Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5839. ФНС запустила алгоритм выявления незаконного привлечения самозанятых

Компаниям и ИП советуют сдать уточненные 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений, пеней и штрафов.

Налоговики запустили алгоритм поиска бизнеса, уходящего от налогов через привлечение самозанятых.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Минпромторг: с 10 марта станет меньше товаров для параллельного импорта.

Роструд: компания должна компенсировать сотруднику задержку зарплаты, даже если она возникла не из-за работодателя.

Минфин: геолокацию не будут использовать для автоматического определения налогового резидентства.

Переход на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Последствия применения и этапы внедрения узнаете из статьи.

У физических лиц проблемы со входом в личный кабинет налогоплательщика. Причина — большая нагрузка из-за декларационной компании по НДФЛ.

Обновлены контрольные соотношения для декларации по УСН.

Совет от редакции: разберитесь с правилами составления бухгалтерской отчетности за 2024 год и с новыми формами отчетности по ФСБУ 4/2023 на вебинаре 19 марта в 11:00 мск. Записаться.

📚Как в 2025 году применять ПБУ 8/2010?

12 марта в 11:00 (мск) на вебинаре вы получите рекомендации по составлению корректного учета для верного отражения пассивов бухгалтерского баланса и точного определения финансовых показателей.

Программа:

  • Кто обязан применять ФСБУ 8/2010?

  • Что относится к оценочным обязательствам?

  • Способы определения резервов предстоящих расходов.

  • Оценка условных обязательств и активов в организации.

Мы расскажем, как определить сумму оценочного обязательства, нужно ли отражать условное обязательство и решать спорные вопросы их учета.

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Разборы законов

Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры

Разбираем на примерах, как рассчитывать НДФЛ с доходов работника. Памятка в закладки бухгалтеру.

Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет

Представим: есть перспективный работник, но для перевода на вышестоящую должность ему следует повысить квалификацию. Если работодатель согласен оплатить курсы, надо ли заключать ученический договор?

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Реестр МСП: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Мини-курс

Чтобы максимально просто и быстро получать различные льготы от государства, малому и среднему бизнесу важно следить за реестром МСП. Подробности в мини-курсе.

Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка

При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.

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3 Для концентратов и полупроводников из драгметаллов будет единая ставка налога

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7 ⏳ Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

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9 Спрос на вклады упал на 7% из-за снижения ставок

10 Мастер-класс уже завтра! Научитесь в 1С заполнять декларацию УСН за 2024 год

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13 Маркетплейсы не хотят платить за любое нарушение до 2 млн рублей

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19 📍 Минфин: геолокацию не будут использовать для автоматического определения налогового резидентства

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30 К торгам криптовалютой планируют допустить суперквалифицированных инвесторов

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💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!

Осталась всего неделя до самого яркого мероприятия весны — Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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Утренний бухгалтер № 5838. Регистрация на массовый адрес станет законной уже через 10 дней

С 14.03.2025 компании, зарегистрированные на один адрес, могут не опасаться внеплановых проверок из-за «массовости» локации.

История становления биткоина: от эксперимента до стратегического актива

Криптовалюты, и в первую очередь биткоин, начали свой путь как смелый эксперимент в мире цифровых финансов. Все началось в 2008–2009 годах, когда таинственный создатель (или группа создателей) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал статью, описывающую принципы работы биткоина и лежащей в его основе технологии блокчейн.

Как организации на ОСНО отразить расходы на обучение сотрудника в бухучете

Если организация решила обучить сотрудника, то такие расходы нужно отразить в бухгалтерском учете. Они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Рассказываем, как правильно отразить расходы на обучение сотрудника в бухгалтерском учете.

Как начать свой путь в закупках

Участие в госзакупках — возможность получить надежного заказчика. При этом рынок закупок универсален: нужны поставщики различных услуг, работ и товаров, на различные объемы, сроки, во всех регионах России. Каждый добросовестный поставщик может найти заказ. Как выйти на рынок госзакупок, чтобы упростить путь к первому договору?

Оплата-2025 за отгрузки-2024 на УСН будет без НДС, даже при доходе свыше 60 млн рублей

Если в 2025 году на счет компании поступят 100 млн рублей от покупателей, она не будет платить НДС, если это оплата за отгрузку, которая произошла в 2024 году.

Можно ли выплачивать зарплату из кассы иностранцу с ВНЖ

Если организация работает с иностранцем, то непонятно: как выплачивать ему зарплату. Будет ли считаться выплата из кассы нарушением валютного законодательства? Разбираемся, как действовать работодателю в такой ситуации.

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Если ИП продает металлолом другому индивидуальному предпринимателю, то необходимо разобраться с исчислением и уплатой НДС и НДФЛ. Рассказываем, как уплатить налоги и отразить их в отчетности.

Налоговая проверила кассы и нашла расхождения: что делать ИП

Если налоговая провела заседание комиссии по ККТ и обнаружила у ИП расхождения, то нужно определить дальнейший порядок действий. Разбираемся, можно ли избежать штрафов и доначислений или снизить их.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/3704 от 20.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-12-09/133554 от 28.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Передача полномочий единоличного исполнительного органа: как это влияет на ЕГРЮЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/66759 от 30.08.2019

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/17947 от 25.02.2025

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/2098@ от 28.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/11349 от 10.02.2025

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда: Письмо № 1339.ФБ.77/2025 от 21.01.2025

Минтруд РФ: Письмо № 16-3/10/В-76 от 10.01.2025

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/21794@ от 24.10.2019

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-14/21813@ от 24.10.2019

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РАССЫЛКА 633 257 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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