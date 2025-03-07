Обзоры для бухгалтера

ФНС сравнивает выручку по счету и в декларации по прибыли и требует объяснений. 😣«Ночной бухгалтер» № 1886

Налоговая что-то зачастила к бухгалтерам с раздражающими требованиями. Ладно, когда по делу, а то... Очередные странные запросы посыпались компаниями на ОСНО, их просят объяснить, откуда взялась разница между выручкой, отраженной в декларации по налогу на прибыль, и выручкой, поступившей на расчетный счет. И, да, про праздник мы, конечно, тоже не забыли)

Сегодня в выпуске:

  • Странные запросы от налоговиков продолжают засыпать бухгалтеров.

  • Минфин так толком и объяснил, как определить дату признания доходов упрощенцам-продавцам маркетплейсов.

  • Не забудьте отправить бухотчетность в ГИР БО.

  • В следующем году блокировать счета будут быстрее.

  • Акцизы на корм для собак — новая инициатива от Госдумы.

  • Полезные ссылки для бухгалтера + пятничный бонус.

  • Мем дня.

Сравнивают теплое с мягким

Бухгалтеры возмущаются странными требованиями от ФНС. Налоговики спрашивают с компаний пояснения о разнице между выручкой, поступившей на счет и показанной в декларации.

На само деле несоответствие будет фактически всегда, потому что учет базы по налогу на прибыль ведется методом начисления. Проще говоря — деньги могут поступить в январе, а товар будет отгружен в апреле, вот в апреле и будет отражена выручка для декларации. А может быть и наоборот — сначала товар будет отгружен, а оплата поступит гораздо позднее.

Обсуждают ситуацию с требованиями в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». В первую очередь коллеги решают — как ответить налоговикам. Кто-то отвечает лаконично с отсылкой на статьи НК о признании выручки, кто-то еще и прилагает документы, чтобы подтвердить, что все отразили, как положено.

В целом все склоняются к тому, что система ФНС не понимает метод начисления и не учитывает, что доходы учитываются в момент отгрузки товаров или оказания услуг, а не при фактическом поступлении денег. Поэтому и формирует запросы.

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Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера в 2025 году, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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Успейте занять лучшие места!

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Минфин так и не объяснил, когда селлерам на УСН признавать доходы

В письме от 11.12.2024 № 03-11-11/125183 Минфин ответил на вопрос, когда признавать выручку от продаж на маркетплейсах упрощенцам. Ну как ответил, попытался.

Резюме от Минфина — доходы предпринимателей на УСН при реализации товаров на маркетплейсах учитывают в момент возникновения права распоряжения денежными средствами.

Вот только в письме забыли объяснить, что имеется в виду, когда же наступает тот самый момент?

Бухгалтеры говорят, что им не стало понятнее, когда признавать выручку — когда она поступила на лицевой счет площадки, на расчетный счет или в какой-то другой день.

Нашим любимым подписчицам!

«Клерк» поздравляет всех своих прекрасных подписчиц с наступающим праздником 8 Марта. Хотим, чтобы вы цвели, как розы и никогда не грустили. Не только в праздничный, но и каждый день.

Желаем яркого настроения, счастья в душе, любви, верности и финансовой устойчивости.

Верим в вас, любим вас! Вы великолепны!

В ГИР БО бухгалтерскую отчетность нужно сдать до 31 марта

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности сдается не только в ФНС, но еще и направляется в ГИР БО (государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Информацию нужно заполнить в формате, который утвержден приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@. Не имеет значения подлежит ли отчетность обязательному аудиту или нет,

Компании, у которых есть основания ограничить доступ к бухотчетности тоже должны представить отчет в ГИР БО, а в налоговую подать заявление по форме из приказа ФНС от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@.

С 2026 года блокировку счета будут осуществлять быстрее

С 1 января 2026 года ФНС и банки будут взаимодействовать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что ускорит принятие решений по блокировке счетов (надеемся, что и по разблокировке тоже).

Согласно указанию ЦБ от 25.11.2024 № 6952-У, банки обязаны проверять форматы документов, направленных ФНС, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения. В свою очередь банки направляют в ФНС данные об остатках средств на счетах и сообщения о неисполнении поручений.

На собачьи корма могут установить акцизы

В Госдуме обсуждают возможность установить акцизы на корм для собак. Эта мера поможет поддержать региональные власти в финансировании программ по содержанию бездомных животных.

Предполагается, что производители и импортеры кормов начнут отчислять по рублю с каждого килограмма проданного корма.

Полезные ссылки для бухгалтера

Мем дня

К вопросу о цене букетов в праздник))

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