Утренний бухгалтер № 5797. Если хотите с 2025 года применять АУСН, нужно соблюсти семь условий

С 1 января 2025 года больше компаний и ИП смогут перейти на АУСН: условия для перехода напомнили налоговики.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Строителям нельзя в таксисты: мигрантам могут запретить менять место работы.
Минфин: после вычета на квартиру в новостройке, сданную до 2014 года, вычет по другой уже не получить.
Мобильных операторов заставят передавать платформе «Гостех» обезличенные геоданные россиян.
Банки снижают ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке.
ФНС: за 4 квартал 2024 надо сдавать декларацию по НДС старой формы, а за 1 квартал 2025 года – по новой форме.
Минфин напомнил, какие товары нельзя продавать при ПСН.
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Разборы законов
— Почему ИП в 2025 году может остаться без патента и будет платить НДС. Мини-курс
Изменения 2025 года затрагивают не только организации, но и предпринимателей. Некоторые ИП больше не смогут получить патент и станут плательщиками НДС. Подробнее в мини-курсе.
— Как оплачивается обучение с отрывом от производства
При обучении с отрывом от работы сохраняется средний заработок и выплачиваются командировочные расходы, если работник обучается в другом городе, местности. Для корректного учета необходимо прежде всего корректное оформление.
— Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица
С 2025 года меняется правило учета фиксированных взносов при УСН «доходы минус расходы»
— Какую сумму уплатить ИП до конца года, чтобы уйти на больничный или в декрет. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как ИП получить оплату больничного листа или декрета.
— Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
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Новости
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5 59% россиян нарастили свой доход в 2024 году
6 Большинство работодателей увеличили расходы на ФОТ
7 Мигрантам могут запретить менять место работы
8 На бесплатном вебинаре эксперт расскажет все про уплату НДС в 2025 году
9 Безнадежную задолженность можно включить во внереализационные расходы
10 Минпромторг хочет обязать маркетплейсы продвигать отечественные товары
11 ⏳ Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ
12 Услуги аудиторов подорожают на 10-30% в 2025 году
13 ❄️ Это настоящий Новый год! Дарим подарки и начинаем обучение 1 января
14 Крупные банки снижают ставки по вкладам
15 Минфин: какие товары нельзя продавать при ПСН
16 Минцифры будет собирать геоданные россиян у мобильных операторов
17 Лекарства продолжат регистрировать в упрощенном порядке до 2027 года
18 Экспедиторы применяют НДС 0%, если один из пунктов грузоперевозки – за границей
19 В 2025 году вырастет стоимость патента для трудовых мигрантов
20 На «Финуслугах» появились инвестиционные монеты
21 Чтобы с 2025 года применять АУСН, нужно соблюсти семь условий
22 После вычета на квартиру в новостройке, сданную до 2014 года, вычет по другой уже не дадут: пример
23 АУСН полностью не освобождает от сдачи налоговых деклараций и ЕФС-1
24 ☃️ Время новогодних сюрпризов на «Клерке» — скидки на курсы до -82%
25 За 1 квартал 2025 года надо сдавать новую форму декларации по НДС
26 Для уплаты туристического налога нужно выбрать инспекцию
27 Между зарплатами за декабрь и январь может быть более 15 дней
28 В декларации по туристическому налогу будет четыре страницы
Мероприятия
Все про уплату НДС на УСН в 2025 году
Дата проведения: 26 декабря, четверг
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
Дата проведения: 27 декабря, пятница
Статьи
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Резюме
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Документы
Пленум ВАС РФ: Постановление № 63 от 23.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Уточнен порядок применения закона о банкротстве
Верховный Суд РФ: Постановление № 45 от 13.10.2015
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 36 от 27.09.2016
Пленум ВАС РФ: Постановление № 60 от 23.07.2009
Арбитражный суд Челябинской области: Решение № А76-32727/2023 от 31.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/113109 от 14.11.2024
Минтруд РФ: Письмо № 13-4/10/В-19495 от 14.11.2024
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д09-8676 от 10.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119437 от 28.11.2024
Письмо Минфина России от N № 03-03-06/1/117506 от 25.11.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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