📌 Новое и изменения с февраля: обзор для бухгалтера

АУСН: больше регионов

С 1 февраля автоУСН станет доступен еще в шести регионах. Это Карелия, Марий Эл, Белгородская и Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Запорожская область. Актуальный перечень регионов, где введена АУСН — здесь.

Новая налоговая отчетность и документы

Новая форма декларации по НДС С 17 февраля начнет действовать новая форма декларации по НДС. Ее надо применять для отчетности за первый квартал 2025 года. Детали тут. Установлена декларация для туристического налога По утвержденному формату представить отчетность по турналогу нужно за первый квартал 2025 года. В ней 4 страницы. Подробнее в новости. Отмена квитанции о приеме электронных требований С 05.02.2025 отменена необходимость отправлять в ответ ИФНС квитанцию о приеме по ТКС требования об уплате налога или представлении документов (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с изменениями в НК). Требование теперь считается полученным через 6 дней с даты отправки. То есть автоматически. Соответственно, минус одно основание для блокировки счета. Подробнее в нашей новости. Новая форма справки о сальдо ЕНС Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ утвердил новую форму справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) и ее электронный формат. Подробнее в новости. Решение о взыскании через Госуслуги С 24 февраля налогоплательщики смогут получать решения о взыскании задолженности на портале Госуслуг. Изменения в регламент внес приказ ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-6/1117@. то есть не только в личном кабинете.

Налоговый контроль

Налоговики по-новому оценят деятельность плательщиков С 10 февраля начнет действовать приказ ФНС от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. Он изменил методику оценки юридических лиц в АИС «Налог-3»: добавили два критерия. Они связаны с долгами по обязательным платежам. Подробности здесь.

Кассы

ККТ в новых регионах Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ с 1 февраля. Подробнее и про сроки для остальных мы писали здесь.

Пенсии и соцвыплаты

Дополнительная индексация пенсий и социальных выплат Фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%. Но изначально власти исходили из прогнозного уровня в 7,3%. Поэтому пришлось задним числом — с 01.01.2025 — повысить страховые и военные пенсии, а также более 40 социальных выплат. Доплата стартует с февраля. Повышение выплат по травматизму Единовременные и ежемесячные выплаты по ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний проиндексируют на годовую инфляцию 9,5%. В частности, максимальная ежемесячная выплата подрастет со 108 784,04 руб. до 119 118,52 руб. Увеличение пособия по безработице С 1 февраля его проиндексируют на 9,5%: минимальное пособие — составит 1 764,05 руб.;

максимальное — 15 043,78 руб. в первые 3 месяца безработицы, 5 880,15 руб. – в следующие 3 месяца. Эти же суммы для предпенсионеров и впервые ищущих работу. Повышение маткапитала С 1 февраля родителям проиндексируют выплаты по сертификатам маткапитала на уровень инфляции, которая составила 9,5%. Детали по суммам в нашей новости. Повышение единого пособия В феврале родители получат проиндексированное единое пособие на детей до 17 лет. Причина — рост на 15% прожиточного минимума. В среднем повышение на 1-2 тыс. руб. Итоговые суммы — 8,6-17,2 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, а для беременных – 9,6-19,3 тыс. руб.

Статотчетность

Работодатели начнут по-новому сдавать отчет по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате». С отчета за январь 2025 его подают в территориальный Росстат все организации до 2-го рабочего дня после отчетного периода. То есть первый такой отчет нужно подать 3 февраля (не касается субъектов малого предпринимательства). Про заполнение этой формы — приказ Росстата от 03.12.2024 № 595. Также поменяли статформу о численности и зарплате работников и ее заполнение для отчета с 1 февраля. Сведения направляют с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного месяца (квартала). Новый регламент — в приказе Росстата от 16.12.2024 № 647.

Счета и операции

Блокировка операций с цифровым рублем С 23 февраля банки начнут приостанавливать операции клиентов с цифровыми рублями, если в них обнаружат признаки мошеннических действий, перевода без согласия. Период охлаждения составит 2 дня. Детали в нашей новости. Открытие счета и операции: новый запрет С 5 февраля начнет действовать запрет для банков на открытие счетов и проведение финансовых операций для иностранцев и лиц без гражданства, которые включены в специальный реестр по законодательству о правах иностранцев. Новое в работе нотариусов Начинает действовать ряд новых правил работы с документами, банковскими счетами и клиентами для нотариусов и их помощников. Это сделано для повышения эффективности антиотмывочных мер. Легализовать доход станет сложнее (закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ). Подробности в новости. Квалифицированные инвесторы: ужесточение требований Для получения статуса квалифицированного инвестора ЦБ увеличил имущественный критерий в два раза — с 6 до 12 млн рублей. Об этом в нашей новости. Также с 22 февраля меняются ограничения для финорганизаций на сделки по покупке ценных бумаг с физлицами, которые не имеют статуса квалифицированного инвестора.

Неналоговые платежи

ОСАГО Изменились тарифные коридоры по ОСАГО для некоторых видов транспорта. Ставки для легковых авто остались прежними, но в некоторых регионах изменился коэффициент территории, который влияет на стоимость полиса. Есть изменения как в большую, так и меньшую сторону. Также повысили коэффициент для полисов ОСАГО без ограничений по количеству водителей — с 2,32 до 3,16. Еще см. в нашей новости. Повышение платы в систему «Платон» 1 февраля пройдет ежегодная индексация платы в госсистеме «Платон» за большегрузы. За км пробега перевозчики заплатят 3,34 рубля вместо прежних 3,05 рубля. Мы об этом писали тут. Сервисный сбор Ozon С 1 февраля маркетплейс Ozon отменит сервисный сбор для собственников ПВЗ, который установили в марте 2024 года. Подробнее в новости.

Иные изменения