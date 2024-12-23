Утренний бухгалтер № 5794. Утвержден новый электронный реестр для экспорта с НДС 0%

Обоснованность применения ставки НДС 0% при продаже физлицам товаров на экспорт, надо будет подтверждать с помощью нового электронного реестра.
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Минтруд: при суммированном учете рабочего времени оплатить сверхурочную работу надо по итогам учетного периода.
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14 Новые регионы получат дополнительные 8,8 млрд рублей
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25 Распространители рекламы в интернете будут платить сбор в 3%
26 Сотруднику-вреднику можно поручить дополнительную вредную работу
27 Кабмин выделит пяти регионам 1,8 млрд рублей на развитие туристических кластеров
28 Минфин хочет по-новому вносить изменения в законодательство о финансах и банках
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/12 от 31.05.2012
Конституционный Суд РФ: Определение № 648-О от 28.03.2017
Минфин РФ: Письмо № 05-08-06/1/63076 от 05.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-07-08/61812 от 02.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/29850 от 02.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-01-28/69627 от 25.07.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/8966@ от 06.08.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/8972@ от 06.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/75959 от 14.08.2024
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