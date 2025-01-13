Утренний бухгалтер № 5801. Самозанятые не будут сдавать отчеты в Росстат

Минфин: статистические данные за самозанятых будет передавать ФНС.

Обсуждения: бухгалтеры на всякий случай сдают ненужный отчет ЕФС-1 по стажу.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Более 7 млн предпринимателей и юрлиц будут платить сбор за онлайн-рекламу.

Подробный обзор изменений в госзакупках по 44-ФЗ в 2024–2025, найдете здесь.

Минфин рассказал налогоплательщикам, зачем ввели НДС на УСН.

С 1 января 2025 года ввели новые КБК по НДФЛ для агентов, которые будут удерживать налог с применением прогрессивных ставок.

Налог на имущество идет в расходы при УСН, исключение не действует.

С 2025 года при расчете необлагаемого НДФЛ лимита выходное пособие надо пересчитать по правилам для декретных.

⭐ Совет от редакции: воспользуйтесь особым предложением по страхованию для юрлиц от АльфаСтрахование. Скидка 50%!