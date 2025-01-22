Утренний бухгалтер № 5808. При погашении налоговых долгов нужно смотреть не в требование, а на сальдо ЕНС

УФНС: для исполнения требования об уплате задолженности налогоплательщик должен оплатить не сумму, указанную в требовании, а сумму отрицательного сальдо ЕНС на дату оплаты.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

До 1 февраля надо сдать уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации по налогу на имущество.

Работники завода получили по 5 млн рублей из-за ошибки бухгалтера.

ФНС: наследнику не дадут справку об уплате налогов /задолженности наследодателя.

Как правильно заключить договор с самозанятым в 2025 году, узнаете из статьи.

Если ИП на упрощенке стал работодателем в 3 квартале, налог за полугодие он может уменьшить на 100%.

За 4 квартал 2024 года сдают декларацию по НДС старой формы, с 1 квартала 2025 года — по новой форме.