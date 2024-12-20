Налоговики говорят, что стали меньше истребовать документов, а с 2025 года вообще поменяется подход к проверкам бизнеса. 🍿«Ночной бухгалтер» № 1838

Сегодня в выпуске:
Новое в проверках.
ЦБ сохранил ключевую ставку.
У IT для применения пониженных взносов будет новое ограничение.
Туристический налог введут в 55 регионах.
Арестован счет — звонить не будешь!
ИП без сотрудников не может применять льготу по НДС в общепите.
Дела бухгалтера в декабре, мозгонапрягатель и секс.
Мем дня.
Меньше штрафов и проверок, больше акцента на управление рисками
Пока налоговики говорят, что они все меньше требуют от бизнеса предоставлять информацию и документы, остальные ведомства тоже не отстают.
С 2025 года в контрольно-надзорной деятельности будут полноценно применять систему оценки и управления рисками. Плановые проверки предусмотрены только для высокорисковых объектов. По остальным категориям – обязательный профилактический визит, в рамках которого можно выдавать предписания, но исключены штрафы.
Будет возможность провести самообследование анонимно. Вводится новый инструмент по результатам проведения проверки – соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований. Предприятию выдадут предписание об устранении нарушений за определенный период, место того, чтобы сразу забрасывать его санкциями.
Ликбез по НДС на УСН для бухгалтера
Совсем скоро компаниям и ИП на УСН придется платить НДС. При этом новых правил настолько много, что в них легко запутаться. Читайте подробную инструкцию с разъяснением закона. Из нее вы узнаете:
как получить освобождение от НДС;
как рассчитать НДС и когда его платить;
примеры расчетов для разных условий;
как подготовиться — практические советы.
Инструкция поможет избежать штрафов и подготовиться к изменениям уже сейчас. Регистрируйтесь и забирайте ее на почте.
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Ключевую ставку сохранили
Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что понадобится время, чтобы оценить эффекты жесткой денежно-кредитной политики. В феврале 2025 года Центробанк либо сохранит ставку на уровне 21% годовых, либо перейдет к повышению, если перегрев спроса не будет снижаться.
С 1 января новое ограничение для айти по применению льготных ставок взносов
С 1 января 2025 года для российских ИТ-компаний и радиоэлектронной промышленности в НК вводится новое ограничение по применению пониженных тарифов страховых взносов.
Пониженные взносы действуют, если организация реализует программы/базы данных, разработанные (адаптированные и/или модифицированные) самой организацией или лицом, входящим с ней в группу.
С 01.01.2025 года вводится ограничение (абз. 22 п. 5 ст. 427 НК): если в группу с ИТ-компанией или радиоэлектронной организацией входит иностранное лицо или лицо без гражданства, то пониженные тарифы применять нельзя.
Бизнес из 55 регионов РФ будет платить туристический налог
Среди городов, в которых будет применяться новый налог: Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Нальчик и другие. Среди регионов, которые ввели налог на всей территории: Республика Алтай, Камчатка, Карелия и Вологодская область.
Ввели налог и на отдельных курортах, например, в Ставропольском крае это города-курорты Кавказских Минеральных Вод.
Вырученные от сбора налога средства потратят на улучшение туристической инфраструктуры, приведение в порядок достопримечательностей и др. аналогичные цели.
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Начните новый год со здорового сна и релакса. Вам не будут страшны никакие изменения, ни те, что уже произошли в НК, ни последующие. Да и праздники проведете, не переживая, как же сдать первые отчеты в январе.
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Операторы связи приостановят обслуживание абонентов с арестованными счетами
Кабмин внес в Госдуму законопроект о приостановке связи абонентам, у которых арестовали счета. Такая мера не позволит должникам выводить средства через телекоммуникационные технологии, а также красть деньги.
Оператор также временно заблокирует возможность возврата аванса на услуги связи.
Если у ИП нет сотрудников, то льготы по НДС в общепите тоже нет
Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-07/94438 объяснил, что одно из условий применения льготы — выплата сотрудникам зарплаты не менее средней в регионе по отрасли. Но у предпринимателя тез работников это условия по определению не может выполняться, ведь персонала нет вообще.
Таким образом, если у ИП в 2023 году не было работников, которым начислялась зарплата, то в 2024 году он не может применять льготу по НДС в общепите.
Пятничный «Клерк»
Сегодня лента главной страницы сайта порядком удивляла наших читателей.
Среди таких полезных статей как Чек-лист для бизнеса: 11 дел, которые нужно успеть сделать до конца 2024 года, появлялись и совсем непривычные.
Например, в новом блоге вышел пост о том, как секс и отношения с партнером влияют на самооценку. А что? Бухгалтеры разве не люди и не хотят наладить личную жизнь, здоровье, психику?
И, конечно, все с нетерпением ждали мозгонапрягатель. Чем то в этот раз нам порадует один из самых креативных «клерков»-блогеров? Сегодня ищем отличия на картинках. И, кстати, тематика совсем не новогодняя, а очень даже летняя.
А у «Клерка» сегодня своя атмосфера — у нас корпоратив)) Сначала собрались все удаленщики и в онлайне рассказывали, какие подарки им доставили тайные Деды Морозы и Снегурочки:
поздравляли друг друга, слушали поздравления руководителей отделов. Отличился Борис Мальцев))) Он прислал новогоднее поздравления с солнечного пляжа))
Борис, а как же елка?!
А сейчас наши офисные коллеги весело отжигают на корпоративе (фото мы обязательно добудем!).
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1838 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша желает вам приятных выходных в компании мандаринов редакция
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