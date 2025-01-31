Контрагенты требуют от упрощенцев подтверждения, что они на НДС. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1861

Сегодня в выпуске:
Дайте справку — с упрощенцев стали требовать подтверждения их НДСности.
Районный коэффициент нужно выделять и в отпускных — для целей расчета НДФЛ.
Печалька дня: февраль будет без длинных входных.
Пятничный «Клерк».
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня
У упрощенцев требуют подтвердить правомерность ставки НДС 5%
Раньше все было понятно — раз контрагент с УСН, то он работает без НДС, а теперь варианты: без НДС, с НДС по пониженным ставкам (а их две), с НДС на ставке 20%.
Бухгалтеры контрагентов перестраховываются и требуют предоставить документ, подтверждающий, что упрощенец — плательщик НДС по пониженной ставке. Проблема в том, что такого документа не существует. Разве что компания может предоставить подтверждающее письмо. Кроме того, необходимо внести изменения в договор.
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Маразм с новыми ставками НДФЛ
У сотрудников, которые получают зарплату с северными надбавками и/или районными коэффициентами, доход облагается по пятиступенчатой шкале НДФЛ и двухступенчатой (в части тех самых надбавок и коэффициентов). И КБК для этих двух частей разные.
ФНС выпустила письмо от 28.01.2025 № БС-4-11/739@. По нему выходит, что часть выплаты по среднему (например, оплата отпуска), приходящаяся на суммы районных коэффициентов и надбавок, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ. Это значит, что такие доходы тоже надо делить. Больничные тоже считаются по среднему и к ним эта система тоже относится.
Бухгалтеры возмущены — а как вытаскивать из сумм отпускных районные коэффициенты?
Февраль будет коротким месяцем без длинных выходных
Предусмотрен перенос выходного дня с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая. Так что не светит нам не только удлиненных выходных, но и сокращенного на 1 час рабочего дня.
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Пятничный «Клерк»
Что ест бухгалтер. Голосуем за пельмени — давно у нас не было поста с едой)) любите пельмешки?
Обсуждаем, чем отвлекаетесь от рутины, отчетности и прочих бухгалтерских будней — Отдушина для бухгалтера. И не только для бухгалтера
Пятничный мозгонапрягатель тоже не подвел и вышел вовремя)) Ищем предметы на картинке, ни одного не пропускаем. Можно играть с друзьями или коллегами на скорость)
Полезные ссылки для бухгалтера
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Мем дня
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Ваша немножко метеозависимая редакция
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