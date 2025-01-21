Ошибки бухгалтера, которые стоят миллионы: как быть, если переплатили зарплату. 😱«Ночной бухгалтер» № 1853

Бухгалтер забыла удалить лишние нули перед переводом зарплаты, удивленные сотрудники получили на карты вместо 50 тысяч миллионы рублей. Хотя чуть позже в СМИ появились опровержения от завода, мол, да случились неприятности, но не такие суммы. В то же время в соцсетях некоторые сотрудники делятся своими историями и говорят — это правда.

Пусть действительно произошла такая ситуация, как быть работодателю, как вернуть излишне выплаченные деньги?

Практика судов неоднозначна. Есть пример из Курской области, когда также работнику завода переплатили больше миллиона, а он их вернуть добровольно отказался. Суд встал на строну работника — ошибка была технической, а не арифметической.

В комментариях к новости бухгалтеры очень бурно обсуждают инцидент.