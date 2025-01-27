Может ли арендодатель принять к вычету НДС по коммунальным услугам

Если организация сдает помещения в аренду и оплачивает коммунальные услуги, то она вправе учесть такие операции при исчислении базы по налогу на прибыль. Рассказываем, может ли организация принять НДС с оплаты услуг к вычету, если счета-фактуры выставлены на физическое лицо.

В договоре указывается, что арендная плата включает фиксированную часть и переменную (определяется объемом потребленных коммунальных услуг). Последняя должна подтверждаться показаниями счетчиков и документами, которые поставщики услуг предъявляют арендодателю.

Также в договоре может быть регламентирована обязанность арендатора по оплате этих услуг напрямую поставщикам.

Для документального подтверждения необходимо подтвердить, что коммунальные услуги — часть арендной платы. Еще нужно приложить копии документов по подтверждению размера потребления.

НДС по коммунальным услугам нельзя принять к вычету, так как счета-фактуры выставляются на физлицо. А оно не вправе выставить счета-фактуры, так как не является налогоплательщиком НДС.

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