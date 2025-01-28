Утренний бухгалтер № 5812. Отказаться от НДС-льготы на УСН нельзя

— Как получить сведения из электронной трудовой книжки. Мини-курс

Работники, которые первую трудовую деятельность начали после 1 января 2021 года, сведения о стаже могут получить только из электронной трудовой книжки, т.к. бумажный аналог им не доступен. Смотрите в мини-курсе, как это сделать.

— План проверок на 2025 год: сайт Генеральной прокуратуры

Помимо налоговых, валютных, таможенных проверок бизнесу «грозит» множество других контрольных (надзорных) мероприятий, которые проводятся в рамках закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (далее — закон о госконтроле), и в соответствии с рядом других НПА.

— Что изменилось в налогах IT-компаний в 2025 году

В 2025 году у ИТ-компаний повысились взносы, появился налог на прибыль, а для запрета на применение налоговых льгот при реорганизации сделали исключения.

— Нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника. Мини-курс

Подростков все чаще принимают на работу, поэтому напомним некоторые особенности работы с ними.

— Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета-2025. Конспект вебинара с видео

Разбираем изменения, которые ожидают работодателей в связи с внедрением электронного реестра воинского учета, новые правила и ограничения по привлечению иностранных работников в 2025 году.