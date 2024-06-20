МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий

Узнайте, как изменится МРОТ в 2025 году, как на него влияет медианная зарплата и что изменилось в индексации пенсий. В нашем руководстве вы найдете подробную информацию о планируемых изменениях и их влиянии на доходы граждан.

Что такое МРОТ

Из названия МРОТ — минимальный размер оплаты труда, — очевидно, что речь идет о минимальной сумме, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный отработанный месяц. Работодатель вправе платить больше, но не меньше установленного минимума.

Государство таким образом контролирует соблюдение прав сотрудников, побуждая работодателей индексировать заработные платы в ответ на инфляцию. Это обеспечивает защиту интересов работников, предотвращает недобросовестную конкуренцию среди работодателей в плане уменьшения заработных плат.

В 2024 году федеральный МРОТ составляет 19 242 рублей. Регионы могут сами определять свой минимальный уровень оплаты труда: он не может быть ниже федерального, но может превышать его. Например, в Ставропольском крае МРОТ составляет 22 740 рублей, в Саратовской области — 20 000 рублей, а в Московской области — 21 000 рублей.

Работодатель, который платит сотруднику меньше МРОТ, нарушает трудовое законодательство — это влечет штрафы. Также он несет материальную, административную и даже уголовную ответственность (ч. 1 ст. 142 ТК, ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП).

Способ, которым рассчитывают минимальный размер оплаты труда, менялся не один раз.

В 2020 МРОТ рассчитывался из размера прожиточного минимума — стоимости потребительской корзины.

В 2021 году МРОТ был привязан к медианной зарплате.

В конце 2022 года приняли закон, по которому МРОТ должен расти быстрее прожиточного минимума на 3 п.п.

С 01.01.2024 МРОТ по поручению президента увеличили сразу на 18,5%.

Может ли заработная плата быть меньше МРОТ

Заработная плата в размере МРОТ не означает, что сотрудник освобождается от обязанности платить НДФЛ. Поэтому фактическая сумма, которую человек получает на руки при зарплате в 19 242 рублей, составляет 16 740,54 руб. Эти деньги сотрудник заработает, если он трудился весь месяц на полную ставку. Если же он оформлен на ½ или ¼ ставки, выходил в этом месяце в отпуск или на больничный, тогда заработная плата будет ниже МРОТ. В этом случае считать ее нужно пропорционально отработанному времени.

Пример. Константин К. оформлен в компании на полставки, зарплата на этой должности на полной одной ставке составляет 19 242 рубля. В месяц Константин зарабатывает: 19 242 / 2 — 13% НДФЛ = 8 370,27 руб.

Также зарплата может быть ниже из-за различных удержаний: алиментов, задолженности по исполнительным листам, удержаний в счет материального ущерба, который нанес компании сотрудник.

Депутатами подготовлен законопроект о запрете выплачивать фактическую зарплату после вычета НДФЛ ниже уровня МРОТ. Но пока это только планы.

Какие выплаты зависят от МРОТ

Минимальный размер оплаты труда применяется не только для расчета зарплаты работников, а учитывается еще при определении размеров социальных выплат и пособий.

Пособие по временной нетрудоспособности определяется на основе стажа работы человека (60, 80 или 100% от среднего заработка), но минимальная сумма такого пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Для работников со стажем менее шести месяцев больничный лист рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. Если же сотрудник трудится на ¼ ставки, то соответственно, расчет больничного также будет производиться из 25% МРОТ.

Пособие по беременности и родам рассчитывается из МРОТ в случае, если доход женщины был ниже уровня прожиточного минимума. Беременные, чей трудовой стаж не превышает полугода, также имеют право на пособие в пределах МРОТ. Минимальные суммы пособий в 2024:

за 140 дней — 88 565 руб.;

за 156 дней (роды с осложнениями) — 98 687 руб.;

за 194 дня (рождение 2 и больше детей) — 122 727 руб.

Размер отпускных выплатзависит от общей суммы, которую сотрудник заработал в течение предыдущих 12 месяцев. Тем не менее, компенсация за один день отпуска не должна быть меньше среднедневного заработка, рассчитываемого на основании МРОТ. В 2024 году это 656,7 рублей в день.

Расчет командировочных основывается на среднем заработке за год, но они не могут быть меньше федерального МРОТ — 656,7 рубля в день. Отдельно оплачиваются расходы на проезд, проживание и суточные.

При этом их соотношение должно быть не ниже 48%. Такое соотношение должно пересматриваться не реже, чем один раз в пять лет, и учитывать условия социально-экономического развития РФ (ч. 4, 5 ст. 1 82-ФЗ).

Также в послании Федеральному Собранию от 29.02.2024 президент озвучил, что к 2030 году МРОТ необходимо увеличить до 35 000 рублей.

Медианная зарплата, что это и как рассчитывается

Медианная зарплата — такая зарплата, которая находится в середине всех заработных плат: половина людей получает меньше этой суммы, другая половина — больше. Медианную зарплату можно вычислять на разных уровнях: для страны в целом, отдельного региона или города, определенного предприятия.

Медианная зарплата — важный показатель, который свидетельствует об уровне экономического развития и помогает увидеть слабые места в экономике страны, региона, отрасли.

Расчет медианной зарплаты делают в эквиваленте полной занятости. Также в нем не учитывают выплаты ниже текущего МРОТ (приказ Росстата от 31.12.2020 № 870).

