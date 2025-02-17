Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5826. В новую декларацию по УСН нужно вносить идентификатор МЧД

Сдавать декларацию по УСН за 2024 год нужно по новому формату.

Компании на УСН должны сдать декларацию за 2024 год не позднее 25 марта 2025 года, а ИП — до 25 апреля. В декларации нужно отражать новые данные.

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Утренний бухгалтер

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Роструд: бухгалтеров заставляют делать юридическую работу, но это незаконно.

Ошибки в счетах-фактурах: из-за каких откажут в вычете НДС, а какие не помешают этому, узнаете из статьи.

Минфин: не только грязный картофель облагается льготной ставкой НДС 10%, но и мытый.

✔️Новый этап маркировки одежды с 1 марта 2025 — ответы от Честного Знака

Эксперт из Честного Знака расскажет, какой товар будет считаться остатком и обязателен для маркировки, как правильно описать товар и получить коды на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 20 февраля в 11.00.

В программе:

  • Третья волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф.

  • Маркировка остатков: как правильно нанести код и ввести товар в оборот.

  • Что делать, если код поврежден или не считывается.

  • Как работать с возвратом маркированных товаров.

  • Разбор ситуаций и проблем при работе с кодами маркировки.

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Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года

В феврале 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.02 надо сдать еще одно.

Как в отчетности за 2024 год исправить ошибки прошлых лет. Мини-курс

2024 год проводили, пора садиться за составление бухгалтерской отчетности. Несмотря на то, что большую часть работы за нас выполняют бухгалтерские программы, никто не может быть застрахован от ошибок. В мини-курсе расскажем, что делать с ошибками прошлых периодов.

Общий порядок увольнения: от расчетов и документов до ЕФС-1. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем пошагово порядок увольнения со всеми возможными нюансами и особенностями: от формулировок для приказа и трудовой книжки до расчета компенсаций, проблемных ситуаций и порядка подачи ЕФС-1 в разных случаях.

Кто с 1 апреля 2025 года будет платить налог за рекламу в интернете. Мини-курс

Появился новый сбор в размере 3% от дохода за квартал, который будет пополнять федеральный бюджет. Подробности в мини-курсе.

Документы по всей цепочке контрагентов: вправе ли ИФНС их требовать

Да, такое право у налоговиков имеется, но лишь при условии, что требование заполнено правильно. В противном случае оно не будет соответствовать НК и можно его не исполнять. Разбираем детали.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-11/1049@ от 23.01.2018

ФНС РФ: Письмо № АС-4-5/1081@ от 23.01.2018

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1813@ от 01.02.2018

Росалкогольрегулирование: Письмо № Г-763/15 от 01.02.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/124536 от 10.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 🙏 Бизнес на УСН просит внести в НК возможность отказа от НДС-льготы

: Федеральный закон № 285-ФЗ от 14.07.2022

: Федеральный закон № 540-ФЗ от 28.12.2024

: Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.06.2020

Минздрав РФ: Приказ № 342н от 20.05.2022

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 307-ЭС21-16004 от 16.03.2022

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