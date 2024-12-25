МРОТ 2025: на что влияет, что нужно знать бухгалтеру. Таблица по регионам

Скоро новый год и новый МРОТ, который вырастет на 16,6%. Собрали всю самую актуальную информацию о повышении МРОТ, изменениях в расчете зарплаты, а также собрали региональные ставки МРОТ.

МРОТ с 1 января 2025 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, ниже которой работодатель не может заплатить своему сотруднику, если тот трудился на полную ставку и выполнял все возложенные на него обязанности.

МРОТ устанавливается Госдумой по всей территории России и не может быть ниже прожиточного минимума в регионе. Каждый год сумма МРОТ пересматривается и индексируется, в первую очередь, на уровень инфляции. Как правило, новый МРОТ вступает в силу с 1 января нового года.

До 2020 года МРОТ полностью зависел от прожиточного минимума, а с 2021 года появились новые правила расчета МРОТ: соотношение между минимальной и медианной зарплатой должно быть 42%. Медианная зарплата делит все работающее население пополам, половина получает больше этой суммы, а вторая половина — меньше. В 2023 году медианная зарплата была равна 46 751 руб.

С 2022 по 2024 год из-за санкций МРОТ увеличивался на 3 п.п. и опережал динамику роста прожиточного минимума. С 2025 года расчет МРОТ снова вернулся к медианной зарплате, но теперь соотношение изменилось с 42% до 28%.

Таким образом, с 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 руб., он увеличился по сравнению с 2024 годом на 16,6%.

На что влияет МРОТ

МРОТ влияет на некоторые экономические показатели, так как зарплата, размер пособий и выплат, страховые взносы, алименты и т.п. Разберем отдельно каждую категорию.

Зарплата

Если сотрудник трудоустроен на полную ставку, выполняет все возложенные на него обязательства, то платить ему ниже уровня МРОТ нельзя. Важный момент МРОТ оказывает влияние на сумму зарплаты до уплаты НДФЛ, на руки работник получит меньше МРОТ.

Если сотрудник работает по совместительству или неполный рабочий день, то платить меньше установленного МРОТ можно.

Повысить зарплату до уровня МРОТ можно не только увеличением оклада. Можно установить спецвыплаты сотрудникам, зарплата которых не дотягивает до минимального размера оплаты труда.

Некоторые выплаты не включаются в расчет минимальной зарплаты:

оплата сверхурочной работы, работа в выходные и праздничные дни;

районные коэффициенты;

зарплата внутреннего совместителя;

доплата за совмещение должностей;

оплата педагогам за дополнительный объем работ, например, классное руководство;

выплаты социального характера;

выплаты, которые регион не относит к расчету минимальной зарплаты.

Т.е. МРОТ выплачивается за работу на полную ставку, если человек совмещает 2 должности и трудится на 1,5 ставки, получая при этом только МРОТ, то это не верно. Если такая ситуация случилась, то сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию. За нарушение трудового законодательства компании может грозить штраф до 50 тыс.руб.

Если МРОТ не выплачивается 2 месяца и более, то работодателю грозит штраф до 500 тыс. руб. и даже реальный уголовный срок.

Отпускные и командировочные

Когда рассчитывают отпускные, то МРОТ учитывают в том случае, если средний заработок сотрудника за полностью отработанное время меньше федерального минимума. Тогда сравнивают 2 формулы:

Средний дневной заработок = Заработок расчетного периода /12 / 29,3

Средний дневной заработок из МРОТ = МРОТ на день начала отпуска / 29,3

Из полученных значений выбирают наибольшее. Для тех, кто работает неполный день значение может быть ниже минимального. При расчете нужно учитывать продолжительность рабочего времени.

Пересчитывать отпускные и командировочные в связи с изменением МРОТ нужно, если выполнены условия:

Фактический средний заработок сотрудника меньше 22 440 руб. Отпуск или командировка наступили до 1 января 2025 года .

Если эти выплаты в сумме меньше минимальной зарплаты, то необходимо сделать перерасчет и доплатить оставшуюся сумму.

