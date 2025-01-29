Утренний бухгалтер № 5813. Бухгалтеры специально переплачивают взносы на травматизм

Обсуждения: бухгалтеры платят взносы с запасом, чтобы не было пеней от СФР.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Роструд: сотрудник не обязан согласовывать совместительство на основном месте работы.
ФНС: если кофейный напиток делает аппарат, это все равно собственное производство самозанятого.
Минфин: упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.
Когда продавец может использовать облачную ККТ, узнаете из статьи.
Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ уже с 1 февраля.
ФНС: самозанятый не может выдать чек на сумму от 2,4 млн рублей.
Те, кто сдает в аренду квартиры и апартаменты, не платят туристический налог.
Роструд: в трудовом договоре должны быть перечислены обязанности сотрудника.
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Разборы законов
Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/117702 от 25.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/118134 от 26.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/124530 от 10.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/123826 от 09.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/123249 от 06.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/119523 от 28.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/25029 от 20.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/84296 от 05.09.2024
Правительство РФ: Постановление № 1796 от 16.12.2024
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