ФНС сравнивает выручку по счету и в декларации по прибыли и требует объяснений. 😣«Ночной бухгалтер» № 1886

Бухгалтеры возмущаются странными требованиями от ФНС. Налоговики спрашивают с компаний пояснения о разнице между выручкой, поступившей на счет и показанной в декларации.

На само деле несоответствие будет фактически всегда, потому что учет базы по налогу на прибыль ведется методом начисления. Проще говоря — деньги могут поступить в январе, а товар будет отгружен в апреле, вот в апреле и будет отражена выручка для декларации. А может быть и наоборот — сначала товар будет отгружен, а оплата поступит гораздо позднее.

Обсуждают ситуацию с требованиями в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». В первую очередь коллеги решают — как ответить налоговикам. Кто-то отвечает лаконично с отсылкой на статьи НК о признании выручки, кто-то еще и прилагает документы, чтобы подтвердить, что все отразили, как положено.

В целом все склоняются к тому, что система ФНС не понимает метод начисления и не учитывает, что доходы учитываются в момент отгрузки товаров или оказания услуг, а не при фактическом поступлении денег. Поэтому и формирует запросы.