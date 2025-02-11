Утренний бухгалтер № 5822. ФНС выпустила контрольные соотношения для новой декларации по НДС

За 1 квартал 2025 года сдавать декларацию по НДС надо по новой форме. Для нее налоговики подготовили контрольные соотношения.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
В уведомлении по ЕНП налогоплательщикам надо указывать ОКТМО из 8 цифр.
На заметку бухгалтеру: мошенники от имени ФНС требуют от бизнеса пояснений через telegram-бот. Проявляйте бдительность.
В 1 квартале бизнесу нужно подать заявления на льготу по имущественным налогам.
Как увеличить прибыль вашего бизнеса за счет грамотного использования внутренних резервов рабочего времени, узнаете здесь.
Минтруд: если в ТК какие-то сроки прописаны в рабочих днях, то имеются в виду рабочие дни по производственному календарю.
ФНС: поощрение за орден Мужества облагается НДФЛ.
Разрешительный режим на кассе при продаже маркированных товаров: как это работает, узнаете из статьи.
Минфин: имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий.
С января 2025 года Роструд формирует реестр недобросовестных работодателей — компаний и ИП, которые заменяют трудовой договор гражданско-правовым.
Но чаще причина — в неправильно оформленной документации с работником и некорректных формулировках договора.
Сервис «Бизнес» от Самозанятые.рф помогает настроить работу с внештатниками без рисков переквалификации в трудовые отношения:
проверим и подпишем договор, отправим чеки и акты через ЭДО;
вместе с юристом проведем аудит и защитим от налоговых доначислений;
проведем моментальные выплаты любому количеству исполнителей.
👉Оставьте заявку — подберем решение для вашего бизнеса и предоставим демо-доступ к платформе.
Реклама: ООО «Самозанятые», ИНН 9731029523, erid 2W5zFJ1KTXW
Разборы законов
— Чек-лист для подготовки обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году. Мини-курс
В мини-курсе расскажем особенности заполнения обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году.
— Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера
Передача бухгалтерии на аутсорс не поможет скрыть документы от возможной выемки. Налоговики вправе провести это мероприятие и у аутсорсера.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
— Изменения в налогах – 2025: самые частые вопросы. Конспект вебинара с видео и тестированием
Изменения, которые произошли с начала этого года, существенно прибавили работы бухгалтерам. В материале разбираем особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры, отвечаем на частые вопросы.
❗Как отчитаться по НДС без ошибок с первой попытки?
Пройдите курс повышения квалификации Учет НДС — 2025.
Разберетесь:
✅ Новыми правилами по НДС.
✅ Как на УСН платить НДС.
✅ Заполнением деклараций.
После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 7 900 рублей. Старт потока 15 февраля.
Новости
1 В Подмосковье открыт прием заявок на субсидии по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы»
2 Топ-3 сфер, где нарушали антимонопольный закон в 2024 году
3 На Мосбирже бум вложений в облигации
4 Для компаний под санкциями ввели очередное послабление
5 Товары без маркировки пойдут на благотворительность
6 📅 Сроки по ТК надо считать по производственному календарю
7 Поощрение за орден Мужества облагается НДФЛ
8 Банки отклоняют 95 из 100 заявок на кредиты
9 Прогноз: реальные зарплаты вырастут только на 3,3% в 2025 году
10 Имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий
11 Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!
12 В ЕНП-уведомлении надо указывать ОКТМО из 8 цифр
13 Подготовьтесь к допросу в налоговой вместе с налоговым адвокатом
14 Налоговики в 1 квартале ждут от бизнеса заявления на льготу по имущественным налогам
15 Работающим пенсионерам изменят порядок перерасчета выплат
16 На Wildberries запустили продажу автомобилей с пробегом
17 Что изменилось в счетах-фактурах, 6-НДФЛ, форме П-4: экспертные разборы за неделю
18 Региональные власти смогут заключать с Роскадастром договоры, чтобы наполнить ЕГРН
19 Вышли контрольные соотношения для новой декларации по НДС
20 Конституционный суд: работодатель может отстранить сотрудника за отказ прививаться
21 👎 Мошенники от имени ФНС требуют от бизнеса пояснений через telegram-бот. Будьте бдительны!
22 В Москве обсудят бизнес-этику в частных сегментах бизнеса
23 📄 У справки о состоянии сальдо ЕНС теперь новая форма
24 Игровые студии предложили освободить от налога на прибыль
25 Как вознаграждение платежному агенту учитывать в ЦФУ при импорте: примеры от Минфина
26 Чтобы при расторжении договора страхования с вас не взыскали НДФЛ, надо взять справку в ИФНС
27 Организаторов благотворительных сборов обяжут регистрироваться на Госуслугах
28 😍 Новая романтическая акция на «Клерке»! Скидки до 82% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки
29 Мишустин: экономика справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением
30 Кабмин выделил еще 800 млн рублей предприятиям из приграничных регионов
31 Бизнес на УСН платит налог на имущество по кадастровой стоимости
32 Мишустин предположил, что в 2026 году не будет значительного роста экономики
Мероприятия
Как изменился НДС с 1 января 2025 года
Дата проведения: 11 февраля, вторник
Допрос в налоговой: правила поведения и способы защиты
Дата проведения: 11 февраля, вторник
Дата проведения: 11 февраля, вторник
Внутренние резервы рабочего времени - простые инструменты поиска и оценки эффективности
Дата проведения: 12 февраля, среда
Три важных сервиса 1С для бухгалтера: отчетность, КЭДО, распознавание первички
Дата проведения: 12 февраля, среда
Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью
Дата проведения: 13 февраля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5821. Пониженные ставки НДС надо применять 3 года. Но есть исключение
Если бизнес на УСН с доходом свыше 60 млн рублей выбирает льготные ставки НДС 5% и 7% без права на вычет, то отказаться от них просто так нельзя.
