Ошибки бухгалтера, которые стоят миллионы: как быть, если переплатили зарплату. 😱«Ночной бухгалтер» № 1853

Сегодня в выпуске:
Ошибка при переводе зарплаты обернулась сумасшедшими переплатами.
Наследнику ФНС не даст правку о погашении долгов по налогам.
До 1 февраля нужно выбрать ИФНС для сдачи декларации по налогу на имущество.
ФНС сможет взыскивать долги по налогам без судебного приказа.
Если сотрудник в отпуске, то с ним можно работать по договору ГПХ.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Сотрудники завода обогатились на миллионы рублей (но это не точно)
Бухгалтер забыла удалить лишние нули перед переводом зарплаты, удивленные сотрудники получили на карты вместо 50 тысяч миллионы рублей. Хотя чуть позже в СМИ появились опровержения от завода, мол, да случились неприятности, но не такие суммы. В то же время в соцсетях некоторые сотрудники делятся своими историями и говорят — это правда.
Пусть действительно произошла такая ситуация, как быть работодателю, как вернуть излишне выплаченные деньги?
Практика судов неоднозначна. Есть пример из Курской области, когда также работнику завода переплатили больше миллиона, а он их вернуть добровольно отказался. Суд встал на строну работника — ошибка была технической, а не арифметической.
В комментариях к новости бухгалтеры очень бурно обсуждают инцидент.
Вы выполняете требования ФНС?
Обязанность выбирать контрагентов и проверять их с подготовкой документов лежит на плечах организаций.
Если Вы не выполняете требования налоговая может:
Не признать Ваши расходы, что отразится на Вашей прибыли
Обвинить Вас в обналичивании денежных средств
Доначислить НДС и штрафы
У Вас должен быть отчёт в документальной форме.
Если Вы не делали отчёты ранее, мы поможем получить их на дату проверки или на любую необходимую дату начиная с 2015 года.
🔍 Полностью проверить Контрагента с выполнением всех нормативов ФНС:
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Наследнику не дадут справку о погашении долгов по налогам
Даже если наследник сам погасил долги и хочет получить подтверждение, что теперь бюджету ничего не должен, то ФНС ему не ответит. Право получать такую информацию есть у налогоплательщика, а не у его наследников, ведь сведения составляют налоговую тайну.
Кстати, мы тут в редакции придумали лайфхак — можно написать в официальный чат ФНС запрос, с указание ИНН налогоплательщика и попробовать уточнить сальдо ЕНС (у тех, кто подает запрос личных данных не просят). Информацию о нулевом или отрицательном сальдо дадут)) А вот про переплату в чате не сообщают. Ее кстати, налоговики обещали возвращать наследникам!
До 1 февраля надо выбрать налоговую для подачи декларации по налогу на имущество
Компания, у которой есть недвижимость в разных городах одного региона, может сдать декларацию по налогу на имущество в одну налоговую инспекцию.
Для этого нужно подать уведомление до 1 февраля 2025 года. Саму декларацию сдают до 25 февраля 2025.
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ФНС сможет не обращаться в суд для взыскания долга
Внесудебный порядок взыскания должен разгрузить судебную систему, которую заваливают подобными делами. При этом налогоплательщики могут написать возражения на судебный приказ, даже не обосновывая их. Отменяют по такому ходатайству только 5% приказов, это значит, что остальные требования налогоплательщики не собираются оспаривать.
Для того, чтобы заработали новые правила хотят внести изменения в Кодекс административного судопроизводства (КАС).
Сотрудника в отпуске можно привлечь к работе по договору ГПХ
Роструда пояснил в письме от 18.12.2024 № ПГ/24980-6-1, что если работник находится в отпуске без сохранения зарплаты, то не воспрещается заключить с ним договор ГПХ.
💃Совет от редакции:
Как с учетом произошедших изменений работать аутсорсеру-бухгалтеру в 2025 году? как построить отношения с клиентами, построить прайс, повысить стоимость своих услуг. Узнаете на бесплатном вебинаре 23 января в11.00.
Полезные ссылки для бухгалтера
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Мем дня
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Ваша а у вас спрашивают чего такой маленький аванс за январь? редакция
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