Утренний бухгалтер № 5833. Задерживают зарплату на 15 дней? Можно приостановить работу

Роструд: в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник вправе подать заявление и приостановить работу. Привели образец для скачивания.
Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала 5%.
Налоговики объяснили, может ли ИП без НДС предоставить поставщику документы с НДС.
Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.
С 1 марта 2025 года работодатели больше не смогут заключать срочные трудовые договоры с руководителями подразделений.
Переезд бизнеса в другой регион с низкими ставками по УСН с 2025 года не позволит сэкономить на налогах.
Как заполнить декларацию по УСН за 2024 год для организаций и ИП, узнаете из статьи.
С 1 марта 2025 года стартует эксперимент по маркировке кондитерских изделий.
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Разборы законов
— Новые последствия для работодателя из-за задержки зарплаты с марта 2025. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем о межведомственных комиссиях и о том, какую ответственность несет работодатель при задержке зарплаты.
— Как установить самозапрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)
С 1 марта можно будет установить запрет на заключение от своего имени договоров потребзайма (кредита) — бесплатно и сколько угодно раз. Снять запрет также можно лишь по личному заявлению.
— Изменения в налогах – 2025: самые частые вопросы. Конспект вебинара с видео и тестированием
Изменения, которые произошли с начала этого года, существенно прибавили работы бухгалтерам. В материале разбираем особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры, отвечаем на частые вопросы.
— Как упрощенцу получить НДС с покупателя по договору без налога
Стабильные и честные деловые отношения очень ценны, но как быть упрощенцу, который с 2025 года стал плательщиком НДС, а в договоре, заключенном в 2024 году, цена указана без налога?
— Как заполнить в КУДиР уменьшение УСН за счет неуплаченных страховых взносов 2025 года. Мини-курс
С 2025 года предприниматели на доходно-расходной УСН получили право уменьшать упрощенный налог или авансовые платежи на личные взносы до их фактической уплаты. Эта особенность внесла некоторые поправки в заполнение книги доходов и расходов. Подробнее в мини-курсе.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Успейте выбрать места!
Новости
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26 ФНС ответила, может ли ИП без НДС предоставить поставщику документы с НДС
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28 С 01.01.2024 НК по-новому регулирует НДФЛ с продажи детских долей в недвижимости
29 Микропредприятиям и ИП разрешат вести бухучет без двойной записи
30 🌴 Российские компании могут подключиться к экономическим и инвестпроектам в ЦАР
31 ФНС РФ выпустила официальное письмо по вопросу применения своих «черных списков»
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Мероприятия
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 26 февраля, среда
Налоговая реформа 2025. НДС для УСН. Первые шаги в реализации. Работа с НДС в программе 1С.
Дата проведения: 26 февраля, среда
Особенности работы с номенклатурой дел электронного архива
Дата проведения: 26 февраля, среда
Закрытие года: на что обратить внимание
Дата проведения: 26 февраля, среда
Научно-практическая конференция для бухгалтеров
Дата проведения: 27 февраля, четверг
Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 27 февраля, четверг
Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы
Дата проведения: 3 марта, понедельник
Юридический минимум для бухгалтера
Дата проведения: 3 марта, понедельник
Статьи
— Нововведения для самозанятых в 2025
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Правильно выбранный режим налогообложения сильно облегчает работу компании, снижает налоговую нагрузку, сокращает количество отчетов. Как правильно выбрать режим налогообложения, как перейти с одного режима на другой и какие нюансы нужно учесть. Собрали ответы на все вопросы.
— Почему люди массово возвращаются в наем? Эксперт по бизнесу объяснила, почему так происходит
Несколько лет назад существовала тенденция ухода сотрудников из компаний в свободное плавание — для создания собственного бизнеса или дистанционной работы. Ситуация усугубилась с началом пандемии, когда появилась возможность не только развивать свое дело, но и трудиться на удаленке. Сейчас набирает обороты другая тема — возврат в наем.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/23085 от 09.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/23263 от 09.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/448 от 10.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/903 от 13.01.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/2098@ от 17.02.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/2917 от 11.02.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 56-21/949 от 05.02.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/29@ от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/3601 от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/6534 от 24.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин уточнил нюансы с наличием НДФЛ при перекредитовании жилья
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