Что меняется для бухгалтера с февраля. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1862

С 05.02.2025 не нужно отправлять в ответ ИФНС квитанцию о приеме по ТКС требования об уплате налога или представлении документов (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с изменениями в НК). Требование теперь считается полученным через 6 дней с даты отправки автоматически. За неотправку такого требования компании могла грозить блокировка счета. Так что изменение положительное.

Новая форма справки о сальдо ЕНС . В новой справке будет больше подробной информации, например, про начисленные пени.

Изменился отчет по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате». С отчета за январь 2025 его подают в территориальный Росстат все организации (кроме СМП) до 2-го рабочего дня после отчетного периода. То есть первый такой отчет нужно подать уже сегодня — 3 февраля.

Также поменяли статформу о численности и зарплате работников и правила ее заполнения для отчета с 1 февраля.