Например

Петров И.В. решил уйти в отпуск накануне нового года с 25 декабря 2024 года на 28 календарных дней. Ему рассчитали отпускные с учетом действующего в 2024 году уровня МРОТ 19 242 руб. Региональная минимальная зарплата не установлена.

Тогда сумма отпускных равна:

19 242 руб. / 29,3 дн. х 28 дн. = 18 388, 26 руб.

С 1 января 2025 года МРОТ повышен до 22 440 руб. Тогда размер отпускных с учетом нововведений составит:

(19 242 руб. / 29,3 дн. х 7 дн.) + (22 440 руб. / 29,3 дн. х 21 дн.) = 4 597,06 + 16 083,28 руб. = 20 680,34

Значит доплата составит:

20 680,34 – 18 388,26 = 2 292,08 руб.

Больничные

Напомним, что работодатель оплачивает только первые 3 дня больничного. Если работник вдруг открывает больничный 30 или 31 декабря, то при оплате январских дней от работодателя, нужно учитывать несколько случаев, когда размер пособия в расчете за полный календарный месяц ограничивается МРОТ, несмотря на фактический заработок:

Если страховой стаж на день начала больничного меньше 6 месяцев; Если заболевание наступило из-за опьянения; Если есть отметка о нарушении режима лечения, которая была сделана в тот день, который оплачивает работодатель.

Если больничный будет открыт уже в 2025 году, то МРОТ понадобится в следующих случаях:

Если страховой стаж на день начала больничного меньше 6 месяцев; Если есть основания для снижения пособия (например, нарушение режима, неявка к врачу, заболевание наступило вследствие опьянения, что доказано медицинской экспертизой); Если в расчетном периоде не было заработка или заработок был ниже МРОТ; Если размер пособия за календарный месяц ниже МРОТ.

Как посчитать больничный исходя из МРОТ в 2025 году.

посчитать пособие по обычным правилам с учетом зарплаты и стажа работника, ушедшего на больничный;

рассчитать пособие исходя из МРОТ;

сравнить полученные суммы;

выбрать ту сумму, которая больше.

Например, Иванов А.А. болел с 10 по 19 января 2025 года. Его общий страховой стаж 1 год 4 месяца.

Рассчитаем больничный по обычным правилам. Т.к. общий стаж всего 1 год и 4 месяца, то в расчет возьмем два предшествующих года 2024 и 2023. В 2023 году Иванов не работал.

Сумма выплат, на которые начислялись страховые взносы в 2024 году составила 650 000 руб., из которых 600 000 руб. зарплата и 50 000 премия.

650 000 руб. меньше предельного лимита начислений страховых взносов, который с 1 января 2025 года составляет 2 759 000 руб. Но больше минимального двухлетнего заработка, рассчитанного из МРОТ 22 440 руб. х 24 мес. = 538 560 руб.

Следовательно считаем пособия по фактическому заработку.

Сумма дневного пособия = 650 000 руб. / 730 дн. х 60% = 534,25 руб.

Больничный сотрудника составил 10 дней, значит пособие 534,25 руб. х 10 дн. = 5 342,5 руб.

Сравним рассчитанное пособие с пособием из МРОТ за полный месяц.

Пособие за полный январь 2024 года составит 22 440 руб., а за 10 дней - 22 440 руб./ 31 дн. х 10 дн. = 7 238,71 руб. Это больше, чем пособие, рассчитанное из фактического заработка, поэтому бухгалтер будет выплачивать пособие исходя из МРОТ.

Работодатель оплачивает только первые 3 дня, значит к выплате от работодателя Иванову полагается 22 440 руб. / 31 дн. х 3 дн = 2 171,61 руб.

Все про больничные в 2025 году

Выплаты на ребенка

Из-за повышения МРОТ повысится минимальное пособие по беременности и родам, а также минимум дневного больничного по уходу за болеющим ребенком.

В 2025 году детское пособие по беременности и родам составит 103 285 руб. за 140 дней, по 737,75 руб. в день. В 2024 году эта сумма составляла 632,31 руб. в день.

Больничный по уходу за детьми зависит от возраста ребенка, способа лечения, длительности болезни и страхового стажа родителя. Если страховой стаж менее 6 месяцев, то пособие не может превышать МРОТ за полный месяц.

