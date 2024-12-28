Как прошел 2024 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐍

За 2024 год редакция выпустила:

10 350 новостей;

5 038 статей (из них в блогах компаний вышло — 2 697 статей);

272 разбора;

193 мини-курса;

35 конспектов вебинаров — это наша новинка-2024, пользователи ее успели оценить по достоинству.

Каждый день мы выпускаем наши самые сердечные, сделанные с душой рассылки — «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», чтобы вы были в курсе всех последних новостей и не пропускали ничего из мира бухгалтерии и налогов.

За 2024 год наши рассылки вышли для вас 493 раза!

247 выпусков Утреннего бухгалтера;

246 — Ночного бухгалтера.

За каждым материалом стоит работа целой команды: авторы, редакторы, верстальщики, иллюстраторы, дизайнеры, IT, контент-менеджеры, корректоры, маркетологи.

Мы очень рады, что продолжает прирастать и развиваться Трибуна — блоги наших пользователей.

Всего за год в Трибуне вышло более 4 800 постов.