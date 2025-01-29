Утренний бухгалтер № 5813. Бухгалтеры специально переплачивают взносы на травматизм

Обсуждения: бухгалтеры платят взносы с запасом, чтобы не было пеней от СФР.

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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Главное за день про то, что поможет вам в работе

Роструд: сотрудник не обязан согласовывать совместительство на основном месте работы.

ФНС: если кофейный напиток делает аппарат, это все равно собственное производство самозанятого.

Минфин: упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.

Когда продавец может использовать облачную ККТ, узнаете из статьи.

Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ уже с 1 февраля.

ФНС: самозанятый не может выдать чек на сумму от 2,4 млн рублей.

Те, кто сдает в аренду квартиры и апартаменты, не платят туристический налог.

Роструд: в трудовом договоре должны быть перечислены обязанности сотрудника.

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