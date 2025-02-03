Что меняется для бухгалтера с февраля. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1862

Сегодня в выпуске:
Изменения для бухгалтера с февраля 2025 года.
У ИП отсутствуют сведения о взносах 1% за 2023 на ИЛС.
Как проверить систему налогообложения ИП.
Без каких данных декларацию 3-НДФЛ налоговики обязаны принять.
Время сдавать уведомление по НДФЛ. Снова.
Новое-старое положение о командировках.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Обзор изменения февраля для бухгалтера
Самые главные изменения, о которых нужно знать:
Отменяются квитанции о приеме электронных требований.
С 05.02.2025 не нужно отправлять в ответ ИФНС квитанцию о приеме по ТКС требования об уплате налога или представлении документов (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с изменениями в НК). Требование теперь считается полученным через 6 дней с даты отправки автоматически. За неотправку такого требования компании могла грозить блокировка счета. Так что изменение положительное.
Новая форма справки о сальдо ЕНС. В новой справке будет больше подробной информации, например, про начисленные пени.
Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ с 1 февраля.
Изменился отчет по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате». С отчета за январь 2025 его подают в территориальный Росстат все организации (кроме СМП) до 2-го рабочего дня после отчетного периода. То есть первый такой отчет нужно подать уже сегодня — 3 февраля.
Также поменяли статформу о численности и зарплате работников и правила ее заполнения для отчета с 1 февраля.
С 10 февраля начнет действовать приказ ФНС от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. Он изменил методику оценки юридических лиц в АИС «Налог-3»: добавили два критерия. Они связаны с долгами по обязательным платежам.
Также изменились: форма декларации по НДС, размеры детских пособий и материнского капитала, утверждена декларация для туристического налога, еще в нескольких регионах с февраля начал действовать спецрежим — АУСН и т.д. Дайджест изменений ос ссылками на новости по ним и нормативку найдете здесь.
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СФР не знает, что ИП заплатили взносы и не отражает их в ИЛС
До 10 июля 2024 года налоговики должны были выгрузить в СФР данные о взносах ИП 1% за 2023 год. Это необходимо для того, чтобы людям за них начислили пенсионные баллы.
Но на дворе февраль, а СФР все еще сведений об уплате взносов не видит, на что и жалуются предприниматели. В новость мы добавили выдержку из ответа СФР, фонд ссылается на то, что данные из ФНС не поступали.
Как ИП узнать свою систему налогообложения
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются даже бывалые бухгалтеры — отсутствие точной информации о системе налогообложения, по которой работает ИП. Предприниматели совершают такие ошибки:
Забывают вообще подать уведомление на УСН и/или заявление патент.
Пропускают срок (несвоевременно отправляют заявления).
Доверяют регистрацию ИП посреднику, который не подает необходимые документы.
Выбирают не тот объект налогообложения по УСН (например, вместо доходов минус расходы — доходы).
Так что бухгалтеру прежде всего стоит убедиться, какая именно система у предпринимателя. Проще всего это сделать через личный кабинет — дали инструкцию, как ИП получить выписку о своих системах налогообложения, он может скинуть ее бухгалтеру и тогда у вас будет минус одна причина для паранойи)
Что можно не писать в декларации 3-НДФЛ
Большинство людей заполняют декларацию в специальной программе от ФНС и распечатывают ее или оформляют и отправляют в личном кабинете. Это удобно, просто и всегда формируется правильный документ. Но есть еще и те, кто заполняет декларацию вручную, в этом случае риск совершить ошибку выше.
При этом налоговики, принимая декларацию, проверяют, хотя бы поверхностно, не допущены ли ошибки. Но важно знать, отсутствие каких данных не может быть причиной отказа в принятии декларации инспекцией.
Вы можете не указывать:
данные своего паспорта;
код страны;
дату рождения.
Но только, если вы при этом указали ИНН или или регномер из регистра населения (ЕРН).
Об этом заявляет ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/720@.
Отказ принять декларацию, в которой указан ИНН, но нет паспортных данных — неправомерен.
Не забудьте сдать второе уведомление по НДФЛ
Второе за январь, но первое в феврале. В уведомлении, которое нужно сдать не позднее 3 февраля нужно включить НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025. Код периода в этом уведомлении – 21/11. Уплатить налог из этого уведомления надо до 05.02.2025.
Все КБК по налогам, взносам, сборам и пошлинам на 2025 год найдете здесь.
Примут новое положение по командировкам. Правда, там ни слова не изменится
Действующее сейчас положение от 13.10.2008 № 749, применяется только до 01.09.2025. Потом будет новое положение. В проекте нового документа никаких изменений мы не нашли, все нормы из старого положения под копирку перекочевали в новое.
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
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Ваша желает, чтобы вам прибавляли только зарплату, а не работу редакция
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