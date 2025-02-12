Как блогеру зарегистрироваться в Роскомнадзоре: какие правила для тех, кто получает деньги за свой бизнес, и тех, кто просто имеет более 10 000 подписчиков

Немного предыстории: по закону от 08.08.2024 № 303-ФЗ все владельцы страниц в соцсетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек, с 1 ноября 2024 года обязаны предоставить в Роскомнадзор информацию о себе и своем блоге. 1 ноября на Госуслугах действительно открылась регистрация блогеров. Но до 1 января 2025 года никаких негативных последствий для тех, кто не зарегистрировался, не было.

Ограничения вступили в силу только с 1 января. С этого момента и незарегистрированным блогерам, и пользователям придется соблюдать ряд запретов:

Такие блогеры не имеют права просить пожертвования или донаты.

Бизнесу запрещено размещать рекламу на страницах блогеров без регистрации в роскомнадзоровском реестре.

Пользователи не смогут репостить тех, кто не прошел регистрацию.

Что касается сроков, то здесь все просто: если у вас уже есть 10 тысяч подписчиков, то, чтобы избежать ограничений, сведения нужно было передать с 1 ноября и до конца 2024 года. А если количество подписчиков превысит 10 тысяч в будущем, зарегистрироваться придется в срок не позднее 10 дней с этого момента.

Один из главных вопросов, который волнует большинство блогеров — на кого распространяются новые правила? Только на тех, для кого блогинг — это бизнес или вообще на любые страницы, у которых больше 10 000 подписчиков? Ответ, к сожалению, не обрадует тех, кто ведет страницы «для себя», без продаж и рекламы: регистрироваться обязаны все. И правила для всех общие, поскольку Роскомнадзор никак не разграничивает аккаунты.

Регистрироваться должны владельцы страниц практически во всех соцсетях. Не имеет значения, пишете ли вы статьи на Дзене или ведете страницу в Одноклассниках. Исключение составляют владельцы страниц в запрещенных соцсетях.

Ольга — успешный маркетолог с 55 тыс. подписчиков в одной из популярных социальных сетей. В своем блоге она делится полезными советами, рассказывает об интересных кейсах и продвигает собственные платные курсы. А еще — активно сотрудничает с рекламодателями и, соответственно, получает доход.

Наталья увлекается кулинарией: каждый день выкладывает интересные рецепты, рассказывает о своих лайфхаках и общается с подписчиками. На ее страницу подписано 28 тыс. пользователей. Но свой блог Наталья никак не монетизирует. На ее странице нет рекламы, как и нет рекламы собственных продуктов.

Юридическая компания, специализирующаяся на правовой помощи предпринимателям, ведет канал (15 тыс. подписчиков), в котором публикует новости из мира права и другой полезный для бизнеса контент. Рекламы в канале нет, не считая информации об услугах самой компании.

Зарегистрироваться в Роскомнадзоре обязаны все: и юридическая компания, и Ольга, и Наталья.

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