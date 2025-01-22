Утренний бухгалтер № 5808. При погашении налоговых долгов нужно смотреть не в требование, а на сальдо ЕНС

УФНС: для исполнения требования об уплате задолженности налогоплательщик должен оплатить не сумму, указанную в требовании, а сумму отрицательного сальдо ЕНС на дату оплаты.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
До 1 февраля надо сдать уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации по налогу на имущество.
Работники завода получили по 5 млн рублей из-за ошибки бухгалтера.
ФНС: наследнику не дадут справку об уплате налогов /задолженности наследодателя.
Как правильно заключить договор с самозанятым в 2025 году, узнаете из статьи.
Если ИП на упрощенке стал работодателем в 3 квартале, налог за полугодие он может уменьшить на 100%.
За 4 квартал 2024 года сдают декларацию по НДС старой формы, с 1 квартала 2025 года — по новой форме.
👉Ликбез по учетной политике для бухгалтера
Учетная политика для бухучета является юридически значимым документом, который может запросить ФНС или аудитор при проверке. Чтобы разобраться с тем, как ее правильно составить и избежать претензий, приходите на бесплатный вебинар 28 января в 11:00.
На вебинаре разберем:
Что такое учетная политика и для чего она создается?
Состав учетной политики.
Порядок формирования учетной политики.
Нужно ли ежегодно составлять учетную политику?
В каких случая можно изменять учетную политику?
Раскрытие учетной политики.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2025 года
В январе 2025 года будет только одно ЕНП-уведомление на НДФЛ, но с новыми КБК.
— Водный налог за 4 квартал 2024: расчет и отчетность
В отличие от имущественного и транспортного налогов за пользование водными ресурсами размер взносов по-прежнему рассчитывают сами налогоплательщики. В мини-курсе расскажем, как рассчитать сумму налога для каждого вида водного ресурса.
— Расчетный листок по зарплате: кто обязан выдавать и как оформить в 2025 году
По прямому указанию ТК работодатели обязаны извещать работников о всех деталях выплат в их пользу, причем в письменном виде. Для этого традиционно используется расчетный листок — как в бумажном виде, так и в цифровом.
— Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс
Малый бизнес, который торгует через маркетплейсы, с января 2025 года должен сделать некоторые корректировки в связи с новой обязанностью по уплате НДС. Подробнее в мини-курсе.
— Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий
Если семья решила улучшить свои жилищные условия, продать старую маленькую квартиру и купить новую большую, она не будет платить НДФЛ с продажи при любом сроке владения. Но должны соблюдаться условия.
🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/24301-6-1 от 11.12.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-7064 от 05.12.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/385@ от 20.01.2025
Роструд: Письмо № ПГ/26749-6-1 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо №03-03-06/1/127418 от 17.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/121491 от 03.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для льготных взносов НКО на УСН должна выполнять условие о доле доходов в прошлом и текущем году
Казначейство России: Письмо № 07-04-05/04-799 от 16.01.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/152@ от 13.01.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/993@ от 05.11.2024
Роструд: Письмо № ПГ/24980-6-1 от 18.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости С сотрудником в отпуске можно заключить договор ГПХ
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