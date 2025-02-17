Утренний бухгалтер № 5826. В новую декларацию по УСН нужно вносить идентификатор МЧД

— Утренний бухгалтер № 5825. Много не мало: в уведомлении по НДФЛ с зарплаты теперь может быть 7 разных КБК

Перечислили все коды, которые могут попасть в ЕНП-уведомление.

— Автоматизация vs Excel: почему компаниям лучше перейти на новые системы

Сейчас компании все чаще переходят на автоматизированные системы с привычных программ. Например, с Excel. Автоматизация помогает в решении рутинных задач, повышает точность данных и минимизирует допущение ошибок.

— На какие выплаты от государства можно рассчитывать, если уволили с работы, а до пенсии еще несколько лет

Люди предпенсионного возраста все чаще задают вопрос: что делать, если уволили с работы, сбережений нет, на другую работу не берут, а пенсионный возраст еще не наступил. Можно ли в этой ситуации рассчитывать на помощь от государства. Сегодня будем разбираться с этим вопросом.

— Топ-5 ошибок самозанятых: как избежать проблем и построить успешный бизнес

Самозанятость — это удобный и популярный способ ведения бизнеса. Он позволяет людям самостоятельно управлять своим временем, выбирать проекты и клиентов. Многие самозанятые сталкиваются с типичными ошибками, которые могут привести к финансовым потерям, юридическим проблемам и эмоциональному выгоранию.

— Может ли ИП на УСН учесть в расходах покупку земельного участка

Если ИП на доходно-расходной упрощенке с освобождением от НДС покупает земельный участок для собственного производства, то непонятно, можно ли учесть в расходах такую покупку. Разбираемся в учете затрат на УСН.

— Физлицо заключило ГПД с гражданином ЕАЭС: кто уплачивает НДФЛ и страховые взносы

Если физлицо заключает договор гражданско-правового характера с гражданином ЕАЭС, то непонятно: нужно ли удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Рассказываем, как правильно поступить и что учесть при расчетах с таким исполнителем.

— Как ООО на УСН заполнять декларацию по НДС при розничной торговле

Если выручка организации за 2024 год превысила 60 млн руб., то в 2025 году она становится плательщиком по НДС со ставкой 5 или 7%. При этом ей также нужно заполнять и подавать декларацию по этому налогу. Разбираемся, как заполнить документ, если организация занимается розничной торговлей и уплачивает НДС по ставке 5%.

— Как в 1С отразить получение УПД-2 от маркетплейса

Организациям, торгующим на маркетплейсе, нужно вести учет расходов и доходов в особенном порядке: они работают с площадками по агентскому договору. Разбираемся, как отражать получение УПД-2 от маркетплейса в 1С.

— Какие документы нужно подготовить для трудоустройства

Обычно при оформлении на работу требуют паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, документ об образовании, у военнообязанных — военный билет. Но часто случается так, что работодатель просит предоставить и другие документы. Собрали для вас все возможные варианты.

— Бухгалтеров заставляют работать за юристов. 🙇«Ночной бухгалтер» № 1871

Если в компании нет юриста, работу с договорами поручают бухгалтеру. И хорошо еще, если за это доплачивают...