Как блогеру зарегистрироваться в Роскомнадзоре: какие правила для тех, кто получает деньги за свой бизнес, и тех, кто просто имеет более 10 000 подписчиков

Что нужно знать о регистрации в Роскомнадзоре и на кого это распространяется
Немного предыстории: по закону от 08.08.2024 № 303-ФЗ все владельцы страниц в соцсетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек, с 1 ноября 2024 года обязаны предоставить в Роскомнадзор информацию о себе и своем блоге. 1 ноября на Госуслугах действительно открылась регистрация блогеров. Но до 1 января 2025 года никаких негативных последствий для тех, кто не зарегистрировался, не было.
Ограничения вступили в силу только с 1 января. С этого момента и незарегистрированным блогерам, и пользователям придется соблюдать ряд запретов:
Такие блогеры не имеют права просить пожертвования или донаты.
Бизнесу запрещено размещать рекламу на страницах блогеров без регистрации в роскомнадзоровском реестре.
Пользователи не смогут репостить тех, кто не прошел регистрацию.
Что касается сроков, то здесь все просто: если у вас уже есть 10 тысяч подписчиков, то, чтобы избежать ограничений, сведения нужно было передать с 1 ноября и до конца 2024 года. А если количество подписчиков превысит 10 тысяч в будущем, зарегистрироваться придется в срок не позднее 10 дней с этого момента.
Один из главных вопросов, который волнует большинство блогеров — на кого распространяются новые правила? Только на тех, для кого блогинг — это бизнес или вообще на любые страницы, у которых больше 10 000 подписчиков? Ответ, к сожалению, не обрадует тех, кто ведет страницы «для себя», без продаж и рекламы: регистрироваться обязаны все. И правила для всех общие, поскольку Роскомнадзор никак не разграничивает аккаунты.
Регистрироваться должны владельцы страниц практически во всех соцсетях. Не имеет значения, пишете ли вы статьи на Дзене или ведете страницу в Одноклассниках. Исключение составляют владельцы страниц в запрещенных соцсетях.
Ольга — успешный маркетолог с 55 тыс. подписчиков в одной из популярных социальных сетей. В своем блоге она делится полезными советами, рассказывает об интересных кейсах и продвигает собственные платные курсы. А еще — активно сотрудничает с рекламодателями и, соответственно, получает доход.
Наталья увлекается кулинарией: каждый день выкладывает интересные рецепты, рассказывает о своих лайфхаках и общается с подписчиками. На ее страницу подписано 28 тыс. пользователей. Но свой блог Наталья никак не монетизирует. На ее странице нет рекламы, как и нет рекламы собственных продуктов.
Юридическая компания, специализирующаяся на правовой помощи предпринимателям, ведет канал (15 тыс. подписчиков), в котором публикует новости из мира права и другой полезный для бизнеса контент. Рекламы в канале нет, не считая информации об услугах самой компании.
Зарегистрироваться в Роскомнадзоре обязаны все: и юридическая компания, и Ольга, и Наталья.
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Как пройти регистрацию
Заявление подается на Госуслугах. Зарегистрироваться могут российские граждане, ИП, компании и иностранцы, но при наличии у них подтвержденной учетной записи. Если страниц с 10 000 и более подписчиками у вас несколько, зарегистрировать нужно каждую. У иностранного юрлица пройти регистрацию не получится.
Пошаговая инструкция:
Перейдите на Госуслуги, пройдите авторизацию.
Выберите «Подать заявление о регистрации канала и страницы».
Подтвердите, что на странице более 10 000 подписчиков, и перейдите к заявлению.
Проверьте корректность подтянувшихся данных.
При необходимости укажите дополнительные контакты.
Добавьте сведения о канале или странице и нажмите кнопку «Продолжить».
Отметьте, к чему привязаны страница или канал, укажите актуальные контакты, нажмите кнопку «Продолжить».
Заполните сведения об администраторах (при их наличии).
Нажмите кнопку «Отправить заявление».
Обратите внимание: юрлицам для подачи заявления нужно использовать учетную запись юридического лица.
После заполнения формы заявке присваивается номер: его в течение трех дней нужно разместить в описании своей страницы или в закрепленном сообщении. Это поможет Роскомнадзору подтвердить, что канал или страница принадлежат именно тому, кто отправил заявление.
Решение по заявке Роскомнадзор принимает в течение 10 рабочих дней, но этот срок, при необходимости, могут увеличить. Уведомление о включении страницы в реестр направляется в ЛК на Госуслугах.
Но на этом процесс не заканчивается. После регистрации в описании страницы следует разместить ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. С помощью этой ссылки и ваши рекламодатели, и любые другие пользователи могут удостовериться, что страница есть в роскомнадзоровском перечне.
Можно ли удалить страницу из реестра? Такая возможность существует: исключить канал или страницу из перечня возможно, если вы решите ее удалить, если подписчиков стало меньше 10 тысяч или если владелец нарушил закон об информации. Причем после восстановления аудитории пройти регистрацию нужно будет снова.
Что ждет нарушителей
Если по каким-то причинам блогер не уведомил ведомство о своей странице, последствия будут неприятными. Как мы уже говорили, вся информация запрещается для перепостов, а сам блогер не сможет собирать донаты и размещать рекламу. А еще есть риск блокировки страницы. У ведомства есть право требовать от социальной сети создать ограничение доступа аудитории.
Также предусмотрены штрафы — и для рекламораспространителя, и для рекламодателя. Согласно разъяснениям Минцифры, к ответственности нарушители будут привлекаться по ч. 1 ст. 14.3 КоАП. Соответственно, размер штрафа составит:
для граждан — 2 000–2 500 рублей;
для должностных лиц — 4 000–20 000 рублей;
для компаний — 100 000–500 000 рублей.
Зачем блогерам нужна регистрация
По мнению Роскомнадзора, мера должна помочь в первую очередь самим блогерам. Большая аудитория — это ресурс, доступ к которой интересует как рекламодателей, так и мошенников. Чтобы обезопасить владельцев страниц и пользователей от злоумышленников, ведомство вводит регистрацию.
Роскомнадзор утверждает, что верификация защитит блогеров от страниц-двойников, а также поможет сохранить доверие аудитории, поскольку подписчики в любой момент смогут убедиться, что взаимодействуют с проверенным источником. Также в новых реалиях это возможность заключать договоры с рекламодателями, поскольку теперь они могут работать только с верифицированными страницами и каналами, если у них свыше 10 тысяч подписчиков.
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Регистрация в Роскомнадзоре для работы с персональными данными
На Роскомнадзор не распространяются «надзорные каникулы», поэтому он может провести внеплановую проверку вне зависимости от возраста и размера организации
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