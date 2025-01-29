Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО

новый первичный расчет с номером корректировки «0--». В нем нужно указать верный ОКТМО, а также перенести в него все сведения из сданного расчета с неверным ОКТМО;

отменяющий расчет с номером корректировки «1--». В нем нужно проставить тот же неверный ОКТМО, что и в изначальном, о во всех полях проставить нули.