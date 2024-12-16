Утренний бухгалтер № 5789. Пошли вызовы на комиссии по самозанятым

Межведомственные комиссии по легализации зарплаты активизировали свою работу. Вызывают компании, которые сотрудничают с самозанятыми.

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Минтруд привел 10 важных фактов по больничным и пособиям по временной нетрудоспособности.

Минфин: проценты по депозиту не облагаются НДС на УСН.

Налоговая служба сообщила, что можно утратить право на ПСН по патентам, которые давно закончились, и напугала предпринимателей.

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