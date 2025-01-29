Декларация по НДС

Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО

Если пропустить момент изменения ОКТМО, то ФНС может прислать требование с запросом пояснений по этой ошибке. Рассказываем, как корректно исправить неточность.
Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы исправить неверный ОКТМО в декларации придется одновременно сдать два расчета:

  • новый первичный расчет с номером корректировки «0--». В нем нужно указать верный ОКТМО, а также перенести в него все сведения из сданного расчета с неверным ОКТМО;

  • отменяющий расчет с номером корректировки «1--». В нем нужно проставить тот же неверный ОКТМО, что и в изначальном, о во всех полях проставить нули.

Если не исправить ошибку, то ФНС не перенесет начисления с неверного ОКТМО на актуальный.

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