Утренний бухгалтер № 5794. Утвержден новый электронный реестр для экспорта с НДС 0%

— Как правильно вести книгу продаж в 2025 году. Мини-курс

В следующем году плательщиками НДС станут не только компании и ИП на ОСНО, но и многие упрощенцы. Напомним, как следует заполнять, вести и сдавать книгу продаж.

— Удержания по исполнительным листам: определяем сумму и сроки удержания в разных ситуациях

Поступил исполнительный документ — со дня его получения надо удерживать указанные в нем суммы из всех доходов (кроме особо оговоренных). При этом сумма удержаний не должна превышать установленные пределов. Нельзя и запаздывать со сроками перечисления (не позднее трех дней с даты выплаты дохода). А теперь подробности.

— Какие способы налоговой оптимизации перестанут работать в 2025 году

Для того чтобы снизить высокую налоговую нагрузку налогоплательщики могут использовать предусмотренные законом методы, инструменты и льготы. Разберем, как строить работу в 2025 году.

— Справка из налоговой об открытых расчетных счетах: зачем нужна, как получить

Справка об открытых расчетных счетах подтверждает наличие у ИП и организаций текущих счетов в банках. В справке содержатся данные не только о владельцах счетов, но и наименовании самих кредитных организаций, номерах, датах открытия, остатках по счетам.

— Как проверяют порядок ведения кассовых операций в организации

За пару минут узнаете, как проходит контроль за соблюдением порядка ведения кассовых операций в организации.