Алименты

С учетом нового МРОТ выросли и суммы алиментов, которые необходимо уплачивать на детей. Минимальная сумма алиментов с 2025 года:

на 1 ребенка — минимум 25% МРОТ = 22 440 руб. х 25% = 5 610 руб.

на 2 детей — минимум 33% МРОТ = 22 440 руб. х 33% = 7410 руб.

на 3 и более детей 50% МРОТ = 22 440 руб. х 50% = 11 220 руб.

Суммы могут изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств или же пересмотрены судом. Алименты удерживаются при каждой выплате заработной платы с суммы, которая осталась после удержания налогов.

МРОТ по регионам

Кроме федерального МРОТ, регионы могут установить свои показатели с учетом специфики деятельности в каждом регионе, но не ниже федерального МРОТ. Подготовили большую таблицу с МРОТ в каждом российском регионе.

Регион Код региона Минимальная зарплата (руб.) Примечание Москва 77 32 916 Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 2025 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей Московская область 50 23 000 Документ, регламентирующий минимальный размер оплаты труда региона, находится на финальном этапе согласования Санкт-Петербург 78 28 750 Соглашение о минимальной заработной плате (МРОТ) в Санкт‑Петербурге на 2025 год. Ленинградская область 47 23 800 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2025 год Республика Адыгея 01 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Алтай 04 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Башкортостан 02 22 440, с учетом уральского коэффициента 25 806 Соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) на 2023–2025 годы Республика Бурятия 03 22 440, с увеличением на районный коэффициент и надбавку за стаж Региональное соглашение между Правительством Республики Бурятия, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» и союзами работодателей Республики Бурятия Республика Дагестан 05 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Ингушетия 06 22 440* действует федеральный МРОТ Кабардино-Балкарская республика 07 22 440 действует федеральный МРОТ Республика Калмыкия 08 22 440* действует федеральный МРОТ Карачаево-Черкесская республика 09 22 440 действует федеральный МРОТ Республика Карелия 10 22 440, но на нее начисляются надбавки. В зависимости от районного коэффициента: в южных районах 37 026, в средней части — 40 392, в северной — 49 368 О размерах МРОТ в Карелии Республика Коми 11 22 440, с увеличением на районные коэффициенты Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Коми на 2025-2026 годы Республика Крым 91 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Марий Эл 12 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Мордовия 13 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Саха (Якутия) 14 22 440 с районными коэффициентами 1,7 и 2,0 Республиканское (региональное) соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в области Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным объединением работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2023-2025 годы от 28.04.2023 года. Республика Северная Осетия - Алания 15 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Татарстан (Татарстан) 16 22 440* действует федеральный МРОТ Республика Тыва 17 22 440, с увеличением на районный коэффициент от 1,2 до 1,5 Региональное соглашение о минимальной заработной плате Удмуртская Республика 18 25 806 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике от 15.01.2024 года № АБ-01-85/2 Республика Хакасия 19 22 440, с увеличением на районный коэффициент Постановление Правительства от 03.12.1992 № 933 Чеченская Республика 20 22 440* действует федеральный МРОТ Чувашская Республика - Чувашия 21 22 440* действует федеральный МРОТ Алтайский край 22 22 440, для внебюджетного сектора 24 570, с начислением на эти суммы районных коэффициентов Дополнительное соглашение Регионального соглашения между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2024–2026 годы, а также в региональном соглашение о размере минимальной заработной платы в крае на 2025–2027 годы Забайкальский край 75 22 440 с начислением районных коэффициентов МРОТ в Забайкалье Камчатский край 41 22 440, с районными коэффициентами — 58 344 Соглашение о минимальной заработной плате Краснодарский край 23 22 440 — для бюджетников, 23 562 — для внебюджетного сектора Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском крае Красноярский край 24 22 440 с начислением районных надбавок от 35904 до 58344 рублей (в зависимости от территории, с учетом северной и районной надбавок) Постановление от 21.08.1992 № 311-П Пермский край 59 22 440, с начислением на нее районных коэффициентов 1,15 и 1,2 МРОТ в Пермском крае Приморский край 25 22 440 с начислением на нее районных коэффициентов Соглашение между профсоюзами, работодателями и Правительством Приморского края о минимальной заработной плате в Приморском крае на 2024−2027 годы Ставропольский край 26 22 440* Постановление Правительства Ставропольского края от 25.01.2006 № 3-п Хабаровский край 27 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов Соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2023 — 2025 годы Амурская область 28 22 440 с начислением на сумму районных коэффициентов. по южным районам Амурской области (1,6) — 35 904 рубля;

