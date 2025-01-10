Бухгалтеры спорят о сведениях по стажу в ЕФС-1: сдавать их на всех сотрудников или только на «особенных».🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1846

Обсуждают тему по ЕФС-1 в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». С 2023 года сведения о стаже подаются только на сотрудников, у которых в стаже были «отклонения». Это — отпуск без сохранения зарплаты или по уходу за ребенком, работа на Севере, льготный стаж в зависимости от профессии и т. д. Если таких сотрудников у вас нет, то отчет сдавать не надо.

Но из-за значительной задержки в прошлом году по отражению стажа на индивидуальных лицевых счетах сотрудников, в этом году бухгалтеры принимают решение сдавать отчет на всех работников.

Мы провели опрос и вот его результаты на текущий момент: