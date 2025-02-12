Росстат будет фиксировать статистику о ценах на товары по данным ККТ, полученным из ФНС. 🛒«Ночной бухгалтер» № 1869

Сегодня в выпуске:
Данные с ККТ пойдут прямиком в Росстат.
Налоговики отказывают ИП в уменьшении ПСН на взносы.
Как экономить на командировках.
Уральский РК тоже идет по отдельной шкале НДФЛ.
С дефицитом кадров будут бороться повышением зарплат.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Для НДС-вычета нужен не только счет-фактура, но и акт.
Мем дня.
Статистика по данным ККТ
Чтобы минимизировать человеческий фактор при фиксации цен, информация с касс будет поступать сразу в Росстат.
В Росстат из ФНС пойдет информация для статистики о ценах и покупках россиян: о ценах, наименованиях организаций и адреса торговли.
Уменьшение ПСН на взносы
Налог по ПСН можно уменьшить на взносы ИП, которые еще не оплачены. Эта норма НК работает уже 3-ий год, нов программе ФНС до сих есть недоработка – бизнесменам автоматически выдается отказ в уменьшении на том основании, что взносы не уплачены.
Надо подавать жалобу, делятся своим опытом бухгалтеры.
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Как экономить на командировках
Спланировать то, забронировать это — бывает тяжело организовывать командировки, влезая в бюджет и сохраняя порядок в документах. Однако есть несколько способов упростить жизнь: о них рассказали в гайде Авиасейлс для бизнеса.
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РК на Урале
Не только районные коэффициенты на Крайнем Севере надо считать отдельно от зарплаты для целей НДФЛ.
Уральские районные коэффициенты тоже облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ. Потому что они введены из-за плохого климата.
Объяснение дали налоговики Башкирии.
Работникам повышают зарплату, чтобы не потерять их
Работодатели констатируют кадровый голод. Бизнес ищет разные способы удержать специалистов, в том числе 58% готовы повысить им зарплаты.
Еще усилят нематериальную мотивацию сотрудников.
Вам тоже повысили зарплату?
Полезные ссылки для бухгалтера
Сотрудничество с самозанятым должно иметь сдельный характер. Узнайте пять критериев сдельности отношений с самозанятыми, о которых должен знать каждый заказчик.
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Счет-фактура не заменяет акт
Счет-фактура является документом, оформляемым наряду с платежным и первичным учетным документом. Он не заменяет собой акт выполненных работ, объясняет Минфин.
Для вычета по НДС нужен счет-фактура и первичный документ (акт).
Мем дня
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Ваша получает зарплату без районных коэффициентов редакция
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