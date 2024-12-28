Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Как прошел 2024 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐍

Год выдался непростым и очень насыщенным. Вспомним, как это было)

Давайте посмотрим, сколько всего на «Клерке» вышло контента за 2024 год.

Редакция

За 2024 год редакция выпустила:

Каждый день мы выпускаем наши самые сердечные, сделанные с душой рассылки — «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», чтобы вы были в курсе всех последних новостей и не пропускали ничего из мира бухгалтерии и налогов.

За 2024 год наши рассылки вышли для вас 493 раза!

  • 247 выпусков Утреннего бухгалтера;

  • 246 — Ночного бухгалтера.

За каждым материалом стоит работа целой команды: авторы, редакторы, верстальщики, иллюстраторы, дизайнеры, IT, контент-менеджеры, корректоры, маркетологи.

Мы очень рады, что продолжает прирастать и развиваться Трибунаблоги наших пользователей.

Всего за год в Трибуне вышло более 4 800 постов.

Все вместе мы делаем «Клерк» ярче и интереснее. Каждый день тысячи бухгалтеров со всей страны приходят к нам на сайт получать знания, находить полезную информацию, разбираться со сложными рабочими вопросами и просто отвлечься от рутины, пообщаться, выплеснуть наболевшее и найти единомышленников.

Самые читаемые посты. Топ-5

  1. Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов — 258 тысяч открытий;

  2. Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают + перечень объектов — 219 тысяч открытий;

  3. Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2024 году — 172 тысяч открытий;

  4. Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2024 года: таблица — 107 тысяч открытий;

  5. Какие отчеты должны сдавать самозанятые: новая обязанность с 2025 года — 107 тысяч открытий.

Самые комментируемые посты. Топ-5

Центр обучения «Клерка» (ЦОК)

Уходящий год был настолько богат на изменения в законодательстве, что Центр обучения «Клерка» сбился с ног, готовя новые курсы и вебинары, чтобы помочь пользователям разобраться в грядущих изменениях.

За год ЦОК выпустил:

Получили лицензию Минтруда и выпустили 6 курсов по охране труда.

Мы весь год держали руку на пульсе и помогали бухгалтерам осмыслить и разобраться в непростых изменениях. Результатом работы стала доработка и выпуск новых курсов, чтобы бухгалтеры смогли оперативно прокачаться и без стрессов начать работу в 2025 году.

Курсы повышения квалификации:

Разбработали курс, чтобы начинающие бухгалтеры смогли твердо и уверенно работать в самой популярной программе: Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.

Мы не собираемся снижеть темп и сдавать позиции, следите за каталогом курсов, все самое свежее, полезное и актуальное будет ждать вас в 2025 году.

Все вебинары и онлайн-курсы по-прежнему абсолютно бесплатны для всех обладателей лучшей бухгалтерской подписки Клерк.Премиум.

Что входит в подписку:

✅ Доступ ко всем онлайн-курсам. 
✅ Сотни записей эфиров и новые вебинары ежедневно.
✅ Конспекты вебинаров, журнал «Разборы законов».
✅ Справочно-правовая система.
✅ 10 консультаций с экспертами (с возможностью докупить).

🎁 Только сегодня мы дарим курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» стоимостью 28 600 ₽. В получите его бесплатно, если станете подписчиком Клерк.Премиум. Подключить.

Конференции

В 2024 году «Клерк» провел три конференции в Москве.

Причем последняя декабрьская конференция проходила в 2 дня! Такое обилие информации выдали нам законодатели, что повестка мероприятия в один день просто не поместилась.

Разбирали самые горячие темы: изменения в учете в связи с налоговой реформой-2025, НДС на УСН, изменения в кадровом и воинском учете, налоговую оптимизацию, амнистию по дроблнеию и многое-многое другое.

Спикеры без устали отвечали на вопросы пользователей в течение всего мероприятия и после него в чатах и каналах. Все вопросы, которые не успели разобрать — обрабатывали наши эксперты и после мероприятия. Редакция любовно их собирала и оперативно выпускала на сайте.

Расширяемся!

А еще мы решили, что «Клерк» стал настолько большим, что нам пора расширять географию физического присутствия :). Поэтому открываем офис в Москве.

Еще немного и будем готовы принимать в гости всех желающих!

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