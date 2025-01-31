Контрагенты требуют от упрощенцев подтверждения, что они на НДС. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1861

Раньше все было понятно — раз контрагент с УСН, то он работает без НДС, а теперь варианты: без НДС, с НДС по пониженным ставкам (а их две), с НДС на ставке 20%.

Бухгалтеры контрагентов перестраховываются и требуют предоставить документ, подтверждающий, что упрощенец — плательщик НДС по пониженной ставке. Проблема в том, что такого документа не существует. Разве что компания может предоставить подтверждающее письмо. Кроме того, необходимо внести изменения в договор.