Утренний бухгалтер № 5801. Самозанятые не будут сдавать отчеты в Росстат

Минфин: статистические данные за самозанятых будет передавать ФНС.
Обсуждения: бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1 по стажу.
Утренний бухгалтер
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Более 7 млн предпринимателей и юрлиц будут платить сбор за онлайн-рекламу.
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Минфин рассказал налогоплательщикам, зачем ввели НДС на УСН.
С 1 января 2025 года ввели новые КБК по НДФЛ для агентов, которые будут удерживать налог с применением прогрессивных ставок.
Налог на имущество идет в расходы при УСН, исключение не действует.
С 2025 года при расчете необлагаемого НДФЛ лимита выходное пособие надо пересчитать по правилам для декретных.
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💡НДС на УСН: какая форма «упрощенки» выгоднее и как избежать штрафов за дробление бизнеса
Автоматизированная или обычная упрощенка — что выгоднее? Что является «красными флагами» для налоговой — признаки дробления бизнеса? Кому доступна налоговая амнистия, а кому придется платить штрафы? Ответы на эти и другие важные вопросы — на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 16 января в 11.00.
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Разборы законов
— Зачем регистрировать дополнительные ОКВЭД. Мини-курс
Чем занимается компания можно определить по указанным в ЕГРЮЛ кодам экономической деятельности. При регистрации бизнеса необходимо в обязательном порядке выбрать один основной ОКВЭД, а по желанию указать дополнительные. В мини-курсе расскажем, для чего это делать.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Зарплата в размере МРОТ: что грозит работодателю
Разберем, почему выплата зарплаты в размере МРОТ в 2025 году — это прямой путь к доначислениям, штрафам и другим неприятностям.
— Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году. Мини-курс
В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.
— Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать
При заполнении РСВ за 2024 год на титульном листе надо указать среднесписочную численность работников за этот год. Разбираемся, как рассчитать этот показатель.
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Новости
1 В 2025 году в отелях появится новый тип тарифов
2 С лета станет выгоднее проводить аудит персональных данных, а не платить штрафы
3 Упрощенное открытие бизнеса продлят и добавят новые опции
4 Лишение родительских прав не лишает права на стандартный вычет по НДФЛ
5 Начал действовать новый порядок досудебного обжалования решений по ККТ
6 🙆 Бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1: опрос
7 Безработица в Центральной России упала до 1,6%
8 С 1 января действуют новые КБК для НДФЛ
9 Минфин объяснил, зачем ввели НДС на УСН
10 Дополнят перечень имущества, за счет которого нельзя взыскивать долги
11 С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных
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13 Электронные документы без ЭЦП! «ОкиДоки» дарит бонус 50% на первую покупку
14 При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС
15 48% россиян потратили на Новый год больше, чем планировали
16 Свыше 7 млн ИП и юрлиц будут платить сбор за онлайн-рекламу
17 «Финам» увеличит комиссию за вывод валют до 3%
18 Учебный и декретный отпуска не будут считать отдыхом
19 🙏 66% сотрудников ждут роста зарплаты в первой половине 2025 года
20 Минфин: налог на имущество идет в расходы при УСН, и исключение не действует
21 Водителям напомнят продлить ОСАГО за 10 дней до окончания договора
22 Бизнес будет снижать выбросы при плохих метеоусловиях
23 ЦБ: скрывать информацию о компании можно только при наличии санкционных угроз
24 ❗ Статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС
25 Усовершенствован порядок проведения земельных аукционов
26 При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС
27 Получите аргументированный ответ от коллег-бухгалтеров в нашем телеграм-канале
28 У электронных доверенностей обновился формат
29 Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ
Мероприятия
Бухгалтер маркетплейса: документы, 1С, изменения 2025
Дата проведения: 14 января, вторник
Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025
Дата проведения: 15 января, среда
Статистическая отчетность в РПН за 2024 год
Дата проведения: 15 января, среда
НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН
Дата проведения: 16 января, четверг
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Здравствуйте.Если ООО на УСН/доходы и на следующий год 2025 хочет остаться на этой системе налогообложения, то нужно подавать в какие-то документы на продление УСН/доход?
Добрый день.УСН доходы 6, с НГ НДС 5%.Получили аванс от покуп. в 2024 за поставку в 2025г с НДС 5%.Приним без НДС, увел доход 2024 на НДС. Подскаж переход как правильный
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/78863 от 21.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/122074 от 04.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/126022 от 13.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке автомобиля имущественный вычет не дадут
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98909 от 11.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12185 от 27.02.2018
Минфин РФ: Письмо на России от N № 03-03-06/1/71108 от 02.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/112986 от 14.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108389 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108386 от 05.11.2024
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