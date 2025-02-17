Утренний бухгалтер № 5826. В новую декларацию по УСН нужно вносить идентификатор МЧД

Компании на УСН должны сдать декларацию за 2024 год не позднее 25 марта 2025 года, а ИП — до 25 апреля. В декларации нужно отражать новые данные.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года
В феврале 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.02 надо сдать еще одно.
— Как в отчетности за 2024 год исправить ошибки прошлых лет. Мини-курс
2024 год проводили, пора садиться за составление бухгалтерской отчетности. Несмотря на то, что большую часть работы за нас выполняют бухгалтерские программы, никто не может быть застрахован от ошибок. В мини-курсе расскажем, что делать с ошибками прошлых периодов.
— Общий порядок увольнения: от расчетов и документов до ЕФС-1. Конспект вебинара с видео и тестированием
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Появился новый сбор в размере 3% от дохода за квартал, который будет пополнять федеральный бюджет. Подробности в мини-курсе.
— Документы по всей цепочке контрагентов: вправе ли ИФНС их требовать
Да, такое право у налоговиков имеется, но лишь при условии, что требование заполнено правильно. В противном случае оно не будет соответствовать НК и можно его не исполнять. Разбираем детали.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-11/1049@ от 23.01.2018
ФНС РФ: Письмо № АС-4-5/1081@ от 23.01.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1813@ от 01.02.2018
Росалкогольрегулирование: Письмо № Г-763/15 от 01.02.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/124536 от 10.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🙏 Бизнес на УСН просит внести в НК возможность отказа от НДС-льготы
: Федеральный закон № 285-ФЗ от 14.07.2022
: Федеральный закон № 540-ФЗ от 28.12.2024
: Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.06.2020
Минздрав РФ: Приказ № 342н от 20.05.2022
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 307-ЭС21-16004 от 16.03.2022
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