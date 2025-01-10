Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры спорят о сведениях по стажу в ЕФС-1: сдавать их на всех сотрудников или только на «особенных».🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1846

В соцсетях «Клерка» бухгалтеры обсуждают сведения о стаже — что с ними делать? По закону подавать их нужно только на сотрудников с особенностями стажа, например, работающих на Крайнем Севере или тех, кто находился в отпуске по уходу за ребенком и др. По факту СФР не торопится отражать стаж на ИЛС, поэтому бухгалтеры сдают сведения на всех работников.

Сегодня в выпуске:

  • На кого сдавать сведения о стаже?

  • Новые КБК для НДФЛ.

  • Статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС.

  • Минфин рассказал зачем для упрощенцев ввели НДС.

  • В отелях появятся тарифы с невозвратным бронированием.

  • Подборка статей дня для бухгалтера.

  • Мем дня.

Как сдать сведения о стаже: на всех сотрудников или выборочно?

Обсуждают тему по ЕФС-1 в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». С 2023 года сведения о стаже подаются только на сотрудников, у которых в стаже были «отклонения». Это — отпуск без сохранения зарплаты или по уходу за ребенком, работа на Севере, льготный стаж в зависимости от профессии и т. д. Если таких сотрудников у вас нет, то отчет сдавать не надо.

Но из-за значительной задержки в прошлом году по отражению стажа на индивидуальных лицевых счетах сотрудников, в этом году бухгалтеры принимают решение сдавать отчет на всех работников.

Мы провели опрос и вот его результаты на текущий момент:

КБК по НДФЛ с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года из-за введения новых ставок налога ввели и новые КБК по НДФЛ для агентов:

  • 182 101 02150 01 0000 110 – для налога с доходов от 5 до 20 млн рублей;

  • 182 101 02160 01 0000 110 – для налога с доходов от 20 до 50 млн;

  • 182 101 02170 01 0000 110 – для налога с доходов более 50 млн.

Указывать КБК нужно, например, в уведомлениях по ЕНП. Сам налог уплачивается на ЕНС по КБК ЕНП.

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ФНС сама передаст статистические данные за самозанятых в Росстат

С 2025 года самозанятые тоже обязаны сдавать статистическую отчетность. Об этом напоминает Минфин в письме от 04.12.2024 № 03-11-11/122074.

При этом ведомств будет использовать и другие источники данных, чтобы налогоплательщикам не пришлось ее дублировать, в частности сведения будет передавать ФНС.

Минфин объяснил, зачем ввели НДС на УСН

Минфин решил объяснить, для чего был введен НДС для упрощенцев. Во-первых, для плавного перехода с УСН на ОСНО (видимо при росте выручки, хотя самих упрощенцев, видимо никто не спросил — нужен ли им этот плавный переход). Во-вторых, так государство борется с дроблением, когда группа компаний на УСН, фактически являясь одним бизнесом платит налоги по спецрежиму и не платит НДС.

Мы скорее склоняемся к тому, что единственная цель появления НДС на УСН — собрать больше налогов и штрафов, в том числе и за счет ошибок, которые налогоплательщики насовершают в переходный период.

Безвозвратный тариф появится в гостиницах в 2025 году

Сейчас отели предоставляют возможность бронирования, в том числе и с внесением определенной предоплаты за бронь, которая не будет возвращена, если турист решит отказаться от проживания.

В 2025 году Минэкономразвития внесет в Госдуму законопроект, по которому отели смогут делать невозвратные бронирования — вернуть деньги за услуги гостиницы в этом случае будет нельзя (кроме форс-мажорных обстоятельств вроде болезни), зато можно будет получить гостиничные услуги по сниженной цене.

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Полезные публикации дня для бухгалтера

Как оптимизировать налоговую нагрузку в 2025 году — интервью с основателем и руководителем УКЦ «Разобраться в налогах» — Беляевой Светланой об итогах налоговой реформы и практических советах — как бизнесу законно снизить налоговую нагрузку в 2025 году.

Не забудьте проверить условия про НДС в договорах! — эксперт, постоянный спикер наших конференций, вебинаров и курсов — Людмила Ганичева в своем блоге напомнила о том, на что обратить внимание в договорах с контрагентами.

Как работать на ПСН в 2025 году, новые ограничения: что обязательно нужно знать бизнесу — тем, кто работает по патенту — читать обязательно!

Мем дня

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