— Прощание по-славянски или как вывести иностранных участников из компании
Несмотря на обилие экономических санкций, принимаемых «коллективным Западом» в отношении России, наша страна по-прежнему остается привлекательной с точки зрения ведения бизнеса. Недаром, несмотря на все риски, граждане из недружественных государств не спешат покидать российские компании, поддерживая присутствие на рынке как в составе акционеров, так и, к примеру, через дочерние организации.
— Как ИП на УСН «Доходы» уменьшить налог на страховые взносы за себя
ИП на УСН вправе уменьшить налог на страховые взносы. При этом для взносов за себя даже не требуется, чтобы они были уплачены. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Освобождается ли от НДС ресторанная деятельность, если организация работает по агентскому договору
Деятельность кафе, ресторанов и других заведений, оказывающих услуги общепита, освобождается от НДС. Но действует ли льгота, если в ресторане две организации, работающие друг с другом по агентскому договору?
— Как оформить выплату премий отделу продаж
Нередко организации создают типовые трудовые договоры для всех сотрудников. Это удобно, однако иногда может потребоваться издать дополнительные локальные акты. Например, если нужно предусмотреть в договоре премиальную часть зарплаты для некоторых категорий работников. Рассказываем, как это сделать.
— Внедрение маркировки: какого подрядчика выбрать? Рейтинг компаний-вендоров
Динамика обязательной маркировки товаров в России стала вызовом для бизнеса, требующим интеграции передовых решений в процессы компании. Компании стремятся выбрать партнеров, которые обеспечат комплексный подход к маркировке, включая гибкость решений, интеграцию с ERP-системами и готовность к взаимодействию с системой «Честный знак». В этом рейтинге представлены ведущие компании, которые предлагают передовые решения по автоматизации маркировки.
— Мошенники пугают бизнес псевдотребованиями от ФНС. 🕵🏻«Ночной бухгалтер» № 1867
Неумелые подделки под налоговые требования рассылают бизнесу мошенники. Переходить по ссылкам из таких писем нельзя. Будьте бдительны!
— Нужно ли отражать отрицательное вознаграждение агенту в бухгалтерском и налоговом учетах
При работе на маркетплейсе у ИП на УСН возникает много вопросов: как учитывать доходы, как отражать агентское вознаграждение и начислять НДС. Но что делать, если комиссия маркетплейса отрицательная?
Блоги компаний
Как физлицу получить электронную подпись в 2025 году
Разрешительный режим на кассе при продаже маркированных товаров: как это работает
Будущее работы с документами: переход от СЭД к CLM
💘 От «Клерка» с любовью! Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки
Страхование СМР: полное руководство для строителей и подрядчиков
Как составить политику конфиденциальности для сайта в 2025 году
Цифровые финансовые активы (ЦФА): применение для международных платежей в условиях санкций
Как проверять финансовую отчетность (баланс) контрагента
В России появился первый лайфстайл банк без тарифов и комиссий
Кто будет платить налог на рекламу на маркетплейсах в 2025 году
Консультации
2НФДЛ для сотрудника, работающего в основном и обособленном подразделении
Почему Вб делает 2 детализации за один день?
Налоговая ставка ИП УСН Удмуртия
ИП сомнительное применение УСН
отчетная дата попадает на выходной день
Выплата участникам ООО, изменение уставного капитала ООО
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер ТСЖ Зарплата от 70000 до 90000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
15 облигаций с фиксированным купоном от 22% и высоким рейтингом
Омниканальный маркетинг: как внедрить в стратегию компании
💥Обзор новостей: в ГД предложили сократить рабочую неделю на час, бездомным окажут помощь «по месту их пребывания», Трамп пожалел принца Гарри
О расходах организации на оплату фитнеса для сотрудников
🧊 ИНФЛЯЦИЯ — снижение темпов 3 неделю подряд. Почему банки начали резать проценты по вкладам, и чего ждать от заседания ЦБ?
Как покупать вино на вашу компанию в корпоративных целях?
Павел Дуров застрял во Франции на круассановой диете, а также возвращение Comic Con в РФ
⛏ЮГК. Результаты 2024 года и прогнозы на 2025 год
А что с налоговыми долгами после ликвидации компании?
Взыскание задолженности с ООО: как действовать, чтобы увеличить шансы на реальное получение денег
Этика делового общения. Плюсы и минусы строго деловой коммуникации
Российский брокер с самыми низкими комиссиями
Обзор: обвинения Биткоин-Иисуса, Проблемы работающих с самозанятыми, обложение вкладов в рамках доверительного управления
О правах эзотериков и потребителей. Юридический дайджест #16
Не указана дата в уведомлении о вызове в налоговую: что делать?
Можно ли потребовать компенсации за обучение с работодателя?
Документы
Правительство РФ: Постановление № 2201 от 01.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-03/3784 от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-03/3907 от 20.01.2025
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС24-14654 от 14.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости УСН 1% в 2025 году: новые условия, список регионов и актуальные решения
Президиум ВС РФ: Обзор судебной практики № от 18.12.2024
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 39 от 17.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3748 от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3428 от 17.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/3188 от 17.01.2025
Последние темы форума
— Помещения внутри здания — как учитывать в 1с?
— Возврат на р\с от бывшего ИП ( ныне физ.лицо)
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию