На ответ по налоговому требованию у бухгалтера есть 11 рабочих дней. 📅«Ночной бухгалтер» № 1872

Сегодня в выпуске:
Отвечать на требование можно в течение 11 дней после того как оно поступило по ТКС.
НДФЛ при продаже имущества физлицом — забота продавца.
Три частые ошибки в декларации по УСН — проверь себя.
Маркетплейсы не смогут в одностороннем порядке делать скидки на товары селлеров.
Что делать с электронной подписью, если ее срок истек. Отвечают операторы ЭДО и бухгалтеры.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Отвечать на требование можно в течение 11 рабочих дней
С 5 февраля 2025 года отменили квитанции о получении документов из ИФНС по ТКС.
Теперь датой получения документа считается 6-й рабочий день со дня его отправки налоговиками. Срок для ответа на требование начнет идти уже после шестидневного срока.
Например, срок ответа на требование о представлении пояснений по общему правилу – 5 рабочих дней. Значит у бухгалтера будет 11 дней на отправку ответа в ФНС.
Эксперт поможет вам ответить на требования ФНС
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Дмитрий Ряховский расскажет о том, как правильно нужно отвечать на налоговые требования и поможет участникам подготовить ответ на требования ФНС.
Физлицо само платит НДФЛ при продаже имущества
Если компания покупает у «физика», к примеру, авто, оборудование, инструмент, компьютер, да и любое другое имущество, она не становится для него налоговым агентом. Вам не поможет и налоговая оговорка об уплате НДФЛ покупателем в договоре.
Гражданин сам подает декларацию, использует вычеты, платит налог. Об этом напоминает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-04-05/95504.
Три ошибки бизнеса в декларации по УСН
Налоговики рассказали, какие ошибки часто совершают налогоплательщики при подаче декларации по УСН.
Не указывается применяемая налоговая ставка.
Сумма полученных доходов отражается не нарастающим итогом.
Заполняются листы, несоответствующие выбранным объектам налогообложения.
Напоминаем, что сдавать декларацию за 2024 год нужно по новой форме. Она утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. На титульном листе появилась строка «Объект налогообложения». Также на титульном листе теперь нужно указывать идентификатор МЧД (GUID).
Срок сдачи: организации – до 25.03.2025, ИП – до 25.04.2025.
Ошибки совершают не только при сдаче налоговой, но и бухгалтерской отчетности. Советуем записаться на вебинар «Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы», который пройдет 18 февраля в 11.00. Узнаете на что обратить внимание, какие ошибки чаще встречаются и как их исправить.
Селлеры смогут запретить маркетплейсам давать скидки на их товары
Продавцы часто жалуются, что их товары «уценяют», не спрашивая согласия, а отказ в участии в акциях приводит к понижению рейтинга и места в выдаче.
Минэкономразвития дорабатывает законопроект о платформенной занятости. В нем будут положения, которые защитят интересы продавцов маркетплейсов. В частности, селлеры смогут запретить торговым площадкам устанавливать скидки на свои товары, а маркетплейсы не смогут их за это наказывать.
Эксперт в комментарии к новости отмечает, что поправки в проект кажутся избыточными, ведь платформы и так уже идут навстречу селлерам, а за счет акций марктеплейсы избавляются от излишков товаров и оптимизируют логистику.
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Срок действия ЭП истек, что с ней делать?
Бухгалтеры обсуждают этот вопрос в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Один из подписчиков спросил — как поступить с устаревшей ЭЦП, нужно ли ее уничтожать?
Коллеги предлагают такие варианты:
записать новую подпись на тот же токен, на котором записана старая подпись;
записать новую подпись на новый токен и выкинуть старый токен со старой подписью;
записать новую подпись на новый токен, но старый токен со старой подписью хранить.
Мы попросили дать свои комментарии операторов ЭДО и добавили их в новость.
Полезные ссылки для бухгалтера
Изменения в работе ККТ с 01.03.2025: общепит и розничные рынки, освобождения для ИП
Какой подписью должна быть заверена электронная «первичка» для подтверждения расходов по прибыли
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Мем дня
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Ваша сочувствует главреду, вернувшемуся из отпуска редакция
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