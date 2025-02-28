Пострадавшие от мошенников смогут не выплачивать навязанный кредит

С 1 сентября 2025 года начнет действовать федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ о периоде охлаждения для тех, кто желает взять кредит. Кроме того, россияне смогут не выплачивать займы, если их взяли под влиянием мошенников. Главное условие для этого — должно быть возбуждено уголовное дело.
Согласно требованию Центробанка, кредитные организации должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов, предоставлять им период охлаждения. Если этого не сделать, а человек пострадает от мошенников и будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента. Об этом пишут «Известия».
«Для самих банков сокращение случаев мошенничества приведет к снижению доли проблемных кредитов, возникших в результате действий злоумышленников. Это положительно отразится на качестве их кредитных портфелей», — сказали в ВТБ.
Если уголовное дело по факту мошенничества не заведут, то жертвам придется выплачивать оформленный на них кредит. Нужно доказать прямую связь между действиями мошенников и оформлением кредита. Стать просто жертвой обмана недостаточно для возбуждения дела.
«Если заем взят с личного устройства заемщика, по его домашнему IP и полученные деньги тратились в обычной для него манере, доказать факт мошенничества будет практически невозможно», — объяснил бизнес-юрист Макс Лоумен.
Представитель ПСБ считает, что клиентам, которые боятся попасть под влияние мошенников, лучше установить самозапрет на выдачу кредитов. Это можно будет сделать с 1 марта 2025 года на портале Госуслуги.
Комментарии1
вообще доказать мошенничество не возможно. сейчас новый способ добраться до наших данных с госуслуг без подтверждения смс. мошенники научились влезать в ваш телефон. знакомому позванили типо с работы, отдел кадров и просили уточнить его данные для заполнения личной карты. типа семейное положение , место жительство и тд. пока он разговаривал, паралелльно приходили смс, они их считывали , зашли в госуслуги, добавили свой номер, и потом сами заходили, оформляли. поменяли пороль. человек это понял, после того, как стали приходить уведомления на телефон от госуслуг, а он уже туда не смог зайти. в мфц он узнал, что уже запрос подали о недвижимости, справки о доходах .