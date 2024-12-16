Утренний бухгалтер № 5789. Пошли вызовы на комиссии по самозанятым

Межведомственные комиссии по легализации зарплаты активизировали свою работу. Вызывают компании, которые сотрудничают с самозанятыми.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минтруд привел 10 важных фактов по больничным и пособиям по временной нетрудоспособности.
Минфин: проценты по депозиту не облагаются НДС на УСН.
Налоговая служба сообщила, что можно утратить право на ПСН по патентам, которые давно закончились, и напугала предпринимателей.
Роструд: работодатель не обязан предоставлять работнику специальный перерыв для сна.
Как бухгалтеру не упустить клиентов, на которых не хватает ресурсов, и заработать на них, узнаете здесь.
ФНС: чтобы не платить НДС, гостиница на УСН должна выбрать ставку 20%.
Фактические даты отпуска в график отпусков надо вписывать вручную.
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👥Что изменится в кадровом и воинском учете в 2025
В 2025 году заработают поправки в ТК РФ и НК РФ:
Изменится порядок предоставления отгулов, а также компенсации за них, и скорректируется порядок расчета выходного пособия.
Начнут работать реестр недобросовестных работодателей, реестры воинского учета и повесток, ЭДО с военкоматами.
Узнайте об этих и других изменениях на бесплатном вебинаре 19 декабря в 14.00 по мск. Эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева расскажет про все изменения по кадровому и воинскому учету. А также поделится советами, как подготовиться к изменениям уже сейчас.
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Разборы законов
— Какие есть ограничения на перевод денег со своего счета за границу. Мини-курс
В последнее время трансграничные переводы сильно ограничили. Но все-таки осталось несколько возможностей, как перевести деньги из РФ на свой счет. Подробнее в мини-курсе.
— Кадровый и воинский учет: последние изменения. Вопросы и ответы. Конспект вебинара с видео
Разбираем изменения в кадровом и воинском учете, которые произойдут на начало года.
— Можно ли работать на больничном
С одной стороны, законодательно не запрещено работать на больничном. С другой: закон не допускает одновременной выплаты зарплаты и пособия. Как разрешить ситуацию, чтобы не получить штрафы за эксплуатацию больных работников?
— Зачем регистрировать дополнительные ОКВЭД. Мини-курс
Чем занимается компания можно определить по указанным в ЕГРЮЛ кодам экономической деятельности. При регистрации бизнеса необходимо в обязательном порядке выбрать один основной ОКВЭД, а по желанию указать дополнительные. В мини-курсе расскажем, для чего это делать.
— Способы начисления амортизации: формулы и примеры расчетов. Мини-курс
ФСБУ 6/2020 предлагает организациям только три способа для начисления амортизации. Не путайте с налоговым учетом, где есть только два варианта. У каждого есть свои преимущества и недостатки, поэтому необходимо правильно выбрать и закрепить в учетной политике один подходящий. Смотрите в мини-курсе, как это сделать.
👩🏻💻Как стать профи в бухгалтерии и разобраться с налоговой реформой-2025
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Новости
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9 😱 ФНС утверждает, что можно утратить право на ПСН по патентам, которые давно закончились
10 Малый бизнес может сразу отражать НМА в расходах
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17 Чтобы не платить НДС, гостиница на УСН должна выбрать ставку 20%
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/105851 от 29.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107628 от 01.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/108757 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/109890 от 08.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110890 от 11.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/116205 от 21.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/69367 от 25.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-10-12/62863 от 05.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/101768 от 21.10.2024
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