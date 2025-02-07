Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5820. Новая форма справки о сальдо ЕНС вступит в силу с 10 февраля

ФНС обновила форму и формат справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС).

В новой форме справки о состоянии сальдо ЕНС подробно распишут налоговые пени и уточнят отрицательное сальдо.

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Утренний бухгалтер

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18 С 10 февраля будет новая форма справки о сальдо ЕНС

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Дата проведения: 11 февраля, вторник

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Дата проведения: 11 февраля, вторник

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Дата проведения: 12 февраля, среда

Три важных сервиса 1С для бухгалтера: отчетность, КЭДО, распознавание первички

Дата проведения: 12 февраля, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5819. В декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов

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За что ИП оштрафуют в 2025 году

Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.

Очередность платежей в платежном поручении в 2025 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

Как справиться с самокритикой и перестать себя уничтожать свою самооценку

«Другие справляются, а ты нет» — этот жестокий внутренний голос преследует нас годами. Каждая ошибка или неудача становится поводом для очередного самобичевания. Даже достижения в карьере не приносят радости, ведь мы их тут же обесцениваем. Этот токсичный монолог портит жизнь, лишает уверенности и не дает двигаться вперед.

Может ли ИП продавать товары на маркетплейсе юрлицам

Многие компании и ИП торгуют на маркетплейсах, заключая с площадкой агентский договор. Однако сейчас появилась опция продажи товаров другим юридическим лицам. Рассказываем, что известно уже сейчас.

Как оплатить больничный исполнителю по ГПД

Если у организации есть новый исполнитель по договору ГПХ, по которому приходит больничный лист, то не всегда понятно: нужно ли его оплачивать. Например, если он устроился совсем недавно, возникают ли у организации обязательства по выплате больничного?

Заключили ГПД с гражданином Белоруссии: что с НДФЛ

Если компания заключает гражданско-правовой договор, то ей необходимо удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Но как быть, если договор заключен с гражданином Белоруссии, который проживает в своей стране и реализует услуги через интернет?

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Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.

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Декларация по НДС: новая форма с 2025 года

Чего боятся родители: что будет, если не говорить с ребенком «об этом»

Топ ошибок кадровых специалистов при сотрудничестве с самозанятыми

Офшоры: что это, для чего создаются, как работают

По какому ФСБУ сдавать отчетность за 2024 год

Двухдневная научно-практическая конференция для бухгалтеров: «Современный бухгалтер: технологии, законодательство, перспективы»

Льготы для бизнеса: налог на прибыль

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Как ИИ меняет работу бухгалтера: часть первая

Топ ошибок бухгалтеров при работе с новыми задачами и как их избежать

Международные расчеты сегодня: как сейчас проходят платежи, в какие страны и в какой валюте

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С чего начать изучение УСН? Подборка курсов для бухгалтера

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Резюме

Трибуна

10% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

СберИнвестиции обновили топ-10 акций

📈 Инвестиционный вычет по прибыли при вложениях в инновационные проекты – что нового

✅ ФНС России выпустила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса. Кто имеет право их применять

Уплата штрафа за организацию третьим лицом: разъяснения ФНС

💣 Падение нефти до 75$. Почему Трамп возомнил себя господином нефтяного рынка? Что происходит?

💥Обзор новостей: ЦБ не повысит ключевую ставку 14 февраля, продажу эзотерических товаров ограничат детям, трансгендеры не будут участвовать в женских соревнованиях

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ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Как правильно вести учет в малом бизнесе. Пошаговое руководство для тех, кто не хочет разориться на штрафах

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Отрицательные и 100% ставки по налогам, налоговый долг Абрамовича в обзоре

Что такое growth-маркетинг и зачем он нужен: понятная инструкция

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НДФЛ с РК

РАССЫЛКА 612 267 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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