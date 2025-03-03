Утренний бухгалтер № 5836. Роструд против трудовых договоров с заграничными дистанционщикам

Роструд считает, что если человек живет за границей, то заключение с ним трудового договора невозможно.

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Минфин не будет каждый год индексировать шкалу НДФЛ. Как минимум три года.

Суд указал, что кредиторская задолженность перед поставщиками – не повод считать сделки с ними сомнительными.

Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против.

В декларации УСН нужно указать вычет при покупке ККТ. Правило действует для бизнеса из новых регионов.

Пострадавшие от мошенников смогут не выплачивать навязанный кредит, если заведут уголовное дело.

С 01.03.2025 налоговые не будут принимать доверенности по формату версии 5.01.

Вычет по НДС с аванса нельзя перенести на другие кварталы.