Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО

Чтобы исправить неверный ОКТМО в декларации придется одновременно сдать два расчета:
новый первичный расчет с номером корректировки «0--». В нем нужно указать верный ОКТМО, а также перенести в него все сведения из сданного расчета с неверным ОКТМО;
отменяющий расчет с номером корректировки «1--». В нем нужно проставить тот же неверный ОКТМО, что и в изначальном, о во всех полях проставить нули.
Если не исправить ошибку, то ФНС не перенесет начисления с неверного ОКТМО на актуальный.
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