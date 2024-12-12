ФНС за долги заберет даже домашних питомцев, ведь и они — имущество. «Ночной бухгалтер» № 1832

Процедура банкротства была инициирована ФНС — у мужчины были долги по налогам. Среди прочего имущества обнаружились и собаки породы немецкая овчарка, целых восемь. Финансовый управляющий убедился, что собаки принадлежат супруге банкрота и включил их в конкурсную массу. Об этом в своем блоге рассказала наш постоянный автор Ольга Ульянова.

Конечно хозяин пытался оспорить решение:

Собаки эмоционально привязаны к хозяину и я вляются скорее членами семьи.

Они не используются в предпринимательских целях.

Выручить больших денег за собак не получится.

Но суд решил:

Собаки проживали не с хозяевами, а на даче у тещи.

Это выставочные животные, с родословными, большим количеством наград, в таком количестве (целых семь!) собак такой породы обычно не содержат в быту. Поэтому есть признаки использования их для разведения.

Невозможно определить стоимость собак, пока их не выставят на аукцион. Цену определит рынок.

Непонятно на какие деньги хозяин собирается содержать (кормить, водить к ветеринару и т.д.) животных, ведь его доход контролируется финансовым управляющим, а «на жизнь» остается минимум.

Кроме того финансовый управляющий говорил о том, что банкрот скрыввет имущество и, видимо, доходы, ведь источник финансирования содержания тех же собак он не раскрывает.

В общем собак будут продавать с молотка и в этой ситуации очень жаль именно их, ведь питомцы не виноваты в проблемах своих владельцев.

А вы с кем согласны — с судом или с хозяином?