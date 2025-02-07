Утренний бухгалтер № 5820. Новая форма справки о сальдо ЕНС вступит в силу с 10 февраля

В новой форме справки о состоянии сальдо ЕНС подробно распишут налоговые пени и уточнят отрицательное сальдо.
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Разборы законов
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В мини-курсе рассказали о новых форматах УПД и счета-фактуры, а также о графике перехода на новый формат.
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Изменения, которые произошли с начала этого года, существенно прибавили работы бухгалтерам. В материале разбираем особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры, отвечаем на частые вопросы.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-7388 от 19.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-07-09/7161 от 28.01.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-16-11/23@ от 29.01.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/506@ от 22.01.2025
Росстат: Приказ № 567 от 16.11.2023
Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006
Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-7315/2021 от 26.04.2021
Конституционный Суд РФ: Определение № 2653-О от 25.11.2020
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-7118/2024 от 17.10.2024
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