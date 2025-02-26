Утренний бухгалтер № 5833. Задерживают зарплату на 15 дней? Можно приостановить работу

Роструд: в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник вправе подать заявление и приостановить работу. Привели образец для скачивания.

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Минфин: гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала 5%.

Налоговики объяснили, может ли ИП без НДС предоставить поставщику документы с НДС.

Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.

С 1 марта 2025 года работодатели больше не смогут заключать срочные трудовые договоры с руководителями подразделений.

Переезд бизнеса в другой регион с низкими ставками по УСН с 2025 года не позволит сэкономить на налогах.

Как заполнить декларацию по УСН за 2024 год для организаций и ИП, узнаете из статьи.

С 1 марта 2025 года стартует эксперимент по маркировке кондитерских изделий.

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