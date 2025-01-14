Недобросовестных работодателей включат в реестр. «Ночной бухгалтер» № 1848

Сегодня в выпуске:
Работодателей-нарушителей запишут в реестр.
Короткая подработка не лишит пособия по безработице.
Дарственные на жилье можно оформить только через нотариуса.
Застройщики будут обязаны обеспечить наличие инфраструктуры при строительстве жилых комплексов.
Открыли бизнес в концегода? Можете не сдачать часть отчетов.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Реестр недобросовестных работодателей будет доступен всем
С 1 января 2025 года в новый реестр будут попадать работодатели, у которых выявили факты:
подмены трудовых отношений гражданско-правовыми;
уклонения от оформления трудовых договоров с работниками.
Реестр позволит соискателям оценить добросовестность компании при трудоустройстве.
Вносить в реестр будет Роструд на основании постановлений об административных правонарушениях, касающихся уклонения от оформления либо заключения договора ГПХ вместо трудового. Срок нахождения в реестре — 1 год с даты последнего такого правонарушения. Затем работодателя из него автоматически исключат.
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5 дней подработки — не повод терять пособие
Право на пособие по безработице сохранится, если появилась подработка на срок не более 5 рабочих дней. Эти новые правила заработали с 1 января. Внесли и некоторые другие изменения в закон о занятости.
Дарственная — только у нотариуса
С 13 января 2025 года вступили в силу поправки в ГК. Теперь, чтобы подарить, например, квартиру, придется обращаться к нотариусу. Нововведение призвано исключить мошенничество и злоупотребление в сфере недвижимости. За оформлением дарственных будут следить нотариусы, разумеется не бесплатно. Тариф на сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, составляет 0,5% от суммы договора и не может превышать 20 тыс. рублей.
Застройщикам придется строить детсады, школы и поликлиники
Стройки жилых комплексов «в чистом поле» больше не будет. Застройщиков обязывают обеспечивать новостройки социальной инфраструктурой: детскими садами и школами, больницами и поликлиниками.
В комментариях читатели «Клерка» отмечают, что выглядит это как перекладывание финансирования на создание социальных объектов с государства на граждан (которые для этого уже платят налоги). Ведь застройщики станут включать дополнительные затраты в стоимость жилья.
Начали бизнес в конце декабря? Читайте, какие отчеты вам сдавать не нужно
По статье 55 НК, если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для нее будет период со дня создания до конца следующего квартала.
Это значит, что сдавать декларацию по налогу на прибыль, НДС, УСН, ЕСХН при регистрации компании или ИП в последние дни декабря 2024 года, не нужно. Бухгалтерскую отчетность в этом случае за 2024 год подавать тоже не придется.
При этом некоторые бухгалтеры перестраховываются и все же сдают отчеты. Поучаствуйте в нашем опросе и ответьте — как поступаете вы.
Совет от редакции:
Разберитесь в том, что и как сдавать по НДС за 4 квартал 2024 года, как начать работу с НДС на УСН в 2025 году вместе с экспертом «Клерка» Верой Сокуренко — к.э.н., доцентом, аттестованным преподавателем ИПБР России, автором наших курсов и вебинаров и экспертом Клерк.Консультаций.
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Полезные ссылки для бухгалтера
Отчеты самозанятых в Росстат с 1 января 2025 года: все, что нужно знать о нововведениях — новая обязанность плательщиков НПД.
Налоговые тренды 2025 — от автора Трибуны прогноз по интересам налоговиков в текущем году.
Гороскоп для бухгалтера на 2025 год от нашего амбассадора — Владислава Савушкина. Шуточный конечно, но в каждой шутке…
Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025 — дайджест изменений в законодательстве для тех, кто не хочет упустить главное.
Мем дня
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