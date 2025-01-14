Недобросовестных работодателей включат в реестр. «Ночной бухгалтер» № 1848

По статье 55 НК, если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для нее будет период со дня создания до конца следующего квартала.

Это значит, что сдавать декларацию по налогу на прибыль, НДС, УСН, ЕСХН при регистрации компании или ИП в последние дни декабря 2024 года, не нужно. Бухгалтерскую отчетность в этом случае за 2024 год подавать тоже не придется.

При этом некоторые бухгалтеры перестраховываются и все же сдают отчеты. Поучаствуйте в нашем опросе и ответьте — как поступаете вы.