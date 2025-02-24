Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5831. Бухгалтерский учет и отчетность ждут изменения и новшества

Это следует из Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года.

Минфин с участием ЦБ подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Обсуждают бухгалтеры: декларацию 3-НДФЛ на вычет можно сдать до того, как работодатель сдаст 6-НДФЛ.

25 февраля – очередной крайний срок сдачи уведомления по ЕНП. В этот раз в него в том числе войдут годовые имущественные налоги.

Новый проект Минтруда: считать среднюю зарплату надо будет по-новому уже в 2025 году.

Законопроект: выплаты работодателей на детей сотрудников освободят от НДФЛ.

Минфин: упрощенцы с госконтрактами платят НДС за свой счет.

ИП на ОСНО определяет состав расходов, принимаемых к вычету, в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налога на прибыль.

Совет от редакции: настройте работу с НДС на УСН в 1С: Предприятие 8.3, чтобы учет был без ошибок. Сделать это вам поможет бесплатный вебинар, который пройдет 27 февраля в 11:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому

Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.

Как применять пониженный тариф взносов в 2025 году для МСП с 1,5 МРОТ. Мини-курс

В коротком видео разберем, как малым и средним предприятиям считать страховые взносы по пониженному тарифу в 2025 году.

НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Конспект вебинара с видео

Разбираем новые правила, особенности расчета НДФЛ по разным видам доходов и разным ставкам на протяжении года на примерах, применение вычетов, обновленную отчетность.

Как получить вычет НДС по кассовому чеку

Подотчетное лицо за наличные приобрело товар (работу, услугу). В чеке выделен НДС, а вот можно ли его принять к вычету? Разбираемся в ситуации.

Что хотят поменять в ЕФС-1

Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.

💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

Успейте выбрать места!

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Новости

1 Рассматривать антимонопольные нарушения станут более объективно

2 Роструд: бухгалтерские услуги — в топе направлений для самореализации

3 ❗ Считать среднюю зарплату надо будет по-новому

4 Профвычет ИП на ОСНО формируется по аналогии с расходами для налога на прибыль

5 ИП на УСН может учитывать в расходах аренду бизнес-недвижимости в Азербайджане

6 К концу 2025 года ФНС доработает сервис «Узнать о жалобе»

7 Родственникам умерших планируют возвращать их налоговые переплаты

8 Для онлайн-кредитов могут ввести ограничение в 100 тысяч рублей

9 При интернет-торговле нельзя применять ПСН

10 Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете

11 🔢 Как нумеровать трудовые договоры. Опрос

12 Минфин упростит доступ к данным компаний в ЕГРЮЛ

13 👶 Выплаты работодателей на детей сотрудников освободят от НДФЛ

14 Вооружайтесь по акции! Скидки до 80% для смелых бухгалтеров

15 ФНС начнет мониторить сделки внутри группы компаний

16 Все о новой бухотчетности расскажем на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»

17 Пошаговая инструкция: как перейти на электронный документооборот в грузоперевозках

18 ⏳ До 25 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ, взносы и имущественные налоги

19 Ozon заставит селлеров платить за отказ покупателей от товара

20 Истекает мораторий на проверки ИТ-компаний

21 💥 Минфин подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность: детали

22 Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет

23 Таксисты просят не принимать закон о локализации рабочих машин

24 🍀 Отмена 3-НДФЛ, новый расчет отпускных, турналог даже при нулевой ставке. Топ новостей за неделю

25 ФНС объяснила, что делать, если выбили чек с неверной суммой

26 Декларацию 3-НДФЛ на вычет можно сдать до того, как работодатель сдаст 6-НДФЛ

27 🍞 Пекарня может применять тариф взносов 7,6%

28 В домах без газа пересчитают стоимость электричества

29 👊 Путин: у российских производителей должны быть преимущества при возврате иностранных брендов-конкурентов + мнение эксперта

30 СМИ: новый китайский вирус добрался до России. Боимся

Мероприятия

Налоговая реформа 2025. Практика: как избежать блокировок и доначислений

Дата проведения: 25 февраля, вторник

Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения

Дата проведения: 25 февраля, вторник

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Дата проведения: 26 февраля, среда

Налоговая реформа 2025. НДС для УСН. Первые шаги в реализации. Работа с НДС в программе 1С.

Дата проведения: 26 февраля, среда

Особенности работы с номенклатурой дел электронного архива

Дата проведения: 26 февраля, среда

Закрытие года: на что обратить внимание

Дата проведения: 26 февраля, среда

Научно-практическая конференция для бухгалтеров

Дата проведения: 27 февраля, четверг

Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3

Дата проведения: 27 февраля, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5830. Лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату

По мнению властей пересмотр лимита до конца эксперимента нецелесообразен.

Какие налоги и взносы платят по договору ГПХ в 2025 году

По исполнителям, которые сотрудничают с компанией по договору ГПХ, необходимо уплачивать страховые взносы. А из их вознаграждения нужно удерживать НДФЛ. Рассказываем, как в 2025 году изменятся правила уплаты взносов и удержания налога на доходы физических лиц по договорам ГПХ.

Изменения трудового законодательства, которые затронут бухгалтера с 1 марта 2025 года

С 2024 года в Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) вводятся новые нормы, регулирующие наставничество, выплату компенсации за неиспользованные отгулы и особенности трудовых отношений с мобилизованными и контрактниками. Рассмотрим основные изменения, их влияние на работодателей и работников, а также порядок налогообложения.

