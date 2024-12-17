Утренний бухгалтер № 5790. Налоговики изменили список документов для освобождения от фиксированных взносов ИП

ИП может не платить фиксированные взносы в определенных ситуациях. ФНС выпустила новый перечень документов для подтверждения льготного периода.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-08/109965 от 08.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: туристический налог платят не люди, а отель
Минфин РФ: Письмо № 02-09-06/83476 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/81099 от 27.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/79629 от 23.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/78756 от 21.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29000 от 01.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/10559 от 08.02.2024
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-6072/06-Ф02-3596/07 от 25.06.2007
ФАС Московского округа: Постановление № А40-35658/10-4-154 от 12.03.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108753 от 05.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🏬 Срок владения квартирами после перепланировки теперь считают по-новому
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