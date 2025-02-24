Утренний бухгалтер № 5831. Бухгалтерский учет и отчетность ждут изменения и новшества

Минфин с участием ЦБ подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Обсуждают бухгалтеры: декларацию 3-НДФЛ на вычет можно сдать до того, как работодатель сдаст 6-НДФЛ.
25 февраля – очередной крайний срок сдачи уведомления по ЕНП. В этот раз в него в том числе войдут годовые имущественные налоги.
Новый проект Минтруда: считать среднюю зарплату надо будет по-новому уже в 2025 году.
Законопроект: выплаты работодателей на детей сотрудников освободят от НДФЛ.
Минфин: упрощенцы с госконтрактами платят НДС за свой счет.
ИП на ОСНО определяет состав расходов, принимаемых к вычету, в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налога на прибыль.
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Разборы законов
— Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому
Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.
— Как применять пониженный тариф взносов в 2025 году для МСП с 1,5 МРОТ. Мини-курс
В коротком видео разберем, как малым и средним предприятиям считать страховые взносы по пониженному тарифу в 2025 году.
— НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Конспект вебинара с видео
Разбираем новые правила, особенности расчета НДФЛ по разным видам доходов и разным ставкам на протяжении года на примерах, применение вычетов, обновленную отчетность.
— Как получить вычет НДС по кассовому чеку
Подотчетное лицо за наличные приобрело товар (работу, услугу). В чеке выделен НДС, а вот можно ли его принять к вычету? Разбираемся в ситуации.
Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Успейте выбрать места!
Новости
1 Рассматривать антимонопольные нарушения станут более объективно
2 Роструд: бухгалтерские услуги — в топе направлений для самореализации
3 ❗ Считать среднюю зарплату надо будет по-новому
4 Профвычет ИП на ОСНО формируется по аналогии с расходами для налога на прибыль
5 ИП на УСН может учитывать в расходах аренду бизнес-недвижимости в Азербайджане
6 К концу 2025 года ФНС доработает сервис «Узнать о жалобе»
7 Родственникам умерших планируют возвращать их налоговые переплаты
8 Для онлайн-кредитов могут ввести ограничение в 100 тысяч рублей
9 При интернет-торговле нельзя применять ПСН
10 Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете
11 🔢 Как нумеровать трудовые договоры. Опрос
12 Минфин упростит доступ к данным компаний в ЕГРЮЛ
13 👶 Выплаты работодателей на детей сотрудников освободят от НДФЛ
14 Вооружайтесь по акции! Скидки до 80% для смелых бухгалтеров
15 ФНС начнет мониторить сделки внутри группы компаний
16 Все о новой бухотчетности расскажем на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»
17 Пошаговая инструкция: как перейти на электронный документооборот в грузоперевозках
18 ⏳ До 25 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ, взносы и имущественные налоги
19 Ozon заставит селлеров платить за отказ покупателей от товара
20 Истекает мораторий на проверки ИТ-компаний
21 💥 Минфин подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность: детали
22 Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет
23 Таксисты просят не принимать закон о локализации рабочих машин
24 🍀 Отмена 3-НДФЛ, новый расчет отпускных, турналог даже при нулевой ставке. Топ новостей за неделю
25 ФНС объяснила, что делать, если выбили чек с неверной суммой
26 Декларацию 3-НДФЛ на вычет можно сдать до того, как работодатель сдаст 6-НДФЛ
27 🍞 Пекарня может применять тариф взносов 7,6%
28 В домах без газа пересчитают стоимость электричества
29 👊 Путин: у российских производителей должны быть преимущества при возврате иностранных брендов-конкурентов + мнение эксперта
Мероприятия
Налоговая реформа 2025. Практика: как избежать блокировок и доначислений
Дата проведения: 25 февраля, вторник
Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения
Дата проведения: 25 февраля, вторник
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 26 февраля, среда
Налоговая реформа 2025. НДС для УСН. Первые шаги в реализации. Работа с НДС в программе 1С.
Дата проведения: 26 февраля, среда
Особенности работы с номенклатурой дел электронного архива
Дата проведения: 26 февраля, среда
Закрытие года: на что обратить внимание
Дата проведения: 26 февраля, среда
Научно-практическая конференция для бухгалтеров
Дата проведения: 27 февраля, четверг
Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 27 февраля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5830. Лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату
По мнению властей пересмотр лимита до конца эксперимента нецелесообразен.
— Какие налоги и взносы платят по договору ГПХ в 2025 году
По исполнителям, которые сотрудничают с компанией по договору ГПХ, необходимо уплачивать страховые взносы. А из их вознаграждения нужно удерживать НДФЛ. Рассказываем, как в 2025 году изменятся правила уплаты взносов и удержания налога на доходы физических лиц по договорам ГПХ.
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— Срок исковой давности по кредиту
Срок исковой давности — это время, в течение которого лицо, чьи права были нарушены, имеет право обратиться в суд за их восстановлением. Рассказываем, в чем особенности срока исковой давности по кредиту и как его правильно рассчитать в разных ситуациях.
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Финансовый учет — это не просто цифры, а ключ к стабильности и росту бизнеса. Разберем, почему даже прибыльные компании сталкиваются с кассовыми разрывами, как предпринимателям навести порядок в финансах и какие управленческие инструменты помогут контролировать деньги и принимать взвешенные решения.
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Если организация продает товары на маркетплейсе и решает выплачивать кэшбэк за отзывы, то это нужно отражать в бухгалтерском учете. Необходимо не только подтвердить экономическую обоснованность, но еще и провести расходы в 1С. Рассказываем, как это сделать.
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Если компания заключила договор транспортной экспедиции, то не очень понятно: по какой ставке облагаются услуги. Разбираемся с разъяснением Минфина.
— Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО
Предприниматели, торгующие на маркетплейсах и перешедшие с 2025 года на уплату НДС, обязаны отправлять УПД на продажу того товара, который маркетплейс у них выкупает. За невыполнение этого требования на селлеров могут быть наложены штрафы.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/132584 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4024 от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/562 от 10.01.2025
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/1583@ от 18.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС объяснила период применения приказов с перечнями государств, не обменивающихся налоговой информацией
ФНС РФ: № ШЮ-4-13/1583@ от 18.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/16691 от 26.03.2015
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/14344@ от 18.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/25152 от 06.04.2021
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2491@ от 02.03.2022
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