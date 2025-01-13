Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5801. Самозанятые не будут сдавать отчеты в Росстат

С 2025 года плательщики НПД отнесены к числу респондентов, обязанных представлять статданные, но нагрузка на них не возрастет.

Минфин: статистические данные за самозанятых будет передавать ФНС.

Обсуждения: бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1 по стажу.

РАССЫЛКА 588 123 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Более 7 млн предпринимателей и юрлиц будут платить сбор за онлайн-рекламу.

Подробный обзор изменений в госзакупках по 44-ФЗ в 2024–2025, найдете здесь.

Минфин рассказал налогоплательщикам, зачем ввели НДС на УСН.

С 1 января 2025 года ввели новые КБК по НДФЛ для агентов, которые будут удерживать налог с применением прогрессивных ставок.

Налог на имущество идет в расходы при УСН, исключение не действует.

С 2025 года при расчете необлагаемого НДФЛ лимита выходное пособие надо пересчитать по правилам для декретных.

Совет от редакции: воспользуйтесь особым предложением по страхованию для юрлиц от АльфаСтрахование. Скидка 50%!

💡НДС на УСН: какая форма «упрощенки» выгоднее и как избежать штрафов за дробление бизнеса

Автоматизированная или обычная упрощенка — что выгоднее? Что является «красными флагами» для налоговой — признаки дробления бизнеса? Кому доступна налоговая амнистия, а кому придется платить штрафы? Ответы на эти и другие важные вопросы — на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 16 января в 11.00.

Принять участие

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid: 2W5zFHodHhr

Разборы законов

Зачем регистрировать дополнительные ОКВЭД. Мини-курс

Чем занимается компания можно определить по указанным в ЕГРЮЛ кодам экономической деятельности. При регистрации бизнеса необходимо в обязательном порядке выбрать один основной ОКВЭД, а по желанию указать дополнительные. В мини-курсе расскажем, для чего это делать.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Зарплата в размере МРОТ: что грозит работодателю

Разберем, почему выплата зарплаты в размере МРОТ в 2025 году — это прямой путь к доначислениям, штрафам и другим неприятностям.

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году. Мини-курс

В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.

Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать

При заполнении РСВ за 2024 год на титульном листе надо указать среднесписочную численность работников за этот год. Разбираемся, как рассчитать этот показатель.

🎁Последний шанс получить курс повышения квалификации в подарок!

Займите самую востребованную нишу 2025 года и зарабатывайте от 100 000 Р на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Мы дарим вам курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейсов» стоимостью 28 600 ₽бесплатно!

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, сможете уберечь бизнес от проблем с партнерами и поставщиками, оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

Получите курс бесплатно при покупке подписки Клерк.Премиум на 6 или 12 месяцев!

Подключить

Новости

1 В 2025 году в отелях появится новый тип тарифов

2 С лета станет выгоднее проводить аудит персональных данных, а не платить штрафы

3 Упрощенное открытие бизнеса продлят и добавят новые опции

4 Лишение родительских прав не лишает права на стандартный вычет по НДФЛ

5 Начал действовать новый порядок досудебного обжалования решений по ККТ

6 🙆 Бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1: опрос

7 Безработица в Центральной России упала до 1,6%

8 С 1 января действуют новые КБК для НДФЛ

9 Минфин объяснил, зачем ввели НДС на УСН

10 Дополнят перечень имущества, за счет которого нельзя взыскивать долги

11 С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных

12 🎁 Подарки — лучшее начало года! Оформите подписку Клерк.Премиум и получите курс повышения квалификации в подарок

13 Электронные документы без ЭЦП! «ОкиДоки» дарит бонус 50% на первую покупку

14 При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС

15 48% россиян потратили на Новый год больше, чем планировали

16 Свыше 7 млн ИП и юрлиц будут платить сбор за онлайн-рекламу

17 «Финам» увеличит комиссию за вывод валют до 3%

18 Учебный и декретный отпуска не будут считать отдыхом

19 🙏 66% сотрудников ждут роста зарплаты в первой половине 2025 года

20 Минфин: налог на имущество идет в расходы при УСН, и исключение не действует

21 Водителям напомнят продлить ОСАГО за 10 дней до окончания договора

22 Бизнес будет снижать выбросы при плохих метеоусловиях

23 ЦБ: скрывать информацию о компании можно только при наличии санкционных угроз

24 ❗ Статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС

25 Усовершенствован порядок проведения земельных аукционов

26 При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС

27 Получите аргументированный ответ от коллег-бухгалтеров в нашем телеграм-канале

28 У электронных доверенностей обновился формат

29 Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5800. Как заполнять новую декларацию по налогу на имущество

Налоговики пояснили, как заполнять титульный лист новой декларации.

Какие документы нужны для получения вычета на детей

С 2025 года изменился порядок предоставления детских вычетов и увеличился их размер. Рассказываем, какие документы нужны для их получения.

Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2025 году

В 2025 году бухгалтеры ведут учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.

Высококлассный клиентский сервис: как отличаться от конкурентов и завоевывать сердца клиентов

Мы живем в мире, где клиенты задают стандарты и влияют на развитие целых отраслей в бизнесе. В конкурентной среде единственный способ выделиться на фоне сильных игроков — создать высококлассный клиентский сервис.

Можно ли использовать облачную кассу при продаже в магазине

Облачная касса позволяет оформлять чеки в электронном виде. Рассказываем, можно ли ее использовать при продаже на месте: в магазине, торговой точке.

Что будет с облигациями в 2025 году и стоит ли их покупать: отвечают эксперты

Доходность облигаций в 2024 году была сопоставима с доходностью вкладов, поэтому интерес инвесторов к рынку этих ценных бумаг остается высоким. Облигации традиционно считаются консервативным финансовым инструментом, хотя они торгуются на бирже, а значит, подвержены волатильности.

