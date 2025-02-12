Почти 60% работодателей повысят зарплаты, чтобы сохранить сотрудников

Дефицит кадров коснулся 86% опрошенных компаний. Чтобы удержать кадры предприниматели будут повышать зарплаты и усилят нематериальную мотивацию сотрудников, а также перейдут на автоматизированные решения.

В январе 2025 года с дефицитом кадров столкнулись 86% работодателей. Предприниматели ищут разные способы удержать специалистов, в том числе 58% готовы повысить им зарплаты.

Нематериальную мотивацию планируют усилить 57% работодателей, расширить обязанности текущих сотрудников — 40%, автоматизировать деятельность — 38%, активно искать работников будут 36% компаний, а 28% отправят персонал на переквалификацию. Только 3% предпринимателей не собираются ничего менять в кадровой политике. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ).

«Рынок труда сейчас меняется быстрее, чем когда-либо. Поэтому важно не только привлекать новых сотрудников, но и создавать условия для их развития и долгосрочного сотрудничества», — считает директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Также она добавила, что в выигрыше окажутся те компании, которые смогут подстроиться под новый ритм и выстроить эффективную HR-стратегию.