Шимановск, Шимановский и Магдагачинский муниципальные округа (1,7) — 38 148 рублей;

Сковородинский муниципальный округ (1,8) — 40 392 рубля;

города Зея и Тында, Зейский и Тындинский муниципальные округа, Селемджинский район (2,2) — 49 368 рублей. Соглашение о минимальной заработной плате в Амурской области между Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области», Региональным объединением работодателей «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области» и Правительством Амурской области на 2022 — 2024 годы Архангельская область 29 22 440 с начислением районных коэффициентов. в Архангельске минимальная заработная плата — 38148 рублей, а в Северодвинске и других районах крайнего севера — 49368 рублей МРОТ в Архангельской области Астраханская область 30 22 440* действует федеральный МРОТ Белгородская область 31 22 440* действует федеральный МРОТ Брянская область 32 22 440* действует федеральный МРОТ Владимирская область 33 22 440* действует федеральный МРОТ Волгоградская область 34 22 440, для внебюджетного сектора 24 684 Региональное соглашение от 27.12.2023 № С-55/2023 «О минимальной заработной плате в Волгоградской области» Вологодская область 35 22 440 с начислением на нее районного коэффициента 1,25 или 1,15 в г. Череповец Новый МРОТ в Вологодской области с учетом коэффициентов Воронежская область 36 22 440* действует федеральный МРОТ Ивановская область 37 22 440* действует федеральный МРОТ Иркутская область 38 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов 1,3; 1,4; 1,6 и 1,7 Постановление от 28.01.1993 года №9 Калининградская область 39 22 440 для бюджетников, для внебюджета с 1 января 2025 - 23 000, а с 1 июля 2025 - 24 000 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области Калужская область 40 22 440* действует федеральный МРОТ Кемеровская область - Кузбасс 42 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов. С 2025 года на 1,2 МРОТ, установленного федеральным законом, начисляют районный коэффициент Кузбасское региональное соглашение Кировская область 43 22 440 для бюджетников, 23 562 — для внебюджета Соглашение о минимальной заработной плате, подписанным 30.10. 2024 года между Федерацией профсоюзных организаций Кировской области, объединениями работодателей Кировской области и Правительством Кировской области Костромская область 44 22 440* действует федеральный МРОТ Курганская область 45 25 806 (с учетом уральского коэффициента) МРОТ в Курганской области Курская область 46 22 440* действует федеральный МРОТ Липецкая область 48 22 440* действует федеральный МРОТ Магаданская область 49 22 440, с начислением на нее коэффициентов, 56 100 с учетом всех северных надбавок Соглашение на 2024-2027 годы между Магаданским областным союзом организаций профсоюзов, «Некоммерческая организация «Региональное объединение работодателей Магаданской области» и Правительством Магаданской области Мурманская область 51 22 440 с начислением на сумму районных коэффициентов МРОТ Мурманская область Нижегородская область 52 22 440* действует федеральный МРОТ Новгородская область 53 Размер прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе в месяц, но не ниже федерального МРОТ. Для бюджетников — размер прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, но не ниже федерального МРОТ. Региональное соглашение Правительства Новгородской области, Объединения профсоюзных организаций «Новгородская областная Федерация профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области Новосибирская область 54 22 440 с учетом районного коэффициента 1,25 — 28 050 Региональное соглашение между областным объединением организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и Правительством Новосибирской области на 2023-2025 годы Омская область 55 22 440 с учетом районного коэффициента 1,15 для бюджетников — 25 806, для внебюджета — 26 151 МРОТ в Омской области Оренбургская область 56 22 440 с учетом районного коэффициента 1,15 — 25 806 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 Орловская область 57 22 440* действует федеральный МРОТ Пензенская область 58 22 440* действует федеральный МРОТ Псковская область 60 22 440* действует федеральный МРОТ Ростовская область 61 22 440 Постановление Правительства Ростовской области от 07.10.1993 № 1004 Рязанская область 62 22 440* действует федеральный МРОТ Самарская область 63 22 440 — для бюджетников, 23 562 — для внебюджета Самарское областное трехстороннее соглашение Саратовская область 64 22 440 Постановление Правительства от 14.12.1996 № 1489 Сахалинская область 65 22 440 с учетом надбавок для жителей южных и центральных районов региона он составит 47 124 рубля, для Охи и Ноглик — 58 344 рубля, а для Курильских островов — 62 832 рубля. МРОТ на Сахалине Районные коэффициенты Свердловская область 66 22 440 с учетом районных коэффициентов 1,15 в основной части региона и 1,20 на севере — 25806 и 26928 соответственно. МРОТ в Свердловской области Районные коэффициенты Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 28.02.1974 № 46/7 Смоленская область 67 22 440* действует федеральный МРОТ Тамбовская область 68 22 440* действует федеральный МРОТ Тверская область 69 22 440* действует федеральный МРОТ Томская область 70 22 440* действует федеральный МРОТ Тульская область 71 22 440 и 24 925 для внебюджетников Дополнительное соглашение к Областному трехстороннему соглашению между Правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей на 2021 — 2023 годы от 21.12.2020 (срок действия продлен на период 2024 — 2026 годов) Тюменская область 72 22 440 с региональными коэффициентами на эту сумму Региональное соглашение между Правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области» на 2023 — 2025 годы Ульяновская область 73 22 440* действует федеральный МРОТ Челябинская область 74 22 440 с учетом районного коэффициента 1,15 - 25 806 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 Ярославская область 76 22 440* действует федеральный МРОТ Севастополь 92 22 440* действует федеральный МРОТ Еврейская автономная область 79 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов Решение Исполнительного комитета Совета народных депутатов Еврейской автономной области от 23.07.1991 № 130, закон Еврейской Автономной области от 20.04.2011 № 913-ОЗ Донецкая народная республика 80 22 440* действует федеральный МРОТ Луганская народная республика 81 22 440* действует федеральный МРОТ Ненецкий автономный округ 83 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов * Херсонская область 84 22 440* действует федеральный МРОТ Запорожская область 85 22 440* действует федеральный МРОТ Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) 86 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов * Чукотский автономный округ 87 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов * Ямало-Ненецкий автономный округ 89 22 440 с начислением на эту сумму районных коэффициентов *