Пример. Покажем расчет медианной зарплаты на примере компании. К примеру, в ней работают 5 человек с такими зарплатами:

директор — 100 000 рублей;

менеджер — 76 000 рублей;

менеджер — 60 000 рублей;

редактор — 55 000 рублей;

дизайнер — 50 000 рублей.

Медианная зарплата в этом случае — 60 000 рублей.

Если в компании 4 человека, например, есть только один менеджер с зарплатой 60 тысяч рублей, то для расчета медианной заработной платы нужно найти среднее арифметическое из двух зарплат, стоящих в середине. В нашем случае это будет менеджер и редактор: (60 000 + 55 000) / 2 = 57 500 рублей.

Если говорить о расчете медианной зарплаты в разрезе государства, его осуществляет Росстат на основе официальных данных по зарплате. При этом доход ИП, самозанятых, зарплаты «в конвертах» не учитываются.

Влияние медианной зарплаты на МРОТ с 2025 года

Как мы уже писали выше, способ расчета МРОТ со следующего года изменится: его отношение к медианной заработной плате не должно быть меньше 48%. Таким образом, МРОТ будут считать на основе медианной зарплаты 2023 года. Эту цифру Росстат пока не публиковал, но, вероятно, сделает это в конце июня или начале июля.

Какой будет МРОТ в 2025 году — считаем

Медианная зарплата в России в 2022 составляла 40 368 рублей. МРОТ в этом году 19 242 рубля. Если посчитать 48% от 40 368 руб., то получится практически такое же значение, как и текущего МРОТ.

Статистика за 2020–2022 показывает, что средняя заработная плата была больше медианной в среднем на 61,92%. В свою очередь, средняя зарплата за I квартал этого года составляет 80 582 рубля. Если предположить, что соотношение останется таким же, то медианная зарплата приблизительно равна 49 896 рублей. Значит, МРОТ может примерно составить 23 950 рублей. То есть он вырастет, но все равно не будет соответствовать реальной средней зарплате.

При этом регионы РФ могут установить свой МРОТ на 2025 год. Он может быть больше федерального МРОТа.

К тому же работодатели могут присоединиться к региональному соглашению о МРОТ, которое введено в их субъекте Российской Федерации. Для коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей это право, но не обязательство. При принятии решения о присоединении к региональному соглашению организациям следует начислять заработную плату своих сотрудников, исходя из МРОТ 2025 года, который определен для их области, края или республики. В случае, если организация не присоединилась к региональному соглашению, зарплата работников должна рассчитываться согласно федеральному МРОТ.

Региональный МРОТ на 2025 можно установить для сотрудников, которые работают на территории определенного региона. Есть исключение для сотрудников организаций, которые получают финансирование из федерального бюджета. Для этих работников применяются специальные правила (ч. 2 ст. 133.1 ТК).

Индексация пенсий в 2025 — что изменится

Индексация пенсий в России должна осуществляться как минимум один раз в год — это гарантировано российской Конституцией. Кроме этого, власти РФ могут проводить дополнительные корректировки пенсионных выплат.

Соцфонд со следующего года планирует вновь перейти к практике двухэтапной индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров.

Первый этап — с 1 февраля, когда пенсии корректируют с учетом инфляции прошлого года, и второй этап — с 1 апреля, когда происходит окончательная корректировка. Индексация социальных пенсий также запланирована на 1 апреля следующего года.

Было заявлено, что в 2025 году планируется индексация страховых пенсий неработающих на 4,5% и 2,2%, а в 2026 году — на 4% и 2,3%. Это означает, что через два года размер страховой пенсии может возрасти до 25 590 рублей.

Как будет индексироваться пенсия

Благодаря нововведениям, индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров будет осуществляться исходя из фактического уровня инфляции, а не предварительных прогнозов.

Ранее повышение пенсий с 1 января происходило на основе ожидаемой инфляции. Но начиная с 1 февраля 2025 года увеличение пенсий будет проходить на основании процента фактической инфляции, рассчитываемого по итогам предыдущего года.

Ежегодная индексация в 2025 коснется 7,8 млн пенсионеров. Прибавка в 2025 году может составить примерно 1000 рублей в месяц. Конкретные условия и размер индексации станут известны после утверждения соответствующих нормативных актов.

Индексация пенсии работающим пенсионерам

На пленарном заседании ПМЭФ 2024 президент Владимир Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам — делать это предположительно будут с 1 февраля 2025 и далее ежегодно. Президент внес предложение партии «Единая Россия» вместе с правительством принять законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в текущую сессию Госдумы.

Если работающим пенсионерам проведут индексацию без ограничений, они будут получать прибавку и сохранят перерасчет с учетом взносов за прошлый год. Бюджету понадобится выделить на индексацию более 500 млрд рублей в год.

Чтобы получить индексацию, работающим пенсионерам ничего делать не нужно. Соцфонд располагает сведениями, кто из пенсионеров трудится, кому нужно проиндексировать выплаты и на какую сумму. Более подробный порядок индексации пенсий работающим пенсионерам будет в соответствующем законопроекте — расскажем о нем после публикации.

Заключение

В 2025 году планируют ввести несколько важных нововведений, которые повлияют на доходы граждан.

МРОТ 2025 года будет составлять не менее 48% от медианной зарплаты 2023 года. Цифру медианного дохода Росстат, скорее всего, опубликует в ближайшее время.

В 2025 году хотят провести индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,5% и 2,2%, то есть проиндексируют пенсии два раза в год.

Также президент предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам — ее планируется возобновить с 1 февраля 2025.