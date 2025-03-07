ФНС сравнивает выручку по счету и в декларации по прибыли и требует объяснений. 😣«Ночной бухгалтер» № 1886

Сегодня в выпуске:
Странные запросы от налоговиков продолжают засыпать бухгалтеров.
Минфин так толком и объяснил, как определить дату признания доходов упрощенцам-продавцам маркетплейсов.
Не забудьте отправить бухотчетность в ГИР БО.
В следующем году блокировать счета будут быстрее.
Акцизы на корм для собак — новая инициатива от Госдумы.
Полезные ссылки для бухгалтера + пятничный бонус.
Мем дня.
Сравнивают теплое с мягким
Бухгалтеры возмущаются странными требованиями от ФНС. Налоговики спрашивают с компаний пояснения о разнице между выручкой, поступившей на счет и показанной в декларации.
На само деле несоответствие будет фактически всегда, потому что учет базы по налогу на прибыль ведется методом начисления. Проще говоря — деньги могут поступить в январе, а товар будет отгружен в апреле, вот в апреле и будет отражена выручка для декларации. А может быть и наоборот — сначала товар будет отгружен, а оплата поступит гораздо позднее.
Обсуждают ситуацию с требованиями в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». В первую очередь коллеги решают — как ответить налоговикам. Кто-то отвечает лаконично с отсылкой на статьи НК о признании выручки, кто-то еще и прилагает документы, чтобы подтвердить, что все отразили, как положено.
В целом все склоняются к тому, что система ФНС не понимает метод начисления и не учитывает, что доходы учитываются в момент отгрузки товаров или оказания услуг, а не при фактическом поступлении денег. Поэтому и формирует запросы.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера в 2025 году, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Наши спикеры — это успешные эксперты с многолетним опытом, практики, которые ответят на ваши вопросы в ходе конференции. Эксперт на конференции также расскажет, как правильно отвечать на налоговые требования.
Успейте занять лучшие места!
Минфин так и не объяснил, когда селлерам на УСН признавать доходы
В письме от 11.12.2024 № 03-11-11/125183 Минфин ответил на вопрос, когда признавать выручку от продаж на маркетплейсах упрощенцам. Ну как ответил, попытался.
Резюме от Минфина — доходы предпринимателей на УСН при реализации товаров на маркетплейсах учитывают в момент возникновения права распоряжения денежными средствами.
Вот только в письме забыли объяснить, что имеется в виду, когда же наступает тот самый момент?
Бухгалтеры говорят, что им не стало понятнее, когда признавать выручку — когда она поступила на лицевой счет площадки, на расчетный счет или в какой-то другой день.
Нашим любимым подписчицам!
«Клерк» поздравляет всех своих прекрасных подписчиц с наступающим праздником 8 Марта. Хотим, чтобы вы цвели, как розы и никогда не грустили. Не только в праздничный, но и каждый день.
Желаем яркого настроения, счастья в душе, любви, верности и финансовой устойчивости.
Верим в вас, любим вас! Вы великолепны!
В ГИР БО бухгалтерскую отчетность нужно сдать до 31 марта
Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности сдается не только в ФНС, но еще и направляется в ГИР БО (государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Информацию нужно заполнить в формате, который утвержден приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@. Не имеет значения подлежит ли отчетность обязательному аудиту или нет,
Компании, у которых есть основания ограничить доступ к бухотчетности тоже должны представить отчет в ГИР БО, а в налоговую подать заявление по форме из приказа ФНС от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@.
С 2026 года блокировку счета будут осуществлять быстрее
С 1 января 2026 года ФНС и банки будут взаимодействовать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что ускорит принятие решений по блокировке счетов (надеемся, что и по разблокировке тоже).
Согласно указанию ЦБ от 25.11.2024 № 6952-У, банки обязаны проверять форматы документов, направленных ФНС, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения. В свою очередь банки направляют в ФНС данные об остатках средств на счетах и сообщения о неисполнении поручений.
На собачьи корма могут установить акцизы
В Госдуме обсуждают возможность установить акцизы на корм для собак. Эта мера поможет поддержать региональные власти в финансировании программ по содержанию бездомных животных.
Предполагается, что производители и импортеры кормов начнут отчислять по рублю с каждого килограмма проданного корма.
Полезные ссылки для бухгалтера
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Пятничный бонус — мозгонапрягатель, придется включить логику и креативное мышление.
Мем дня
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