* информация уточняется

Может ли зарплата быть меньше МРОТ

Оклад или тарифная часть зарплаты может быть меньше минимального размера оплаты труда только в том случае, если к ней прилагается ежемесячная премия или надбавка, которая доводит ее до уровня МРОТ.

Если работник выполнил все свои обязательства перед компанией, отработал положенное ему время в течение месяца, то его зарплата не может быть ниже минимальной.

Это распространяется и на персонал, который находится на испытательном сроке. Для самозанятых и работников по договорам ГПХ таких требований нет.

В расчете МРОТ нельзя учитывать:

материальную помощь;

районные коэффициенты;

надбавки за вахтовый метод;

оплата за работу в праздники и выходные;

премии и выплаты к юбилею;

выплаты за счет экономии ФОТ.

Если выплатить зарплату ниже МРОТ, то трудовая инспекция может выписать штраф или выдать предупреждение. Штраф для компании составит от 30 000 до 50 000 руб., для работодателя-ИП — 1 000—5 000 руб., для должностного лица 10 000—20 000 руб.

Теперь работодатели знают новые ставки МРОТ и могут планировать фонд оплаты труда на 2025 год. Ведь повышение минимального размера оплаты труда повлечет за собой и повышение страховых взносов.

Как рассчитать страховые взносы субъектам МСП.