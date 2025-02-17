На ответ по налоговому требованию у бухгалтера есть 11 рабочих дней. 📅«Ночной бухгалтер» № 1872

С 5 февраля 2025 года отменили квитанции о получении документов из ИФНС по ТКС.

Теперь датой получения документа считается 6-й рабочий день со дня его отправки налоговиками. Срок для ответа на требование начнет идти уже после шестидневного срока.

Например, срок ответа на требование о представлении пояснений по общему правилу – 5 рабочих дней. Значит у бухгалтера будет 11 дней на отправку ответа в ФНС.