При этом сумма доходов будет считаться без учета НДС.
Бухгалтеры пока не знают хорошо это или плохо. С одной стороны — можно работать без НДС, с другой, за год бизнес перестроится, клиенты уже будут получать входящий налог, а тут бац! все переигрывается.
Новый курс «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ»: первый поток со скидкой!
Бухгалтер, который умеет вести управленческий учет может предотвратить кассовые разрывы, помочь составить бюджет и подсказать, как лучше управлять финансами компании. Это ваш шаги к высокой зарплате и карьерному росту — вплоть до финансового директора.
На новом курсе повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах.
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В офисах Сбера можно получить справки из Госуслуг
Банк сотрудничает с Минцифры, поэтому справки стало возможным получать прямо в офисах Сбера.
Какие справки можно получить: выписка из ЕГРН, выписки о праве на социальные услуги, из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справки из МВД, ФНС, Социального фонда и Росреестра и другие.
Как это можно сделать рассказали тут.
Как не стать участником картельного сговора
Госзакупки приобретают популярность не только у крупного, но и небольшого бизнеса. Это стабильный доход, повышение репутации на рынке, для МСП есть ряд льгот и преференций. Но участие в торгах всегда несет с собой и определенные риски.
Например, вы решили, что контракт должен быть вашим и пригласили на закупку «номиналов» — компании, которые будут участвовать в торгах для вида, но станут снижать цену в разы, чтобы другие сошли с дистанции.
При этом в документах «победителей» найдутся ошибки, не позволяющие заключить с ними контракт, а другие участники попросту не захотят этого делать — цена слишком низкая. Зато ваша компания, у которой все документы в порядке, и которая предложила нормальную цену получает заветный контракт.
О том, как работают такие схемы, почему они опасны и можно ли стать монополистом на рынке, не желая того читайте в статье.
Полезности для бухгалтера
Мем дня
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Ваша надеется, что собаки попадут в надежные руки редакция
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