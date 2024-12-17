Утренний бухгалтер № 5790. Налоговики изменили список документов для освобождения от фиксированных взносов ИП

ИП может не платить фиксированные взносы в определенных ситуациях. ФНС выпустила новый перечень документов для подтверждения льготного периода.

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С 01.01.2024 задним числом заработала норма по исчислению минимального срока владения для целей НДФЛ с продажи перепланированного жилья.

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