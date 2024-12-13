Будет ли выплачена 13 пенсия в декабре 2024 года

В Госдуме регулярно рассматривается вопрос о назначении пенсионерам тринадцатой пенсии — предновогодней выплате. Текущий год не стал исключением: депутаты направили в Правительство соответствующее обращение. Они разрабатывают законопроект с учетом замечаний и предложений, выдвинутых ранее.

Рассмотрим, будет ли выплачиваться 13 пенсия в 2024 году и какие перспективы есть у данного предложения.

13 пенсия в декабре 2024 — что это

13 пенсия — выплата пожилым людям, которая приурочена к Новому году с целью материально поддержать пенсионеров. Подготовка к новогодним праздникам – существенная часть семейного бюджета. У многих пожилых людей не хватает средств, чтобы достойно отметить Новый год.

Инициаторы утверждают, что многие пенсионеры не живут, а выживают. А выплата 13 пенсии могла бы восстановить социальную справедливость.

В действительности Президент еще ни разу не назначал такой вид материальной поддержки. Однако депутаты год за годом продолжают вносить в Госдуму законопроекты о тринадцатых пенсиях.

По их мнению, в госбюджете есть деньги на воплощение данной инициативы в жизнь. Пока что дело заканчивается на стадии предложений. Внесенные на рассмотрение в Госдуму законопроекты отклоняются.

13 пенсия пенсионерам в 2024 году: предложения и обращения

Депутаты от партии СРЗП направили Михаилу Мишустину, премьер-министру РФ, обращение с просьбой перечислить в 2024 году пенсионерам тринадцатую пенсию. Предполагается, что выплаты получат пожилые граждане — пенсионеры по старости, как работающие, так и нет. Пока нет информации о том, ответили ли на этот запрос уполномоченные лица.

Депутат Госдумы Б.А. Чернышов проинформировал о том, что работа над законопроектом о выплатах тринадцатой пенсии пенсионерам продолжается. Внедряются правки и замечания от его коллег-депутатов и экспертов.

По словам Чернышова, проект внесут на рассмотрение в Госдуму ближе к концу 2024 года. Депутат считает, что сумма выплат должна быть одинакова для каждого пенсионера — вне зависимости от текущего размера пенсии.

Это не единственная инициатива Чернышова, касающаяся внеплановых выплат пенсионерам. Например, осенью 2023 года он внес законопроект о 13 пенсии ко дню рождения пенсионера.

Она бы позволила человеку провести праздник, выехать за город, купить себе подарок. Но его вернули на доработку. Отклоненный законопроект не соответствовал ряду требований Конституции.

13 пенсия пенсионерам в 2024: будет ли назначена

В 2024 году пока не утверждена выплата тринадцатой пенсии. На рассмотрении в Госдуме отсутствует законопроект, который потенциально могли бы утвердить. Есть высокая вероятность того, что пенсионеры и в 2024 году не получат предновогоднюю пенсию.

Это не первое обращение в Госдуму, касающееся предновогодней пенсии.

Так, в 2021 году депутаты и сенаторы от ЛДПР отправили на рассмотрение в Госдуму законопроект № 50206-8 (сейчас находится в архиве). В пояснительной записке было сказано, что законопроект направлен на обеспечение пенсионеров предновогодней финансовой поддержкой.

Ежегодная пенсионная выплата могла бы положительно сказаться на доходах российских пенсионеров. Перед Новым годом государство могло бы частично покрыть денежные траты, которые связаны с закупкой подарков и продуктов на стол у социально незащищенных категорий граждан.

К сожалению, законопроект был отклонен Госдумой. Причина — несостоявшийся кворум. Всего 105 депутатов участвовали в голосовании. Оставшиеся решили этого не делать.

В 2023 году Б.А. Чернышов вновь отправил на рассмотрение в Госдуму законопроект № 437644-8 (сейчас также находится в архиве). В пояснительной записке было сказано, что предновогодняя господдержка позволила бы пенсионерам удовлетворительно провести праздничные дни, выехать на отдых за город, купить себе подарок.

Предполагалось, что тринадцатая пенсия была бы предназначена для всех категорий пенсионеров, включая получателей «военных» пенсий. К сожалению, этот проект тоже отклонили — по причине того, что в приложенном пакете документации отсутствовало Заключение Правительства.

В заключении Правительства от 14.04.2022 г. было сказано, что источников финансирования предновогодних пенсионных выплат в госбюджете нет. По словам Кабмина, если выплачивать тринадцатую пенсию в размере фактически получаемой пенсии, то принцип социальной справедливости будет нарушен. Ведь пенсионеры бы получали выплаты в разных суммах.

Это последние актуальные данные по вопросу, будет ли 13 пенсия в 2024.

Будет ли материальная поддержка пенсионеров

Все же пожилые граждане РФ получат господдержку. Она относится к тем, что получает деньги в начале месяца. Такие пенсионеры получат январскую выплату авансом — причем с учетом индексации, в повышенном размере.

Остальным получателям увеличенная пенсия будет перечислена уже в январе. Получат ее не только пенсионеры, живущие на государственных выплатах, но и работающие пожилые люди.

Подводим итоги

Итак, будет ли тринадцатая пенсия в 2024 году? К сожалению, в ближайшем будущем таких выплат ожидать не приходится.

Однако представители различных партий не сдаются. Они продолжают выдвигать на рассмотрение в Госдуму новые предложения и законопроекты, корректируя допущенные в прошлом недочеты. Если закон о тринадцатой пенсии все же примут, ее станут перечислять ежегодно пенсионерам всех категорий — без исключений.

Источник: https://buhguru.com/pensiya/budet-li-vyplachena-13-pensiya-v-dekabre-2024-goda.html