Утренний бухгалтер № 5820. Новая форма справки о сальдо ЕНС вступит в силу с 10 февраля

— Утренний бухгалтер № 5819. В декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов

С отчета за 1 квартал 2025 года надо сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

— За что ИП оштрафуют в 2025 году

Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.

— Очередность платежей в платежном поручении в 2025 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

— Как справиться с самокритикой и перестать себя уничтожать свою самооценку

«Другие справляются, а ты нет» — этот жестокий внутренний голос преследует нас годами. Каждая ошибка или неудача становится поводом для очередного самобичевания. Даже достижения в карьере не приносят радости, ведь мы их тут же обесцениваем. Этот токсичный монолог портит жизнь, лишает уверенности и не дает двигаться вперед.

— Может ли ИП продавать товары на маркетплейсе юрлицам

Многие компании и ИП торгуют на маркетплейсах, заключая с площадкой агентский договор. Однако сейчас появилась опция продажи товаров другим юридическим лицам. Рассказываем, что известно уже сейчас.

— Как оплатить больничный исполнителю по ГПД

Если у организации есть новый исполнитель по договору ГПХ, по которому приходит больничный лист, то не всегда понятно: нужно ли его оплачивать. Например, если он устроился совсем недавно, возникают ли у организации обязательства по выплате больничного?

— Заключили ГПД с гражданином Белоруссии: что с НДФЛ

Если компания заключает гражданско-правовой договор, то ей необходимо удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Но как быть, если договор заключен с гражданином Белоруссии, который проживает в своей стране и реализует услуги через интернет?

— ИП на УСН с НДС в 2025 году: пять частых вопросов

Сделали подборку для ИП с разъснениями по применению ставкок НДС, правилам освобождения от уплаты налога, льготам, применению вычетов на пониженных ставках.

— УСН 2024-2025: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Сделали большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки

— Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.