Утренний бухгалтер № 5822. ФНС выпустила контрольные соотношения для новой декларации по НДС

За 1 квартал 2025 года сдавать декларацию по НДС надо по новой форме. Для нее налоговики подготовили контрольные соотношения.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

В уведомлении по ЕНП налогоплательщикам надо указывать ОКТМО из 8 цифр.

На заметку бухгалтеру: мошенники от имени ФНС требуют от бизнеса пояснений через telegram-бот. Проявляйте бдительность.

В 1 квартале бизнесу нужно подать заявления на льготу по имущественным налогам.

Как увеличить прибыль вашего бизнеса за счет грамотного использования внутренних резервов рабочего времени, узнаете здесь.

Минтруд: если в ТК какие-то сроки прописаны в рабочих днях, то имеются в виду рабочие дни по производственному календарю.

ФНС: поощрение за орден Мужества облагается НДФЛ.

Разрешительный режим на кассе при продаже маркированных товаров: как это работает, узнаете из статьи.

Минфин: имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий.