Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5794. Утвержден новый электронный реестр для экспорта с НДС 0%

Приказ ФНС опубликован на федеральном портале.

Обоснованность применения ставки НДС 0% при продаже физлицам товаров на экспорт, надо будет подтверждать с помощью нового электронного реестра.

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Утренний бухгалтер

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Минфин: имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, в том числе и нежилое.

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