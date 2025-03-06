Утренний бухгалтер № 5839. ФНС запустила алгоритм выявления незаконного привлечения самозанятых

Налоговики запустили алгоритм поиска бизнеса, уходящего от налогов через привлечение самозанятых.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минпромторг: с 10 марта станет меньше товаров для параллельного импорта.
Роструд: компания должна компенсировать сотруднику задержку зарплаты, даже если она возникла не из-за работодателя.
Минфин: геолокацию не будут использовать для автоматического определения налогового резидентства.
Переход на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Последствия применения и этапы внедрения узнаете из статьи.
У физических лиц проблемы со входом в личный кабинет налогоплательщика. Причина — большая нагрузка из-за декларационной компании по НДФЛ.
Обновлены контрольные соотношения для декларации по УСН.
⭐ Совет от редакции: разберитесь с правилами составления бухгалтерской отчетности за 2024 год и с новыми формами отчетности по ФСБУ 4/2023 на вебинаре 19 марта в 11:00 мск. Записаться.
📚Как в 2025 году применять ПБУ 8/2010?
12 марта в 11:00 (мск) на вебинаре вы получите рекомендации по составлению корректного учета для верного отражения пассивов бухгалтерского баланса и точного определения финансовых показателей.
Кто обязан применять ФСБУ 8/2010?
Что относится к оценочным обязательствам?
Способы определения резервов предстоящих расходов.
Оценка условных обязательств и активов в организации.
Мы расскажем, как определить сумму оценочного обязательства, нужно ли отражать условное обязательство и решать спорные вопросы их учета.
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Разборы законов
— Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры
Разбираем на примерах, как рассчитывать НДФЛ с доходов работника. Памятка в закладки бухгалтеру.
— Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет
Представим: есть перспективный работник, но для перевода на вышестоящую должность ему следует повысить квалификацию. Если работодатель согласен оплатить курсы, надо ли заключать ученический договор?
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Реестр МСП: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Мини-курс
Чтобы максимально просто и быстро получать различные льготы от государства, малому и среднему бизнесу важно следить за реестром МСП. Подробности в мини-курсе.
— Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка
При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.
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Новости
1 Мосбиржа запустила эксперимент с торгами в выходные
2 С зарплаты сотрудников-военных пенсионеров нет льгот по взносам
3 Для концентратов и полупроводников из драгметаллов будет единая ставка налога
4 Для налога на имущество по объекту общепита учитывают все вспомогательные помещения
5 «Старбакс» зарегистрировал два товарных знака в России
6 Сотрудники не обязаны волонтерить
7 ⏳ Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ
8 ТПП просит отложить повышенные штрафы из-за ошибок в системе «Платон»
9 Спрос на вклады упал на 7% из-за снижения ставок
10 Мастер-класс уже завтра! Научитесь в 1С заполнять декларацию УСН за 2024 год
11 Поставщики выступили против возврата товаров с нечитаемой маркировкой
12 Для BNPL-сервисов могут повысить лимит рассрочки
13 Маркетплейсы не хотят платить за любое нарушение до 2 млн рублей
14 Обновили контрольные соотношения для декларации по УСН
15 ❗ ФНС предупредила о проблемах с личными кабинетами физлиц
16 Бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно сдавать по старым формам
17 Встречайте бухгалтерскую весну на конференции от «Клерка»!
18 📅 Как работаем и отдыхаем в марте без длинных выходных 😭
19 📍 Минфин: геолокацию не будут использовать для автоматического определения налогового резидентства
20 13 млн россиян согласились получать уведомления о налоговых долгах
21 В честь 8 Марта разыгрываем билет на конференцию «БухВесна-2025» — участвуйте!
22 💳 Самозапрет заблокирует кредитные карты, которые еще не активировали
23 Роструд объяснил, платит ли работодатель компенсацию за задержку зарплаты по вине банка
24 🎁 Подарки сотрудницам на 8 Марта могут влиять на НДФЛ. И не только
25 РСВ за 2024 год: как отразить директора-учредителя без трудового договора и выплат
26 С 10 марта станет меньше товаров для параллельного импорта
27 Искусственный интеллект научился объяснять требования ФНС
28 ❗ ФНС заговорила о «реальных плательщиках НПД» и сдаче уточненных 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений из-за самозанятых
29 Минфин: налоговые льготы по ПДС для работодателей заработают в 2025 году
30 К торгам криптовалютой планируют допустить суперквалифицированных инвесторов
31 Трехлетний запрет на пониженные УСН-ставки не действует для тех, кто сменил адрес в 2024 году
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Осталась всего неделя до самого яркого мероприятия весны — Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Осталось мало билетов, не откладывайте покупку на последний момент!
Мероприятия
Мастер – класс. Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 6 марта, четверг
Битрикс24 для производства: эталонный портал
Дата проведения: 6 марта, четверг
Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом.
Дата проведения: 11 марта, вторник
Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд
Дата проведения: 11 марта, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5838. Регистрация на массовый адрес станет законной уже через 10 дней
С 14.03.2025 компании, зарегистрированные на один адрес, могут не опасаться внеплановых проверок из-за «массовости» локации.
— История становления биткоина: от эксперимента до стратегического актива
Криптовалюты, и в первую очередь биткоин, начали свой путь как смелый эксперимент в мире цифровых финансов. Все началось в 2008–2009 годах, когда таинственный создатель (или группа создателей) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал статью, описывающую принципы работы биткоина и лежащей в его основе технологии блокчейн.
— Как организации на ОСНО отразить расходы на обучение сотрудника в бухучете
Если организация решила обучить сотрудника, то такие расходы нужно отразить в бухгалтерском учете. Они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Рассказываем, как правильно отразить расходы на обучение сотрудника в бухгалтерском учете.
— Как начать свой путь в закупках
Участие в госзакупках — возможность получить надежного заказчика. При этом рынок закупок универсален: нужны поставщики различных услуг, работ и товаров, на различные объемы, сроки, во всех регионах России. Каждый добросовестный поставщик может найти заказ. Как выйти на рынок госзакупок, чтобы упростить путь к первому договору?
— Оплата-2025 за отгрузки-2024 на УСН будет без НДС, даже при доходе свыше 60 млн рублей
Если в 2025 году на счет компании поступят 100 млн рублей от покупателей, она не будет платить НДС, если это оплата за отгрузку, которая произошла в 2024 году.
— Можно ли выплачивать зарплату из кассы иностранцу с ВНЖ
Если организация работает с иностранцем, то непонятно: как выплачивать ему зарплату. Будет ли считаться выплата из кассы нарушением валютного законодательства? Разбираемся, как действовать работодателю в такой ситуации.
— ИП на ОСНО продал металлолом: что будет с налогами
Если ИП продает металлолом другому индивидуальному предпринимателю, то необходимо разобраться с исчислением и уплатой НДС и НДФЛ. Рассказываем, как уплатить налоги и отразить их в отчетности.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/3704 от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-09/133554 от 28.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Передача полномочий единоличного исполнительного органа: как это влияет на ЕГРЮЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/66759 от 30.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/17947 от 25.02.2025
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/2098@ от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/11349 от 10.02.2025
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда: Письмо № 1339.ФБ.77/2025 от 21.01.2025
Минтруд РФ: Письмо № 16-3/10/В-76 от 10.01.2025
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/21794@ от 24.10.2019
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