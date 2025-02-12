Росстат будет фиксировать статистику о ценах на товары по данным ККТ, полученным из ФНС. 🛒«Ночной бухгалтер» № 1869

Налог по ПСН можно уменьшить на взносы ИП, которые еще не оплачены. Эта норма НК работает уже 3-ий год, нов программе ФНС до сих есть недоработка – бизнесменам автоматически выдается отказ в уменьшении на том основании, что взносы не уплачены.

Надо подавать жалобу, делятся своим опытом бухгалтеры.

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