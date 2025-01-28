Утренний бухгалтер № 5812. Отказаться от НДС-льготы на УСН нельзя

Минфин: освобождение от НДС на УСН – это принудительная льгота, а не добровольная.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Обсуждения: РК облагаются НДФЛ по ставкам 13% и 15% не только на Крайнем Севере.
Законопроект: для перевозчиков обнулят НДС, если они отправляют грузы по высокоскоростной железной дороге.
Коучинг в компании: как мотивировать сотрудников на сверхрезультат, узнаете из статьи.
Минфин: малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%.
Обсуждения: после увольнения последнего сотрудника ИП продолжает сдавать РСВ до конца года.
Налоговики объяснили, кто будет платить туристический налог. Кроме того, ФНС будет принимать декларацию по турналогу, которая пока не вступила в силу.
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Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Разборы законов
— Как получить сведения из электронной трудовой книжки. Мини-курс
Работники, которые первую трудовую деятельность начали после 1 января 2021 года, сведения о стаже могут получить только из электронной трудовой книжки, т.к. бумажный аналог им не доступен. Смотрите в мини-курсе, как это сделать.
— План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры
Помимо налоговых, валютных, таможенных проверок бизнесу «грозит» множество других контрольных (надзорных) мероприятий, которые проводятся в рамках закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (далее — закон о госконтроле), и в соответствии с рядом других НПА.
— Что изменилось в налогах IT-компаний в 2025 году
В 2025 году у ИТ-компаний повысились взносы, появился налог на прибыль, а для запрета на применение налоговых льгот при реорганизации сделали исключения.
— Нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника. Мини-курс
Подростков все чаще принимают на работу, поэтому напомним некоторые особенности работы с ними.
— Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета-2025. Конспект вебинара с видео
Разбираем изменения, которые ожидают работодателей в связи с внедрением электронного реестра воинского учета, новые правила и ограничения по привлечению иностранных работников в 2025 году.
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27 Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%
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30 Материнский капитал разрешили использовать в строительстве дома, но нужен счет-эскроу
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5811. Упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды при смене пониженной ставки
Об этом сообщает Минфин.
— Как вести учет товаров на маркетплейсе по схеме DBS на Яндекс Маркете
Торговля на маркетплейсе нередко сопровождается трудностями. Для бухгалтерского учета необходимо учитывать все операции, а найти их в личном кабинете не так-то просто. Рассказываем, как вести учет товаров на маркетплейсе при работе по схеме DBS.
— Учет командировок в 2025 году стал проще: что важно знать бухгалтеру и кадровику
C 2025 года действуют новые нормы налогового и трудового законодательств.
— Льготы по налогу на имущество организаций в 2025 году и новые коды в декларацию
Законами, принятыми в рамках налоговой реформы, действие некоторых льгот по налогу на имущество организаций стало бессрочным, действие некоторых продлено, а также введены новые льготы с 2025 года. ФНС утвердила для новых льгот коды, которые нужно указывать в декларации по налогу.
— Патентная система налогообложения 2024-2025: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Может ли арендодатель принять к вычету НДС по коммунальным услугам
Если организация сдает помещения в аренду и оплачивает коммунальные услуги, то она вправе учесть такие операции при исчислении базы по налогу на прибыль. Рассказываем, может ли организация принять НДС с оплаты услуг к вычету, если счета-фактуры выставлены на физическое лицо.
— Какие налоги уплачивать при экспорте ПО в Белоруссию
При экспорте товаров и услуг в страны ЕАЭС необходимо учитывать, что со многими странами заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Рассказываем, нужно ли уплачивать НДС и налог на прибыль.
— Доначисление «дополнительных» пеней не должно идти в разрез с Налоговым кодексом
С 1 января 2025 года в России завершился мораторий на применение дифференцированной ставки пени по налоговым просрочкам юридических лиц. Поэтому налоговые органы доначислили пени в отношении недоимки, сформировавшейся за время моратория, сообщили Forbes в ФНС. Это коснулось менее 0,05% налогоплательщиков, отметили в налоговой службе.
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Резюме
Трибуна
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О наличном, безналичном и цифровом рубле и наступлении (возможном) новой эры
💥Обзор новостей: Лукашенко в седьмой раз победил на выборах, в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19, В появился реестр травников и костоправов
Главные мемы с инаугурации Трампа, а также AI-Stargate на 500 миллиардов баксов
Создали официальный Telegram-канал про конференции «Клерка». Подписывайтесь!
Признаки фиктивного переезда в льготный регион
За что могут привлечь к субсидиарной ответственности главного бухгалтера?
Почему внимание к личности сотрудников помогает бизнесу расти
Учет сертификатов/деклараций соответствия
Что такое инвестплатформа и как ее выбрать
⚡️Календарь вебинаров для бухгалтера в феврале. Выбирайте и смотрите!
Обзор: НДФЛ при покупке квартиры у отца, налоги выше 100%, выдача ФНС удостоверений ветерана боевых действий
Как нужно было отразить НДС с авансов в декларации за 4-й квартал
❓Нужно ли «Клерку» мобильное приложение. Хотим узнать ваше мнение
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/94862 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/85808 от 09.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/83019 от 02.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119495 от 28.11.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9769@ от 15.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/114909 от 19.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Допуслуги в ресторане тоже освобождены от НДС
Роструд: Письмо № ПГ/25881-6-1 от 26.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости В трудовом договоре должны быть перечислены обязанности сотрудника
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/122683 от 05.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🍝 Когда ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/58256 от 06.10.2016
Правительство РФ: Постановление № 1680 от 30.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как провести маркировку товарных остатков в «Честном ЗНАКе»
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— Наименование грузоотправителя: значение не заполнено при отправке ЭДО 1С УТ 11.5
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