Утренний бухгалтер № 5836. Роструд против трудовых договоров с заграничными дистанционщикам

Роструд считает, что если человек живет за границей, то заключение с ним трудового договора невозможно.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин не будет каждый год индексировать шкалу НДФЛ. Как минимум три года.
Суд указал, что кредиторская задолженность перед поставщиками – не повод считать сделки с ними сомнительными.
Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против.
В декларации УСН нужно указать вычет при покупке ККТ. Правило действует для бизнеса из новых регионов.
Пострадавшие от мошенников смогут не выплачивать навязанный кредит, если заведут уголовное дело.
С 01.03.2025 налоговые не будут принимать доверенности по формату версии 5.01.
Вычет по НДС с аванса нельзя перенести на другие кварталы.
🚨 Промежуточные итоги в ЭПД
📌 Узнайте, когда перевозчики алкогольной продукции должны будут перейти на электронные перевозочные документы, как двойная проверка ЭПД снижает риск ошибок, и какие новые категории грузов попадут под контроль.
🚚⚡ Обзор обновлений сервиса Айтиком.Логистика: интеграция с 1С, роуминг документов и 3 месяца бесплатного тест-драйва. 📅
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Разборы законов
— НДФЛ с процентов по вкладам с 2025 года считают по-новому
Изменился расчет налоговой базы по НДФЛ с 2023 года (задним числом), изменилась шкала НДФЛ с 2025 года, а также отменили вычеты по НДФЛ с процентов по вкладам.
— Директор и бухгалтер в одном лице: как оформить. Мини-курс
В свежесозданных фирмах постоянно встает вопрос: может ли директор взять на себя обязанности главного бухгалтера. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью. Конспект вебинара с видео
Чтобы годовая бухгалтерская отчетность была полная, правильная, достоверная и не принесла претензий от собственников, прочих заинтересованных лиц, аудиторов, обязательно нужно проверить, все ли вы верно учли, нет ли несоответствий с ФСБУ. Разбираем, на что обратить внимание.
— Что делать, если экспорт не подтвержден в установленный срок
Чтобы использовать нулевую ставку по НДС, необходимо подтвердить экспорт в течение 180 дней. Разбираемся, как это сделать и что будет, если своевременно его не подтвердить.
— Подготовка к аудиторской проверке – 2025. Мини-курс
Аудиторская проверка не всегда проводится только тогда, когда обязывает закон. Иногда руководитель или учредители могут инициировать проверку по собственной инициативе. Поэтому каждый бухгалтер должен представлять, что проверяют аудиторы, и как подготовить свой участок к их приходу.
🔥Совет от редакции:
В 2025 году на ЭДО должны перейти новые направления бизнеса. Вам доступно подключение ЭДО за 1 рубль.
Новости
1 Ставить на налоговый учет инофирмы будут банки
2 Компании в новых регионах на УСН и ЕСХН с сотрудниками с 1 марта применяют кассу
3 У банков станет больше возможностей выдавать бизнесу налоговые гарантии
4 На УСН можно торговать подакцизными товарами без утраты права на освобождение от НДС
5 Пострадавшие от мошенников смогут не выплачивать навязанный кредит
6 Ресторан на УСН может не платить НДС, если у сотрудников хорошая зарплата
7 В декларации УСН нужно указать вычет при покупке ККТ. Правило действует для бизнеса из новых регионов
8 🚪 ФАС не будет закрывать пункты выдачи заказов маркетплейсов
9 Вычет по НДФЛ в 1 млн рублей при продаже квартиры делится между всеми собственниками: пример
10 Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против
11 ❔ Что делать, если компанию пригласили на комиссию по поводу недобросовестного партнера
12 Зима закончится уже завтра: встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!
13 Переоформление собственности на квартиру с совместной на долевую не прерывает срок владения для НДФЛ
14 Организации с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость
15 Мигранты смогут работать по патенту в соседних регионах
16 Мосбиржа запустит полноценные торги по выходным с 5 июля
17 🚛 За перевод грузовиков на газ можно получить субсидию до 1 млн рублей
18 Суд отменил доначисление налогов по сделкам с контрагентами, перед которыми была задолженность
19 😮 Роструд: сотрудник-дистанционщик не может жить за границей
20 Малый бизнес в Крыму получит больше 12 млрд рублей
21 Росстат по-новому мониторит задолженность по зарплате и скоро обновит данные
22 📌 Новое и изменения с марта: обзор для бухгалтера
23 Турбизнесу из Анапы могут перенести срок уплаты страховых взносов
24 При выплате физлицу доходов по решению суда надо сообщить в ФНС о невозможности удержать НДФЛ
25 Для присвоения кодов ОКВЭД появятся новые правила
26 ❌ Минфин не будет каждый год индексировать шкалу НДФЛ
27 Роструд объяснил, можно ли автоматически продлять коллективный договор
28 Вычет по НДС с аванса нельзя перенести на другие кварталы
29 Когда платить НДФЛ, если налоговый агент его не удержал
30 ⚡️ Итоги дня: на лечение питомцев уходит до 50 млрд рублей, Московский зоопарк выбирает имя для альпаки, а для писателей создадут реалити-шоу
31 Чтобы подписывать чужие электронные отчеты, нужна МЧД
32 Зарплату больше 100 тысяч рублей стали получать в 11 регионах
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Мероприятия
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Дата проведения: 4 марта, вторник
Дата проведения: 4 марта, вторник
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Дата проведения: 6 марта, четверг
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-11-09/115381 от 20.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/71716 от 31.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-11/104354 от 25.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-08/115074 от 20.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105337 от 28.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/5317 от 23.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2866 от 16.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Когда платить НДФЛ, если налоговый агент его не удержал
Правительство РФ: Постановление № 1605 от 22.11.2024
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-11203/2024 от 31.01.2025
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