Как прошел 2024 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐍

Давайте посмотрим, сколько всего на «Клерке» вышло контента за 2024 год.
Редакция
За 2024 год редакция выпустила:
10 350 новостей;
5 038 статей (из них в блогах компаний вышло — 2 697 статей);
272 разбора;
193 мини-курса;
35 конспектов вебинаров — это наша новинка-2024, пользователи ее успели оценить по достоинству.
Каждый день мы выпускаем наши самые сердечные, сделанные с душой рассылки — «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», чтобы вы были в курсе всех последних новостей и не пропускали ничего из мира бухгалтерии и налогов.
За 2024 год наши рассылки вышли для вас 493 раза!
247 выпусков Утреннего бухгалтера;
246 — Ночного бухгалтера.
За каждым материалом стоит работа целой команды: авторы, редакторы, верстальщики, иллюстраторы, дизайнеры, IT, контент-менеджеры, корректоры, маркетологи.
Мы очень рады, что продолжает прирастать и развиваться Трибуна — блоги наших пользователей.
Всего за год в Трибуне вышло более 4 800 постов.
Все вместе мы делаем «Клерк» ярче и интереснее. Каждый день тысячи бухгалтеров со всей страны приходят к нам на сайт получать знания, находить полезную информацию, разбираться со сложными рабочими вопросами и просто отвлечься от рутины, пообщаться, выплеснуть наболевшее и найти единомышленников.
Самые читаемые посты. Топ-5
Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов — 258 тысяч открытий;
Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают + перечень объектов — 219 тысяч открытий;
Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2024 году — 172 тысяч открытий;
Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2024 года: таблица — 107 тысяч открытий;
Какие отчеты должны сдавать самозанятые: новая обязанность с 2025 года — 107 тысяч открытий.
Самые комментируемые посты. Топ-5
Пятничный мозгонапрягатель — это ругулярная рубрика в блоге автора Трибуны. Бухгалтеры с удовольствие отвлеклись от работы, чтобы найти персонажеей популярных фильмов.
Приоритет россиян при приеме на работу хотят закрепить в законе — новость вызвала бурную реакцию бухгалтерского сообщества. Пользователи активно высказвали свою позицию.
Обзор новостей: блокировка денег от продажи недвижимости, крипта —имущество, сигареты подорожают — пользователи обсуждали законодательные новинки и очередное повышение цен.
Конкурс на самую красивую бухгалтерскую елку 2025 — наш ежегодный конкурс для бухгалтеров. Только посмотрите, сколько красоты и новогоднего настроения!
Обзор новостей: «Клерк» провел двухдневную конференцию, зарплаты бюджетников вырастут на 13.2%, Санта-Клауса могут признать иноагентом — бухгалтеры обсуждали нетрадиционные праздники.
Центр обучения «Клерка» (ЦОК)
Уходящий год был настолько богат на изменения в законодательстве, что Центр обучения «Клерка» сбился с ног, готовя новые курсы и вебинары, чтобы помочь пользователям разобраться в грядущих изменениях.
За год ЦОК выпустил:
2 курса профпереподготовки и 13 курсов повышения квалификации.
192 вебинара.
31 онлайн-курс.
Получили лицензию Минтруда и выпустили 6 курсов по охране труда.
Мы весь год держали руку на пульсе и помогали бухгалтерам осмыслить и разобраться в непростых изменениях. Результатом работы стала доработка и выпуск новых курсов, чтобы бухгалтеры смогли оперативно прокачаться и без стрессов начать работу в 2025 году.
Курсы повышения квалификации:
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность;.
Разбработали курс, чтобы начинающие бухгалтеры смогли твердо и уверенно работать в самой популярной программе: Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.
Мы не собираемся снижеть темп и сдавать позиции, следите за каталогом курсов, все самое свежее, полезное и актуальное будет ждать вас в 2025 году.
Все вебинары и онлайн-курсы по-прежнему абсолютно бесплатны для всех обладателей лучшей бухгалтерской подписки Клерк.Премиум.
Что входит в подписку:
✅ Доступ ко всем онлайн-курсам.
✅ Сотни записей эфиров и новые вебинары ежедневно.
✅ Конспекты вебинаров, журнал «Разборы законов».
✅ Справочно-правовая система.
✅ 10 консультаций с экспертами (с возможностью докупить).
🎁 Только сегодня мы дарим курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» стоимостью 28 600 ₽. В получите его бесплатно, если станете подписчиком Клерк.Премиум. Подключить.
Конференции
В 2024 году «Клерк» провел три конференции в Москве.
Причем последняя декабрьская конференция проходила в 2 дня! Такое обилие информации выдали нам законодатели, что повестка мероприятия в один день просто не поместилась.
Разбирали самые горячие темы: изменения в учете в связи с налоговой реформой-2025, НДС на УСН, изменения в кадровом и воинском учете, налоговую оптимизацию, амнистию по дроблнеию и многое-многое другое.
Спикеры без устали отвечали на вопросы пользователей в течение всего мероприятия и после него в чатах и каналах. Все вопросы, которые не успели разобрать — обрабатывали наши эксперты и после мероприятия. Редакция любовно их собирала и оперативно выпускала на сайте.
Расширяемся!
А еще мы решили, что «Клерк» стал настолько большим, что нам пора расширять географию физического присутствия :). Поэтому открываем офис в Москве.
Еще немного и будем готовы принимать в гости всех желающих!
Комментарии2
Будем жечь в 2025🎄
Коллеги, мы все крутые! Всех с наступающим! Ждём 2025 и продолжаем зажигать!