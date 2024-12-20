Налоговики говорят, что стали меньше истребовать документов, а с 2025 года вообще поменяется подход к проверкам бизнеса. 🍿«Ночной бухгалтер» № 1838

Пока налоговики говорят, что они все меньше требуют от бизнеса предоставлять информацию и документы, остальные ведомства тоже не отстают.

С 2025 года в контрольно-надзорной деятельности будут полноценно применять систему оценки и управления рисками. Плановые проверки предусмотрены только для высокорисковых объектов. По остальным категориям – обязательный профилактический визит, в рамках которого можно выдавать предписания, но исключены штрафы.

Будет возможность провести самообследование анонимно. Вводится новый инструмент по результатам проведения проверки – соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований. Предприятию выдадут предписание об устранении нарушений за определенный период, место того, чтобы сразу забрасывать его санкциями.