Контрольные соотношения для уведомлений по налогам с 2025 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 58 НК, уведомление об исчисленных налогах (авансовых платежах, сборах, страховых взносах), которое не соответствует контрольным соотношениям, считается полностью или частично непредставленным. Поэтому, до того, как в ИФНС направить этот документ, он должен быть проверен на контрольные соотношения.

Как бухгалтеру найти удаленную работу: 20+ бирж фриланса для бухгалтера

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.

Как оптимизировать налоговую нагрузку в 2025 году

Поговорили с основателем и руководителем УКЦ «Разобраться в налогах» — Беляевой Светланой об итогах налоговой реформы и как бизнесу законно снизить налоговую нагрузку в новых реалиях. Нужно ли упрощенцам бояться НДС, тренды налоговых проверок 2025 и примеры законной экономии на страховых взносах за работников.

Как изменятся ставки НДФЛ и госпошлины на недвижимость в 2025 году

С нового года заработает прогрессивная шкала по налогу на доходу физических лиц. Рассказываем, как изменятся ставки НДФЛ с продажи квартир, госпошлины на недвижимость и налог на имущество в 2025 году.

Что запретят россиянам в 2025 году

С нового года, как обычно, вступают в силу новые запреты и ограничения, которые нам придется учитывать в своей повседневной жизни.

Блоги компаний

Лучшее начало года с онлайн-курсами по 3 500 рублей

Куда уехать программисту? Топ-13 стран для IT-эмиграции

Как сформировать личное дело сотрудника без ошибок

Обзор изменений в госзакупках по 44-ФЗ в 2024–2025

В каких случаях работник может требовать компенсации морального вреда

Хороший или плохой сотрудник: как проверить кандидата на роль юриста компании

Как восстановить складской учет

Изменения по налогу на прибыль с 2025 года: подробный гайд для бизнеса

Как работать на ПСН в 2025 году, новые ограничения: что обязательно нужно знать бизнесу

Берут ли с астигматизмом в армию?

3 варианта для корпоративных поездок: сравниваем служебное авто, такси и каршеринг

Как проверять сотрудников после принятия новых законов

Как использовать корпоративную карту: 5 главных правил

Отчётность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки

Подмена трудовых отношений с самозанятыми: судебная практика

Организация бухгалтерского учета: зачем нужен, порядок ведения

Памятка: ответственность и риски для главного бухгалтера

Оператор ИС ЭПД Айтиком открывает бесплатный доступ к сервису электронных перевозочных документов

15 лучших онлайн-курсов геймдизайна в 2025 году

Как продвигать сервисы для работы с самозанятыми на «Клерке»: эффективные решения для бизнеса

Консультации

Аренда помещений у физических лиц

Здравствуйте.Если ООО на УСН/доходы и на следующий год 2025 хочет остаться на этой системе налогообложения, то нужно подавать в какие-то документы на продление УСН/доход?

Добрый день.УСН доходы 6, с НГ НДС 5%.Получили аванс от покуп. в 2024 за поставку в 2025г с НДС 5%.Приним без НДС, увел доход 2024 на НДС. Подскаж переход как правильный

УСН с 01.01.2025

УСН с 01.01.2025

УСН с 01.01.2025

Условия восстановления НДС по авансу

Налогообложение НДС услуг врачей-офтальмологов

Предельная база для страховых взносов

Патент ИП

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Ведущий бухгалтер / Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 165000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Трибуна

🏆Компании, которые могут обогнать рынок в 2025 году

Где дивиденды, Сургутнефтегаз? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сургутнефтегаза

💥Обзор новостей: искусственный интеллект наступает, банк «ФК Открытие» — все, частным клиникам присвоят звезды

Прогноз дивидендных выплат в 2025 году!

Об особенностях возврата бракованного импортного товара

❗️Подмена трудовых отношений самозанятостью: критерии риска снова обновлены

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 1/52

Рекламные посты в Телеграм для юристов и юридических компаний: инструкция по созданию

Начисление и выплата дивидендов: как посчитать и выплатить дивиденды собственникам

«Клерк» продолжает дарить подарки! Самые популярные онлайн-курсы по 3 500 рублей

Как похудеть и не пожалеть. Что стоит за громкими заявлениями и как выбрать эффективный метод снижения веса?

Не забудьте проверить условия про НДС в договорах!

Что делать с долей, перешедшей ООО от вышедшего участника, чтобы не попасть на налоги?

Обзор: налоги по иностранной банковской карте, налогообложение в 2025, новый глава Налоговой службы

⚡️Календарь вебинаров для бухгалтера в январе. Выбирайте и смотрите!

🎁Счет-фактуре на аванс предшествует прямое указание в договоре на авансирование поставки

Сервис оценки юридических лиц: ФНС уточнила методику

Налог на имущество: ВС РФ расширил критерии движимого имущества

Амнистия при дроблении бизнеса: ФНС запустила промостраницу

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/78863 от 21.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/122074 от 04.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/126022 от 13.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке автомобиля имущественный вычет не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98909 от 11.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12185 от 27.02.2018

Минфин РФ: Письмо на России от N № 03-03-06/1/71108 от 02.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/112986 от 14.11.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108389 от 05.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108386 от 05.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/107712 от 02.11.2024

Последние темы форума

Документы по отгрузке в Беларусь

Вычет на второго ребенка если первый совершеннолетний

Расчет з/п с вычетами на детей

Годовой 6 НДФЛ

Ип на усн +ндс документы

РАССЫЛКА 588 123 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Начать дискуссию