Пострадавшие от мошенников смогут не выплачивать навязанный кредит

Если жертве мошенников удастся добиться возбуждения уголовного дела, а банки не выполнили нужные проверки перед оформлением займа, то кредит разрешат не выплачивать.

С 1 сентября 2025 года начнет действовать федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ о периоде охлаждения для тех, кто желает взять кредит. Кроме того, россияне смогут не выплачивать займы, если их взяли под влиянием мошенников. Главное условие для этого — должно быть возбуждено уголовное дело.

Согласно требованию Центробанка, кредитные организации должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов, предоставлять им период охлаждения. Если этого не сделать, а человек пострадает от мошенников и будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента. Об этом пишут «Известия».

«Для самих банков сокращение случаев мошенничества приведет к снижению доли проблемных кредитов, возникших в результате действий злоумышленников. Это положительно отразится на качестве их кредитных портфелей», — сказали в ВТБ.

Если уголовное дело по факту мошенничества не заведут, то жертвам придется выплачивать оформленный на них кредит. Нужно доказать прямую связь между действиями мошенников и оформлением кредита. Стать просто жертвой обмана недостаточно для возбуждения дела.

«Если заем взят с личного устройства заемщика, по его домашнему IP и полученные деньги тратились в обычной для него манере, доказать факт мошенничества будет практически невозможно», — объяснил бизнес-юрист Макс Лоумен.

Представитель ПСБ считает, что клиентам, которые боятся попасть под влияние мошенников, лучше установить самозапрет на выдачу кредитов. Это можно будет сделать с 1 марта 2025 года на портале Госуслуги.