Срок исковой давности по кредиту

Срок исковой давности — это время, в течение которого лицо, чьи права были нарушены, имеет право обратиться в суд за их восстановлением. Рассказываем, в чем особенности срока исковой давности по кредиту и как его правильно рассчитать в разных ситуациях.

Как предпринимателю навести порядок в финансах: ключевые принципы управленческого учета

Финансовый учет — это не просто цифры, а ключ к стабильности и росту бизнеса. Разберем, почему даже прибыльные компании сталкиваются с кассовыми разрывами, как предпринимателям навести порядок в финансах и какие управленческие инструменты помогут контролировать деньги и принимать взвешенные решения.

Как исправить УПД-1 в ЭДО

Если организация обнаружила ошибку в УПД-1, то непонятно: как исправить неточность. Разбираемся, можно ли аннулировать документ и отправить контрагенту корректировочный или исправительный вариант.

Организация на ОСНО платит кэшбэк за отзывы на товары: как отразить операции в учете

Если организация продает товары на маркетплейсе и решает выплачивать кэшбэк за отзывы, то это нужно отражать в бухгалтерском учете. Необходимо не только подтвердить экономическую обоснованность, но еще и провести расходы в 1С. Рассказываем, как это сделать.

Компания превысила лимит по прибыли для МСП: можно ли применять пониженные тарифы страховых взносов

Субъекты из реестра МСП вправе применять пониженный тариф страховых взносов в размере 15% к доходу свыше 1,5 федерального МРОТ на человека (22 440 руб.). Рассказываем, может ли компания продолжать применять такой тариф, если она превысила лимит по прибыли для МСП.

Какие ставки НДС применяются при перевозке грузов в Беларусь

Если компания заключила договор транспортной экспедиции, то не очень понятно: по какой ставке облагаются услуги. Разбираемся с разъяснением Минфина.

Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО

Предприниматели, торгующие на маркетплейсах и перешедшие с 2025 года на уплату НДС, обязаны отправлять УПД на продажу того товара, который маркетплейс у них выкупает. За невыполнение этого требования на селлеров могут быть наложены штрафы.

Блоги компаний

Скидки до 80% на профкурсы для настоящих воинов бухучета

Обжалование решения призывной комиссии: что нужно знать

Топ–5 ошибок при оформлении банковской гарантии для госзакупок и как их избежать

Интерес к теме транспортного ЭДО растёт. Подтверждаем цифрами

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С какой степенью ожирения не берут в армию

ТОП–11 статей в блогах за неделю: что было интересно читателям «Клерка»

Что будет, если сдавать отчетность чужой электронной подписью

Искусственный интеллект в бухгалтерии: дело не в бюджете, а в мышлении

Какие перерывы в работе положены офисным работникам

Страховые взносы в 2025 году: что изменилось и как платить

В круиз всей семьей

Отчетность по НДС на УСН в 2025 году

Налоговый вычет на покупку кассы в новых регионах 2025

Стартует первый поток обучения на новом курсе «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи» — скорее присоединяйтесь!

Уведомление по ЕНП в феврале, вычет по НДС по кассовому чеку и расчет средней зарплаты

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Резюме

Трибуна

⚡️Владельцы облигаций Хоум Кредит Банка и Совкомбанка могут требовать их досрочного погашения

Где дивиденды, Транснефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Транснефти

Плюнули в душу - отменив в этом году наш корпоратив!

⛔️Какие компании станут главными бенефициарами снятия санкций?

👤 ОФЗ в 2025: почему брокеры обманом затягивают инвесторов в актив? Кто заработает, а кто потеряет?

Юридические риски для бизнеса в 2025 году: к чему готовиться и как избежать проблем

💥Обзор новостей: Минздрав попросили изменить оценку качества медпомощи, WB и Avito против регистрации продавцов на «Госуслугах», у летучих мышей новая корона

Как сделать бухгалтерию полезной для бизнеса, а не для налоговой?

Тонкая настройка устава компании — залог юридической безопасности владельцев бизнеса. Как оформить устав, чтобы избежать конфликтов и не потерять долю в бизнесе

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 7/52

Расторжение брака через суд 2025

Фобии в эпоху цифровизации: на примере электронной подписи

✈️ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически. Как к этому подготовиться бухгалтерам

Как начать инвестировать в коллективные инструменты

Вычет по ГТО, сокращения в налоговой службе, НДФЛ по денежным переводам в обзоре

Адвокаты и АУСН: как Минфин ответил не отвечая

О признании в целях исчисления налога на прибыль расходов на добровольное страхование рисков от кибератак

Легкая нестабильность «Клерка» на этой неделе

Ликвидационная стоимость объектов основных средств

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/132584 от 27.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4024 от 20.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/562 от 10.01.2025

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/1583@ от 18.02.2025

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС объяснила период применения приказов с перечнями государств, не обменивающихся налоговой информацией

ФНС РФ: № ШЮ-4-13/1583@ от 18.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/16691 от 26.03.2015

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/14344@ от 18.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/25152 от 06.04.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2491@ от 02.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 28-03-04/117093 от 30.11.2022

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Как отразить расходы в налоговом учете ИП на УСН (15%) на асфальтирование площадки при реконструкции ОС-здания

РАССЫЛКА 625 834 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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