Утренний бухгалтер № 5797. Если хотите с 2025 года применять АУСН, нужно соблюсти семь условий

С 1 января 2025 года больше компаний и ИП смогут перейти на АУСН: условия для перехода напомнили налоговики.

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Строителям нельзя в таксисты: мигрантам могут запретить менять место работы.

Минфин: после вычета на квартиру в новостройке, сданную до 2014 года, вычет по другой уже не получить.

Мобильных операторов заставят передавать платформе «Гостех» обезличенные геоданные россиян.

Банки снижают ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке.

ФНС: за 4 квартал 2024 надо сдавать декларацию по НДС старой формы, а за 1 квартал 2025 года – по новой форме.

Минфин напомнил, какие товары нельзя продавать при ПСН.

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